Prizlere Gizli Kamera Yerleştiren Şüphelinin İfadesi Ortaya Çıktı: "Fantezi Amacıyla Yaptım"

Filiz'in gizli kameraları internete bağlı olarak kurduğu, yaşananları canlı olarak cep telefonundan izleyip, aynı zamanda da kaydettiği de ortaya çıktı.

Olayın ortaya çıkmasının ardından apartlarda kalıp, kaydedildiğinden şüphelenenler soluğu emniyette aldı. şikayetçi sayısı 5'e yükseldi. Çok sayıda uygunsuz görüntünün yer aldığı hafıza kartlarındaki kişilerin de tespit edilerek Filiz'den şikayetçi olup, olmayacaklarının belirleneceği açıklandı.