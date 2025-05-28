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Vize Krizi Büyüdü! Athena Grubu İngiltere Vizesi Alamadı: Konser İptal Edildi

Vize Krizi Büyüdü! Athena Grubu İngiltere Vizesi Alamadı: Konser İptal Edildi

İngiltere Konser Vize
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
28.05.2025 - 21:32

Vize krizi devam ediyor. Kısa Dalga'nın haberine göre, Athena Müzik Grubu'nun bazı üyeleri vize alamadığı için Londra'da düzenleyecekleri konser iptal edildi.

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Türk vatandaşlarının vize kabusu bir türlü bitmedi. Vize alamayan ünlülere yeni isimler eklendi.

Türk vatandaşlarının vize kabusu bir türlü bitmedi. Vize alamayan ünlülere yeni isimler eklendi.

Bu sefer ki vize mağdurları Athena Müzik Grubu oldu.

Athena Müzik Grubu, cumartesi günü Londra'da konser düzenleyi planlıyordu.

Ancak işler istedikleri gibi gitmedi.

Grup üyeleri konser için İngiltere'ye vize başvurusunda bulundu.

Grup üyeleri konser için İngiltere'ye vize başvurusunda bulundu.

Kısa Dalga'nın haberine göre, ekip üyelerinden bazıları vize alamadı.

Organizasyon şirketi ise vize konusundaki sorunun çözülemediği için konseri iptal etmek zorunda kaldıklarını açıkladı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, vize için gerekli evrakların eksiksiz bir şekilde iletildiğini ancak vize sürecinin henüz sonuçlanmadığı belirtilerek konserin iptal ediliği duyuruldu.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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