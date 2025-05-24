Neler Oluyor? İspanya'nın Ardından Bu Kez de Fransa Karanlığa Gömüldü!

NTV'de yer alan habere göre, Fransa'nın Alpes-Maritimes bölgesinde, 78. Cannes Film Festivali'ne ev sahipliği yapan Cannes da dahil olmak üzere geniş bir alanda ciddi bir elektrik kesintisi meydana geldi.

Fransız basının bildirdiğine göre organizatörler, 'Cineum'da planlanan gösterimlere geçici olarak ara verildi ve elektrik geldiğinde yeniden başlayacak' denildi.

Birçok kişi sokaklarda beklemeye başladı. Mağazalarda ise sadece nakit ödeme yapılabildiği belirtildi.

AFP'ye konuşan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen polis kaynakları, yerel saatle sabah 10:00'dan sonra başlayan elektrik kesintisinin sebebinin yakındaki Tanneron köyünde bulunan bir trafo merkezinde çıkan yangın olduğunu ve muhtemelen bir kundaklama saldırısı olduğunu açıkladı.