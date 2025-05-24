Prof. Dr. Sevil Atasoy Bir İlki Başardı: Yeniden INCB Başkanlığı'na Seçildi

Birinci başkan yardımcılığı görevine N. Larissa Razanadimby, ikinci başkan yardımcılığı görevine ise Pierre Lapaque getirildi.

Prof. Dr. Sevil Atasoy, uluslararası uyuşturucu politikalarının belirlenmesinde önemli rol oynayan INCB’de, 2005-2010 ve 2017-2022 dönemlerinde de üye olarak görev yaptı. Halen görev yaptığı 2022-2027 dönemiyle birlikte, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (EKOSOK) tarafından üç kez seçilen ve iki kez başkanlık görevine getirilen ilk ve tek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldu.