Vergi Rekortmenliğine Kadar Yükselmişlerdi! 67 Yıllık Şirket İflas Bayrağını Çekti: Konkordato İlan Etti
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tekstil, gıda gibi birçok sektörde faaliyet gösteren şirketler, iflasın eşiğine geldi. Şimdi bu iflas edenlere bir yeni isim daha eklendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Vergi rekortmenliğine kadar yükselen 67 yıllık Karataş Grup, konkordato başvurusunda bulundu. Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 6 alt şirketi bulunan şirketler grubu için 3 aylık geçici mühlet kararı aldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın