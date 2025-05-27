Herkes Bu Davayı Konuşuyor: Evliliğinin İptali İçin Kızıyla Davalık Olan İnan Kıraç Hakkında Karar Çıktı
Türkiye'nin önemli iş insanları arasında yer alan 88 yaşındaki İnan Kıraç'ın evliliği sonrası kızı İpek Kıraç ile gergin anlar yaşamaya başladı. Kıraça Holding'in sahibi İnan Kıraç hakkında Emine Alangoya ile yaptığı evliliğin iptali istemiyle açılan davada, Kıraç'a vasi tayin edilmesine karar verildi. Ayrıca Kıraç’a ait taşınır mallar, banka hesapları ve şirket hisselerine vesayet tedbir şerhi getirildi.
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Kıraça Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı İnan Kıraç, 20 Aralık 2024 tarihinde 75 yaşındaki Emine Alangoya ile evlendi. Bu gelişmenin ardından baba kız davalık oldu.
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Adli Tıp Kurumu'nun İnan Kıraç ile ilgili hazırladığı rapor mahkemeye gönderildi. Söz konusu raporda, İnan Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği belirtildi.
İşte o açıklama:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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