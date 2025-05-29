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Taksim'de 'Durma' Eylemi Yapan Çok Sayıda Kişi Gözaltına Alınmıştı: Eylemciler Hakkında Karar Verildi

Taksim'de 'Durma' Eylemi Yapan Çok Sayıda Kişi Gözaltına Alınmıştı: Eylemciler Hakkında Karar Verildi

Gezi Parkı taksim
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
29.05.2025 - 17:34

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Taksim Meydanı’nda durma eylemi yapan 21 kişi polis tarafından gözaltına alınarak Vatan Emniyet'e götürülmüştü. Eylemciler hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Cumhuriyet'ten Ufuk Sepetci'nin haberine göre, 2 çocuk serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 19 kişiden 18’i adli kontrolle, 1’i ise tutuklama talebine karşın hafta 4 gün imza şartıyla adli kontrol tedbirleri uygulandı.

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Gezi Parkı eylemlerinin 12. yıldönümü dolayısıyla eylemciler Taksim Meydanı'nda bir araya geldi. O dönemde yapılan "Duran Adam" diye bilinen eylemi yapan gençler gözaltına alındı.

Gezi Parkı eylemlerinin 12. yıldönümü dolayısıyla eylemciler Taksim Meydanı'nda bir araya geldi. O dönemde yapılan "Duran Adam" diye bilinen eylemi yapan gençler gözaltına alındı.

2 çocuk Beyoğlu Çocuk Şube Müdürlüğüne, 19 kişi ise Vatan Emniyet Müdürlüğü’ne götürülmüştü.

Konuya ilişkin açıklama yapan Avukatın Sesi İnisiyatifi'nden Kerim Bütün, 

'19 Mayıs 2025 gününden itibaren Saraçhane'de gece nöbeti tutan gençler, gezi eylemleri döneminde 'Duran Adam' eylemi olarak bilinen bir eylemi gerçekleştirmek istediler, sadece durdular. Aktif bir eylemlilik olmamasına rağmen 10 dakika içerisinde gözaltına alındılar. Bu durum, siyasal iktidarın demokratik hak kullanımına nasıl yaklaştığını gözler önüne sermektedir. Gözler önüne serdiği bir diğer gerçekse Taksim Meydanı ve Gezi Parkı korkusudur. İnsanların nerede yürüyeceğine veya nerede duracağına dair bir müdahale demokratik hukuk devletinde mümkün değildir. Avukatın Sesi İnisiyatifi olarak hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz, halkın avukatlığını yapmaya devam edeceğiz' demişti.

Eylemciler hakkında karar verildi. Gözaltına alınan 21 kişiden 2’si çocuk olduğu gerekçesiyle serbest bırakıldı. Geriye kalan 19 kişi ise adliyeye sevk edildi.

Eylemciler hakkında karar verildi. Gözaltına alınan 21 kişiden 2’si çocuk olduğu gerekçesiyle serbest bırakıldı. Geriye kalan 19 kişi ise adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet'ten Ufuk Sepetci'nin haberine göre, 18 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve haftada iki gün imza atma şartıyla adli kontrol talep edildi. Savcılığın tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk ettiği bir kişi ise haftada dört gün imza ve yurt dışı çıkış yasağı ile adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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