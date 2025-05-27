Prizlere Gizli Kamera Yerleştiren Şüphelinin İfadesi Ortaya Çıktı: "Fantezi Amacıyla Yaptım"
Murat Filiz'in Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sahibi olduğu apartman dairesini tek odalı apartlara çevirerek, saatlik ve günlük kiraya verip, yatakları ve banyoları görecek şekilde üçlü prizlerin içine gizli kamera yerleştirdiği ortaya çıktı. Filiz'in 'Fantezi amacıyla yaptım' dediği öğrenilirken, şikayetçi sayısı 5'e yükseldi.
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Skandal olay, Yunus Emre Mahallesi 6423 Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi.
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M.A'nın şikayeti üzerine polis ekipleri harekete geçti. Aramalarda; apartlardaki üçlü prizlerin içine gizli kamera yerleştirildiği tespit edildi.
Polisteki ifadesi ortaya çıkan Filiz'in ifadesinde, ''Gizli kameraları prizlere fantezi amacıyla yerleştirdim'' dediği öğrenildi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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O nasıl savunma yaa... Togg'u durduramayacaksınızdan gir, araya bir sürü çeşni, en son kanal İstanbul'dan çık. Ne karıştırıyorsun fantezi mantezi. Büyüklerim... Devamını Gör
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