Mide Bulandıran Görüntü! Tuvalet ile Üretim Alanı İç İçe: Şalgam İmalathanesi Mühürlendi

Gıda sektöründe yapılan hilelere ve hijyen koşullarının hiçe sayıldığı olaylara bir yenisi daha eklendi. Zabıta ekipleri, tuvaletle üretim alanının iç içe olduğu bir ortamda şalgam üretimi yapıldığını tespit etti. Bunun üzerine ekipler, ruhsatsız işletmeyi mühürledi.