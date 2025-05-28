Mide Bulandıran Görüntü! Tuvalet ile Üretim Alanı İç İçe: Şalgam İmalathanesi Mühürlendi
Gıda sektöründe yapılan hilelere ve hijyen koşullarının hiçe sayıldığı olaylara bir yenisi daha eklendi. Zabıta ekipleri, tuvaletle üretim alanının iç içe olduğu bir ortamda şalgam üretimi yapıldığını tespit etti. Bunun üzerine ekipler, ruhsatsız işletmeyi mühürledi.
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Mide bulandıran görüntüler Alanya'dan geldi. Alanya ilçesindeki Saray Mahallesi'nde bir iş yerinde, gıdaya uygun olmayan ekipmanlar kullanılarak hijyen kurallarına aykırı koşullarda üretim yapıldığı belirlendi.
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Tuvaletle üretim alanının iç içe olduğu sağlıksız koşullarda şalgam üretimi yapıldığı tespit edildi.
Ekipler, iş yerinin gıda üretimiyle ilgili hiçbir yasal izninin olmadığı, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı da bulunmadığını tespit etti.
İşte o anlar:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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