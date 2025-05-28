Esra Erol'da Kayınvalide ile Damat Aşkı Günlerce Konuşulmuştu: Yasak Aşkın Sonu Hapis Cezasıyla Bitti!
Esra Erol'un programında gündeme gelen damat ve kayınvalide arasında yaşanan yasak aş skandalında sona gelindi. 46 yaşındaki Güldane Şahin, vasi olduğu engelli kızı Dilek’in 21 yaşındaki nişanlısı Cuma Doğan ile birlikte kaçmıştı. Canlı yayında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan iki isme hapis cezası verildi.
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Yasak aşkın sonu hapis cezasıyla bitti. Engelli raporu bulunan Dilek Şahin, eşi ve annesinin birlikte kaçtığı iddiasıyla Esra Erol'a başvurmuştu.
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Sanık Cuma Doğan ile geçtiğimiz yıl nişanlandığını söyleyen mağdur Dilek Şahin, nişanlısı tarafından darbedildiğini belirtti.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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