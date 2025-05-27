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Prizlere Gizli Kamera Yerleştiren Şüphelinin İfadesi Ortaya Çıktı: "Fantezi Amacıyla Yaptım"

Prizlere Gizli Kamera Yerleştiren Şüphelinin İfadesi Ortaya Çıktı: "Fantezi Amacıyla Yaptım"

Denizli Gizli Kamera
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
27.05.2025 - 15:44

Murat Filiz'in Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sahibi olduğu apartman dairesini tek odalı apartlara çevirerek, saatlik ve günlük kiraya verip, yatakları ve banyoları görecek şekilde üçlü prizlerin içine gizli kamera yerleştirdiği ortaya çıktı. Filiz'in 'Fantezi amacıyla yaptım' dediği öğrenilirken, şikayetçi sayısı 5'e yükseldi.

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Skandal olay, Yunus Emre Mahallesi 6423 Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi.

Skandal olay, Yunus Emre Mahallesi 6423 Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi.

Apartmanın bodrum katında kalan M.A., duvara monte edilmiş üçlü prizden ışık yansıdığını fark etti. Durumdan şüphelenen M.A., yatağı ve banyoyu gören prizi söküp, içini açtı. Prizdeki gizli kamerayı bulan M.A., o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

M.A'nın şikayeti üzerine polis ekipleri harekete geçti. Aramalarda; apartlardaki üçlü prizlerin içine gizli kamera yerleştirildiği tespit edildi.

M.A'nın şikayeti üzerine polis ekipleri harekete geçti. Aramalarda; apartlardaki üçlü prizlerin içine gizli kamera yerleştirildiği tespit edildi.

Sahibi olduğu daireyi apart dairelere çevirip, günlük ya da saatlik kiraya verdiği tespit edilen apart sahibi Murat Filiz, gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde gizli kameraların içinde bulunan hafıza kartlarında çok sayıda kişinin uygunsuz görüntüleri olduğu tespit edildi. 

Adliyeye sevk edilen Murat Filiz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Polisteki ifadesi ortaya çıkan Filiz'in ifadesinde, ''Gizli kameraları prizlere fantezi amacıyla yerleştirdim'' dediği öğrenildi.

Polisteki ifadesi ortaya çıkan Filiz'in ifadesinde, ''Gizli kameraları prizlere fantezi amacıyla yerleştirdim'' dediği öğrenildi.

Filiz'in gizli kameraları internete bağlı olarak kurduğu, yaşananları canlı olarak cep telefonundan izleyip, aynı zamanda da kaydettiği de ortaya çıktı. 

Olayın ortaya çıkmasının ardından apartlarda kalıp, kaydedildiğinden şüphelenenler soluğu emniyette aldı. şikayetçi sayısı 5'e yükseldi. Çok sayıda uygunsuz görüntünün yer aldığı hafıza kartlarındaki kişilerin de tespit edilerek Filiz'den şikayetçi olup, olmayacaklarının belirleneceği açıklandı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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SeuS

O nasıl savunma yaa... Togg'u durduramayacaksınızdan gir, araya bir sürü çeşni, en son kanal İstanbul'dan çık. Ne karıştırıyorsun fantezi mantezi. Büyüklerim... Devamını Gör

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