Taksim'de 'Durma' Eylemi Yapan Çok Sayıda Kişi Gözaltına Alınmıştı: Eylemciler Hakkında Karar Verildi
İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Taksim Meydanı’nda durma eylemi yapan 21 kişi polis tarafından gözaltına alınarak Vatan Emniyet'e götürülmüştü. Eylemciler hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Cumhuriyet'ten Ufuk Sepetci'nin haberine göre, 2 çocuk serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 19 kişiden 18’i adli kontrolle, 1’i ise tutuklama talebine karşın hafta 4 gün imza şartıyla adli kontrol tedbirleri uygulandı.
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Gezi Parkı eylemlerinin 12. yıldönümü dolayısıyla eylemciler Taksim Meydanı'nda bir araya geldi. O dönemde yapılan "Duran Adam" diye bilinen eylemi yapan gençler gözaltına alındı.
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Eylemciler hakkında karar verildi. Gözaltına alınan 21 kişiden 2’si çocuk olduğu gerekçesiyle serbest bırakıldı. Geriye kalan 19 kişi ise adliyeye sevk edildi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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