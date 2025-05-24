Vergi Rekortmenliğine Kadar Yükselmişlerdi! 67 Yıllık Şirket İflas Bayrağını Çekti: Konkordato İlan Etti

BirGün Gazetesi'nde yer alan habere göre, şirketin mali tablolarını incelemek üzere 3 kişilik konkordato komiser heyeti görevlendirildi.

Şirketin bünyesindeki Karataş Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Karataş Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Karataş Depolama ve Lojistik Anonim Şirketi, Karataş Makine İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Karataş Panel Saç Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Karataş Sac ve Boru Turizm Sanayi Dış Ticaret Anonim Şirketi için konkordato başvurusu yapıldı.

Karataş Grup şirketleri, 4 ay önce düzenlenen '49. Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde çevre sektör lideri ödülünü almaya hak kazanmıştı.Grup aynı zamanda, 2016 yılında Kurumlar Vergisi'nde, Gemlik'te 7'nci sırada en yüksek vergiyi ödemişlerdi.