Vize Krizi Büyüdü! Athena Grubu İngiltere Vizesi Alamadı: Konser İptal Edildi

Kısa Dalga'nın haberine göre, ekip üyelerinden bazıları vize alamadı.

Organizasyon şirketi ise vize konusundaki sorunun çözülemediği için konseri iptal etmek zorunda kaldıklarını açıkladı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, vize için gerekli evrakların eksiksiz bir şekilde iletildiğini ancak vize sürecinin henüz sonuçlanmadığı belirtilerek konserin iptal ediliği duyuruldu.