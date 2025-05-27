Ebeveynler Dikkat: Ticaret Bakanlığı, Uçucu Gazla Doldurulan Balonları Yasakladı
Ticaret Bakanlığı, çocuklar için büyük bir tehlikeye karşı yeni bir adım attı. Bakanlık, güvensiz olarak tespit ettiği bir ürünü daha ifşa etti. Helyum dışındaki yanıcı gazlarla doldurulan balonların piyasadan toplatılmasına karar verildi.
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Ticaret Bakanlığı'nın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne yeni bir ürün eklendi.
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Ticaret Bakanlığı, insan sağlığını tehlikeye düşüren ürünlere karşı denetimlerini sıklaştırdı. Neredeyse her gün listeyi güncelleyerek bir markayı ifşa ediyor.
Bakanlık, Mersin'in Yenişehir ilçesinde bulunan "Ali Yeni Organizasyon Hediyelik Eşya" firmasına ait bir çocuk ürününü ifşa etti.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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