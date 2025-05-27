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Herkes Bu Davayı Konuşuyor: Evliliğinin İptali İçin Kızıyla Davalık Olan İnan Kıraç Hakkında Karar Çıktı

Herkes Bu Davayı Konuşuyor: Evliliğinin İptali İçin Kızıyla Davalık Olan İnan Kıraç Hakkında Karar Çıktı

İnan Kıraç
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
27.05.2025 - 18:43

Türkiye'nin önemli iş insanları arasında yer alan 88 yaşındaki İnan Kıraç'ın evliliği sonrası kızı İpek Kıraç ile gergin anlar yaşamaya başladı. Kıraça Holding'in sahibi İnan Kıraç hakkında Emine Alangoya ile yaptığı evliliğin iptali istemiyle açılan davada, Kıraç'a vasi tayin edilmesine karar verildi. Ayrıca Kıraç’a ait taşınır mallar, banka hesapları ve şirket hisselerine vesayet tedbir şerhi getirildi.

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Kıraça Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı İnan Kıraç, 20 Aralık 2024 tarihinde 75 yaşındaki Emine Alangoya ile evlendi. Bu gelişmenin ardından baba kız davalık oldu.

Kıraça Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı İnan Kıraç, 20 Aralık 2024 tarihinde 75 yaşındaki Emine Alangoya ile evlendi. Bu gelişmenin ardından baba kız davalık oldu.

Evliliğin iyi niyetli olmadığını iddia eden İpek Kıraç, evliliğin iptali için dava açtı. Mahkeme kararıyla Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen İnan Kıraç’a “demans” teşhisi kondu. Bunun üzerine mahkeme tarafından kısıtlama kararı alındı ve İnan Kıraç’a vasi atandı.

 Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç'ın babası İnan Kıraç'ın evliliğinin iptaline ilişkin açtığı dava bugün görüldü. Sosyetenin konuştuğu davada yeni gelişmeler yaşandı.

Adli Tıp Kurumu'nun İnan Kıraç ile ilgili hazırladığı rapor mahkemeye gönderildi. Söz konusu raporda, İnan Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği belirtildi.

Adli Tıp Kurumu'nun İnan Kıraç ile ilgili hazırladığı rapor mahkemeye gönderildi. Söz konusu raporda, İnan Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği belirtildi.

Raporu inceleyen mahkeme heyeti, Kıraç'ın fiil ehliyetinin kaldırılmasına karar verdi. Avukat Atakan Yılmaz ve avukat Mert Öztekin geçici vasi olarak atandı. Ayrıca mahkeme İnan Kıraç hakkında bir dizi tedbir kararı da alarak, Kıraç’a ait taşınırlar ile banka hesaplarının yanı sıra şirketlerdeki hisseleri ile varsa fon ve hisse senetlerine de vesayet tedbir şerhi konulmasına karar verdi.

Duruşma sonrasında açıklama yapan İnan Kıraç'ın vasi avukatı Atakan Yılmaz, 'Vesayet mahkemesi tarafından Sayın İnan Kıraç’ın tedavisi yönünde verilen kararlara rağmen, uygulama aşamasında yaşanan kötü niyetli engellemeler sebebiyle sayın İnan Kıraç'ın tedavi süreci aksatılmıştır. İnan Kıraç, bazı kişiler tarafından yaklaşık bir ay boyunca farklı illere götürülmeye zorlanmış, ne yazık ki bu durumun sağlık durumunu olumsuz yönde etkilediği anlaşılmıştır. 21 Mayıs 2025 tarihinde İnan Kıraç’ın, Kartal Lütfi Kırdar Hastanesi’nde olduğu tespit edilince, kolluk kuvvetleri ve biz vasiler eşliğinde, tüm engellemelere rağmen, Sayın İnan Kıraç'ın Zeytinburnu’ndaki özel bir hastaneye sevki sağlanarak tedavisine başlanmıştır' dedi.

İşte o açıklama:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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