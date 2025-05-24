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Neler Oluyor? İspanya'nın Ardından Bu Kez de Fransa Karanlığa Gömüldü!

Neler Oluyor? İspanya'nın Ardından Bu Kez de Fransa Karanlığa Gömüldü!

İspanya Portekiz Elektrik
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
24.05.2025 - 14:04

Portekiz ve İspanya'nın ardından Güney Fransa'da Cannes Film Festivali'nin kapanış törenine saatler kala büyük bir elektrik kesintisi başladı.

NTV'de yer alan habere göre, Fransız yetkililer, kundaklamadan şüpheleniyor.

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Avrupa'nın birçok ülkesinde elektrik kesintileri yaşanmaya başladı.

Avrupa'nın birçok ülkesinde elektrik kesintileri yaşanmaya başladı.

Geçtiğimiz ay,  İspanya ve Portekiz'in büyük bir bölümünde, yaşanan bir arıza nedeniyle elektrikler kesildi. Kesintiler metroların durmasına ve boşaltılmasına neden olurken, sönen trafik ışıkları nedeniyle ülkelerde trafik yoğunluğu yaşandı.

Şimdi de aynı manzara Fransa'da yaşanıyor.

Trafik ışıklarının sönmesiyle birlikte yollarda tıkanmalar meydana geldi, internet kesintileri yaşandı.

Trafik ışıklarının sönmesiyle birlikte yollarda tıkanmalar meydana geldi, internet kesintileri yaşandı.

NTV'de yer alan habere göre, Fransa'nın Alpes-Maritimes bölgesinde, 78. Cannes Film Festivali'ne ev sahipliği yapan Cannes da dahil olmak üzere geniş bir alanda ciddi bir elektrik kesintisi meydana geldi.

Fransız basının bildirdiğine göre organizatörler, 'Cineum'da planlanan gösterimlere geçici olarak ara verildi ve elektrik geldiğinde yeniden başlayacak' denildi.

Birçok kişi sokaklarda beklemeye başladı. Mağazalarda ise sadece nakit ödeme yapılabildiği belirtildi.

AFP'ye konuşan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen polis kaynakları, yerel saatle sabah 10:00'dan sonra başlayan elektrik kesintisinin sebebinin yakındaki Tanneron köyünde bulunan bir trafo merkezinde çıkan yangın olduğunu ve muhtemelen bir kundaklama saldırısı olduğunu açıkladı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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