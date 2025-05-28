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Esra Erol'da Kayınvalide ile Damat Aşkı Günlerce Konuşulmuştu: Yasak Aşkın Sonu Hapis Cezasıyla Bitti!

Esra Erol'da Kayınvalide ile Damat Aşkı Günlerce Konuşulmuştu: Yasak Aşkın Sonu Hapis Cezasıyla Bitti!

Esra Erol yasak
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
28.05.2025 - 23:35

Esra Erol'un programında gündeme gelen damat ve kayınvalide arasında yaşanan yasak aş skandalında sona gelindi. 46 yaşındaki Güldane Şahin, vasi olduğu engelli kızı Dilek’in 21 yaşındaki nişanlısı Cuma Doğan ile birlikte kaçmıştı. Canlı yayında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan iki isme hapis cezası verildi.

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Yasak aşkın sonu hapis cezasıyla bitti. Engelli raporu bulunan Dilek Şahin, eşi ve annesinin birlikte kaçtığı iddiasıyla Esra Erol'a başvurmuştu.

Yasak aşkın sonu hapis cezasıyla bitti. Engelli raporu bulunan Dilek Şahin, eşi ve annesinin birlikte kaçtığı iddiasıyla Esra Erol'a başvurmuştu.

Türkiye gündemine bomba gibi düşen skandal olay günlerce konuşulmuştu.

21 yaşındaki damat adayı Cuma Doğan’ın, nişanlısının annesi olan 46 yaşındaki Güldane ile ilişki yaşadığı ve bu ilişkiden bir çocuk bekledikleri ortaya çıkmıştı. 

Tepkiler üzerine canlı yayında gözaltına alınan Cuma Doğan ile Güldane Şahin tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Develi 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, sanıklar Güldane Şahin ve Cuma Doğan tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla duruşmaya katıldı. İki isim savunmalarında ilişki yaşadıklarını bir kez daha kabul etti.

Sanık Cuma Doğan ile geçtiğimiz yıl nişanlandığını söyleyen mağdur Dilek Şahin, nişanlısı tarafından darbedildiğini belirtti.

Sanık Cuma Doğan ile geçtiğimiz yıl nişanlandığını söyleyen mağdur Dilek Şahin, nişanlısı tarafından darbedildiğini belirtti.

Annesi tarafından tehdit edildiğini ve şiddet gördüğünü belirten Şahin, annesinden şikayetçi olmadı. 

Müşteki T.Ş. ise birlikte kaçan 2 sanığın, evinde bulunan 14 tam altın, 1 bilezik, 19 bin 500 dolar ve 35 bin lirayı çaldığını ileri sürdü. Bunların toplam değerinin 1 milyon 226 bin 900 lira olduğunu öne süren T.Ş, zararının giderilmediğini kaydederek, sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Mahkeme, sanık Güldane Şahin'e 'birden fazla kişi ile tehdit' suçundan 2 yıl 6 ay, 'nitelikli basit yaralama' suçundan 13 ay 15 gün hapis cezası, sanık Cuma Doğan'a 'birden fazla kişi ile tehdit' suçundan 2 yıl 6 ay ve 'nitelikli basit yaralama' suçundan da 9 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, 2 sanığın 'hırsızlık' suçundan ise delil yetersizliğinden beraatine karar vererek, tutukluluklarının devamına hükmetti.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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