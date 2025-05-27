Cezaevindeki Eski Başkandan Sürpriz Evlilik Kararı: Buğra Gökce'nin Ailesine Katılım İzni Çıkmadı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturmalar kapsamında 23 Mart’ta tutuklanan önceki dönem İstanbul Planlama Ajansı Başkanı, şehir plancısı ve kamu yöneticisi Doç. Dr. Buğra Gökce'den iyi bir haber geldi.
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Bu mutlu haberin ardından Gökce’ye kötü haber geldi. Gökce'nin ailesi nikâh törenine katılmak için başvuru yaptı ancak izin verilmedi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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