Cezaevindeki Eski Başkandan Sürpriz Evlilik Kararı: Buğra Gökce'nin Ailesine Katılım İzni Çıkmadı

Gökce’nin ailesi de bu duruma tepki göstermek için 28 Mayıs Çarşamba günü saat 12:00’de Silivri’deki Marmara Cezaevi’nin önüne gidecek.

Konuya ilişkin İBB’den yapılan açıklamada, ““İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin önceki dönem İstanbul Planlama Ajansı Başkanı, şehir plancısı ve kamu yöneticisi Doç. Dr. Buğra Gökce, 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü Filiz Kahveci ile evleniyor. Ancak bu nikâh, olağanüstü koşullarda, Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde gerçekleştirilecek. Nikâh törenine katılmak isteyen Gökce ailesine, yapılan tüm resmi başvurulara rağmen katılım izni verilmemiştir. Aile, oğullarının bu özel ve anlamlı gününde yanında olma hakkından mahrum bırakılmıştır.

Gökce ailesi, 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 12.00’de Marmara Cezaevi önünde bulunacaklarını duyurarak, yaşanan bu adaletsizliğe karşı sessiz kalmayacaklarını ifade etmektedir. Buğra Gökce ve Filiz Kahveci’nin nikâhı, tüm engellemelere rağmen, umut ve kararlılıkla gerçekleşecektir. Kamuoyunun vicdanına saygıyla duyurulur” denildi.