Neler Oluyor? İspanya'nın Ardından Bu Kez de Fransa Karanlığa Gömüldü!
Portekiz ve İspanya'nın ardından Güney Fransa'da Cannes Film Festivali'nin kapanış törenine saatler kala büyük bir elektrik kesintisi başladı.
NTV'de yer alan habere göre, Fransız yetkililer, kundaklamadan şüpheleniyor.
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Avrupa'nın birçok ülkesinde elektrik kesintileri yaşanmaya başladı.
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Trafik ışıklarının sönmesiyle birlikte yollarda tıkanmalar meydana geldi, internet kesintileri yaşandı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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