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Ebeveynler Dikkat: Ticaret Bakanlığı, Uçucu Gazla Doldurulan Balonları Yasakladı

Ebeveynler Dikkat: Ticaret Bakanlığı, Uçucu Gazla Doldurulan Balonları Yasakladı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
27.05.2025 - 16:36

Ticaret Bakanlığı, çocuklar için büyük bir tehlikeye karşı yeni bir adım attı. Bakanlık, güvensiz olarak tespit ettiği bir ürünü daha ifşa etti. Helyum dışındaki yanıcı gazlarla doldurulan balonların piyasadan toplatılmasına karar verildi.

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Ticaret Bakanlığı'nın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne yeni bir ürün eklendi.

Ticaret Bakanlığı'nın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne yeni bir ürün eklendi.

Listeye eklenen ürünün güvenlik riski taşıdığı gerekçesiyle toplatılmasına ve satışının yasaklanmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı, insan sağlığını tehlikeye düşüren ürünlere karşı denetimlerini sıklaştırdı. Neredeyse her gün listeyi güncelleyerek bir markayı ifşa ediyor.

Ticaret Bakanlığı, insan sağlığını tehlikeye düşüren ürünlere karşı denetimlerini sıklaştırdı. Neredeyse her gün listeyi güncelleyerek bir markayı ifşa ediyor.

Bu kez de bolanlar hakkında bir karar alındı. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yapılan bildirimde, Mersin'de faaliyet gösteren bir firmaya ait uçucu gazla doldurulan balonların kullanıcı sağlığını tehdit ettiği tespit edildi.

Bakanlık, Mersin'in Yenişehir ilçesinde bulunan "Ali Yeni Organizasyon Hediyelik Eşya" firmasına ait bir çocuk ürününü ifşa etti.

Bakanlık, Mersin'in Yenişehir ilçesinde bulunan "Ali Yeni Organizasyon Hediyelik Eşya" firmasına ait bir çocuk ürününü ifşa etti.

Söz konusu firmaya ait uçucu gazla doldurulan balonların satışı yasaklandı. Bakanlık güvensizlik nedenini ise, 'Helyum gazı dışında çeşitli kimyasalların ve maddelerin karışımıyla elde edilen uçucu gaz ile yapılan balon dolumu nedeniyle kullanıcıların yanma tehlikesi oluşması' olarak açıkladı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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