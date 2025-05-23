Çok Sayıda Kişinin Gözaltına Alındığı Operasyonda Dikkat Çeken Detay: Avrasya Tüneli'ni Yapanlar da Gözaltında
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan soruşturmada dördüncü dalga operasyonu bu sabah başlatıldı. Gözaltına alınan 44 kişi arasında Çanakkale Köprüsü ve Avrasya Tüneli'ni yapanlar da yer aldı.
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Gözaltına alınanlar arasında Avrasya Tüneli gibi birçok önemli projelerde yer alan şirketlerin yetkilileri bulunuyor.
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Avrasya Tüneli'nin ve 1915 Çanakkale Köprüsü işletmecileri Yapı Merkez İnşaat sahipleri Mustafa Başar Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ile Özge Arıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 44 kişi gözaltına alındı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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