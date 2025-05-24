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Vergi Rekortmenliğine Kadar Yükselmişlerdi! 67 Yıllık Şirket İflas Bayrağını Çekti: Konkordato İlan Etti

Vergi Rekortmenliğine Kadar Yükselmişlerdi! 67 Yıllık Şirket İflas Bayrağını Çekti: Konkordato İlan Etti

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
24.05.2025 - 09:30

İflas bayrağını çeken şirketlere bir yenisi daha eklendi. BirGün Gazetesi'nde yer alan habere göre 67 yıl önce İstanbul'da kurulan Karataş Grubu, konkordato ilan etti. Demir-çelik, lojistik ve imalat alanlarında faaliyet yürüten şirket, vergi rekortmenliğine kadar yükselmişti.

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Tekstil, gıda gibi birçok sektörde faaliyet gösteren şirketler, iflasın eşiğine geldi. Şimdi bu iflas edenlere bir yeni isim daha eklendi.

Tekstil, gıda gibi birçok sektörde faaliyet gösteren şirketler, iflasın eşiğine geldi. Şimdi bu iflas edenlere bir yeni isim daha eklendi.

İstanbul'da kurulan son olarak Bursa'da da faaliyet yürüten 67 yıllık Karataş Grup, demir-çelik, lojistik ve imalat alanlarında faaliyet yürütüyor.

Vergi rekortmenliğine kadar yükselen 67 yıllık Karataş Grup, konkordato başvurusunda bulundu. Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 6 alt şirketi bulunan şirketler grubu için 3 aylık geçici mühlet kararı aldı.

Vergi rekortmenliğine kadar yükselen 67 yıllık Karataş Grup, konkordato başvurusunda bulundu. Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 6 alt şirketi bulunan şirketler grubu için 3 aylık geçici mühlet kararı aldı.

BirGün Gazetesi'nde yer alan habere göre,  şirketin mali tablolarını incelemek üzere 3 kişilik konkordato komiser heyeti görevlendirildi.

Şirketin bünyesindeki Karataş Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Karataş Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Karataş Depolama ve Lojistik Anonim Şirketi, Karataş Makine İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Karataş Panel Saç Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Karataş Sac ve Boru Turizm Sanayi Dış Ticaret Anonim Şirketi için konkordato başvurusu yapıldı.

Karataş Grup şirketleri, 4 ay önce düzenlenen '49. Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde çevre sektör lideri ödülünü almaya hak kazanmıştı.Grup aynı zamanda, 2016 yılında Kurumlar Vergisi'nde, Gemlik'te 7'nci sırada en yüksek vergiyi ödemişlerdi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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