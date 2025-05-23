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Çok Sayıda Kişinin Gözaltına Alındığı Operasyonda Dikkat Çeken Detay: Avrasya Tüneli'ni Yapanlar da Gözaltında

Çok Sayıda Kişinin Gözaltına Alındığı Operasyonda Dikkat Çeken Detay: Avrasya Tüneli'ni Yapanlar da Gözaltında

İBB Operasyon
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
23.05.2025 - 13:33

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan soruşturmada dördüncü dalga operasyonu bu sabah başlatıldı. Gözaltına alınan 44 kişi arasında Çanakkale Köprüsü ve Avrasya Tüneli'ni yapanlar da yer aldı.

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Gözaltına alınanlar arasında Avrasya Tüneli gibi birçok önemli projelerde yer alan şirketlerin yetkilileri bulunuyor.

Gözaltına alınanlar arasında Avrasya Tüneli gibi birçok önemli projelerde yer alan şirketlerin yetkilileri bulunuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik düzenlenen 4. dalga operasyon kapsamında 44 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Avrasya Tüneli'nin ve 1915 Çanakkale Köprüsü işletmecileri Yapı Merkez İnşaat sahipleri Mustafa Başar Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ile Özge Arıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 44 kişi gözaltına alındı.

Avrasya Tüneli'nin ve 1915 Çanakkale Köprüsü işletmecileri Yapı Merkez İnşaat sahipleri Mustafa Başar Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ile Özge Arıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 44 kişi gözaltına alındı.

Şirketin aldığı bazı önemli kamu ihaleleri şu şekilde:

-Kirazlı-Halkalı Metro Hattı: Yaklaşık 22,5 milyar TL bedelle Yapı Merkezi'ne verilmiştir. Nurdağı-Malatya Hat Kesimi: TCDD tarafından düzenlenen ihalede, Yapı Merkezi ve ortağı CDT İnşaat, 4,4 milyar TL bedelle elektromekanik işler ve T7 Tüneli ripaj yapımını üstlenmiştir.

Tanzanya Demiryolu Projesi: Yapı Merkezi, Tanzanya'da Darüsselam-Morogoro demiryolu hattının inşası için 1,2 milyar dolarlık ilk etabı ve 1,9 milyar dolarlık ikinci etabı üstlenmiştir.

-Emlak Kulisi Yapı Merkezi, Güney Koreli SK E&C firmasıyla birlikte Avrasya Tüneli projesini gerçekleştirmiştir.

-Bu proje, İstanbul Boğazı'nın altından geçen ve Asya ile Avrupa kıtalarını karayoluyla bağlayan bir tünel olup, Yap-İşlet-Devret modeliyle tamamlanmıştır.

-Projenin toplam maliyeti yaklaşık 1,245 milyar dolar olarak belirtilmiştir.

Arıoğlu ailesi, Avrasya Tüneli’ni yapan ve işleten Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım A.Ş. (ATAŞ) şirketinin kurucu ortakları arasında bulunuyor.

Öte yandan, 2021-2023 yılları arasında Avrasya Tüneli için kamu bütçesinden toplam 2,9 milyar TL garanti geçiş ücreti ödemesi yapıldı.

Yapı Merkezi, AKP döneminde yükselişe geçen şirketlerden biri olarak öne çıkıyor.

2012 yılından bu yana 36 kamu ihalesi alan şirketin imza attığı sözleşmelerin toplam bedeli 85 milyar 74 milyon 556 bin TL’ye ulaşıyor.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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