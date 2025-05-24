onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Prof. Dr. Sevil Atasoy Bir İlki Başardı: Yeniden INCB Başkanlığı'na Seçildi

Prof. Dr. Sevil Atasoy Bir İlki Başardı: Yeniden INCB Başkanlığı'na Seçildi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
24.05.2025 - 08:32

Kanıt dizisiyle ünlenen kriminolog Prof. Dr. Sevil Atasoy, yeniden Birleşmiş Milletler Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu (INCB) başkanlığına seçildi. Böylelikle Atasoy, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (EKOSOK) tarafından üç kez seçilen ve iki kez başkanlık görevine getirilen ilk ve tek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Adli Bilimler Bölüm Başkanı ve Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. SSevil Atasoy'a Birleşmiş Milletler bünyesinde görev verildi.

Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Adli Bilimler Bölüm Başkanı ve Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. SSevil Atasoy'a Birleşmiş Milletler bünyesinde görev verildi.

Birleşemiş Milletler (BM) Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu (INCB), 143. oturumunda yeni yönetimini belirledi. Oturumda, kontrollü maddelerin tıbbi ve bilimsel kullanımına yönelik tahminler masaya yatırıldı.

22 Mayıs’ta gerçekleşen seçimlerde Prof. Dr. Sevil Atasoy, INCB Başkanı seçildi.

22 Mayıs’ta gerçekleşen seçimlerde Prof. Dr. Sevil Atasoy, INCB Başkanı seçildi.

Birinci başkan yardımcılığı görevine N. Larissa Razanadimby, ikinci başkan yardımcılığı görevine ise Pierre Lapaque getirildi.

Prof. Dr. Sevil Atasoy, uluslararası uyuşturucu politikalarının belirlenmesinde önemli rol oynayan INCB’de, 2005-2010 ve 2017-2022 dönemlerinde de üye olarak görev yaptı. Halen görev yaptığı 2022-2027 dönemiyle birlikte, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (EKOSOK) tarafından üç kez seçilen ve iki kez başkanlık görevine getirilen ilk ve tek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldu.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
83
33
2
2
1
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın