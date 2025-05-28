Esra Erol'da Kayınvalide ile Damat Aşkı Günlerce Konuşulmuştu: Yasak Aşkın Sonu Hapis Cezasıyla Bitti!

Annesi tarafından tehdit edildiğini ve şiddet gördüğünü belirten Şahin, annesinden şikayetçi olmadı.

Müşteki T.Ş. ise birlikte kaçan 2 sanığın, evinde bulunan 14 tam altın, 1 bilezik, 19 bin 500 dolar ve 35 bin lirayı çaldığını ileri sürdü. Bunların toplam değerinin 1 milyon 226 bin 900 lira olduğunu öne süren T.Ş, zararının giderilmediğini kaydederek, sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Mahkeme, sanık Güldane Şahin'e 'birden fazla kişi ile tehdit' suçundan 2 yıl 6 ay, 'nitelikli basit yaralama' suçundan 13 ay 15 gün hapis cezası, sanık Cuma Doğan'a 'birden fazla kişi ile tehdit' suçundan 2 yıl 6 ay ve 'nitelikli basit yaralama' suçundan da 9 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, 2 sanığın 'hırsızlık' suçundan ise delil yetersizliğinden beraatine karar vererek, tutukluluklarının devamına hükmetti.