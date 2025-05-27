Herkes Bu Davayı Konuşuyor: Evliliğinin İptali İçin Kızıyla Davalık Olan İnan Kıraç Hakkında Karar Çıktı

Raporu inceleyen mahkeme heyeti, Kıraç'ın fiil ehliyetinin kaldırılmasına karar verdi. Avukat Atakan Yılmaz ve avukat Mert Öztekin geçici vasi olarak atandı. Ayrıca mahkeme İnan Kıraç hakkında bir dizi tedbir kararı da alarak, Kıraç’a ait taşınırlar ile banka hesaplarının yanı sıra şirketlerdeki hisseleri ile varsa fon ve hisse senetlerine de vesayet tedbir şerhi konulmasına karar verdi.

Duruşma sonrasında açıklama yapan İnan Kıraç'ın vasi avukatı Atakan Yılmaz, 'Vesayet mahkemesi tarafından Sayın İnan Kıraç’ın tedavisi yönünde verilen kararlara rağmen, uygulama aşamasında yaşanan kötü niyetli engellemeler sebebiyle sayın İnan Kıraç'ın tedavi süreci aksatılmıştır. İnan Kıraç, bazı kişiler tarafından yaklaşık bir ay boyunca farklı illere götürülmeye zorlanmış, ne yazık ki bu durumun sağlık durumunu olumsuz yönde etkilediği anlaşılmıştır. 21 Mayıs 2025 tarihinde İnan Kıraç’ın, Kartal Lütfi Kırdar Hastanesi’nde olduğu tespit edilince, kolluk kuvvetleri ve biz vasiler eşliğinde, tüm engellemelere rağmen, Sayın İnan Kıraç'ın Zeytinburnu’ndaki özel bir hastaneye sevki sağlanarak tedavisine başlanmıştır' dedi.