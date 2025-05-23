Çok Sayıda Kişinin Gözaltına Alındığı Operasyonda Dikkat Çeken Detay: Avrasya Tüneli'ni Yapanlar da Gözaltında

Şirketin aldığı bazı önemli kamu ihaleleri şu şekilde:

-Kirazlı-Halkalı Metro Hattı: Yaklaşık 22,5 milyar TL bedelle Yapı Merkezi'ne verilmiştir. Nurdağı-Malatya Hat Kesimi: TCDD tarafından düzenlenen ihalede, Yapı Merkezi ve ortağı CDT İnşaat, 4,4 milyar TL bedelle elektromekanik işler ve T7 Tüneli ripaj yapımını üstlenmiştir.

Tanzanya Demiryolu Projesi: Yapı Merkezi, Tanzanya'da Darüsselam-Morogoro demiryolu hattının inşası için 1,2 milyar dolarlık ilk etabı ve 1,9 milyar dolarlık ikinci etabı üstlenmiştir.

-Emlak Kulisi Yapı Merkezi, Güney Koreli SK E&C firmasıyla birlikte Avrasya Tüneli projesini gerçekleştirmiştir.

-Bu proje, İstanbul Boğazı'nın altından geçen ve Asya ile Avrupa kıtalarını karayoluyla bağlayan bir tünel olup, Yap-İşlet-Devret modeliyle tamamlanmıştır.

-Projenin toplam maliyeti yaklaşık 1,245 milyar dolar olarak belirtilmiştir.

Arıoğlu ailesi, Avrasya Tüneli’ni yapan ve işleten Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım A.Ş. (ATAŞ) şirketinin kurucu ortakları arasında bulunuyor.

Öte yandan, 2021-2023 yılları arasında Avrasya Tüneli için kamu bütçesinden toplam 2,9 milyar TL garanti geçiş ücreti ödemesi yapıldı.

Yapı Merkezi, AKP döneminde yükselişe geçen şirketlerden biri olarak öne çıkıyor.

2012 yılından bu yana 36 kamu ihalesi alan şirketin imza attığı sözleşmelerin toplam bedeli 85 milyar 74 milyon 556 bin TL’ye ulaşıyor.