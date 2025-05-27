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Cezaevindeki Eski Başkandan Sürpriz Evlilik Kararı: Buğra Gökce'nin Ailesine Katılım İzni Çıkmadı

Cezaevindeki Eski Başkandan Sürpriz Evlilik Kararı: Buğra Gökce'nin Ailesine Katılım İzni Çıkmadı

Cezaevi İBB
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
27.05.2025 - 12:37

Cezaevindeki eski başkandan sürpriz evlilik kararı geldi. İBB’ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Doç. Dr. Buğra Gökce, Filiz Kahveci ile evlenmeye karar verdi. Ancak işler istedikleri gibi gitmedi. Gökce’nin ailesi nikâh törenine katılmak için başvuru yaptı ancak izin verilmedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturmalar kapsamında 23 Mart’ta tutuklanan önceki dönem İstanbul Planlama Ajansı Başkanı, şehir plancısı ve kamu yöneticisi Doç. Dr. Buğra Gökce'den iyi bir haber geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturmalar kapsamında 23 Mart’ta tutuklanan önceki dönem İstanbul Planlama Ajansı Başkanı, şehir plancısı ve kamu yöneticisi Doç. Dr. Buğra Gökce'den iyi bir haber geldi.

Gökce, Filiz Kahveci ile evleneceklerini duyurdu. Nikâh töreni Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde gerçekleştirilecek.

Bu mutlu haberin ardından Gökce’ye kötü haber geldi. Gökce'nin ailesi nikâh törenine katılmak için başvuru yaptı ancak izin verilmedi.

Bu mutlu haberin ardından Gökce’ye kötü haber geldi. Gökce'nin ailesi nikâh törenine katılmak için başvuru yaptı ancak izin verilmedi.

Gökce’nin ailesi de bu duruma tepki göstermek için 28 Mayıs Çarşamba günü saat 12:00’de Silivri’deki Marmara Cezaevi’nin önüne gidecek.

Konuya ilişkin İBB’den yapılan açıklamada, ““İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin önceki dönem İstanbul Planlama Ajansı Başkanı, şehir plancısı ve kamu yöneticisi Doç. Dr. Buğra Gökce, 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü Filiz Kahveci ile evleniyor. Ancak bu nikâh, olağanüstü koşullarda, Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde gerçekleştirilecek. Nikâh törenine katılmak isteyen Gökce ailesine, yapılan tüm resmi başvurulara rağmen katılım izni verilmemiştir. Aile, oğullarının bu özel ve anlamlı gününde yanında olma hakkından mahrum bırakılmıştır.

Gökce ailesi, 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 12.00’de Marmara Cezaevi önünde bulunacaklarını duyurarak, yaşanan bu adaletsizliğe karşı sessiz kalmayacaklarını ifade etmektedir. Buğra Gökce ve Filiz Kahveci’nin nikâhı, tüm engellemelere rağmen, umut ve kararlılıkla gerçekleşecektir. Kamuoyunun vicdanına saygıyla duyurulur” denildi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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