Erdoğan ''Bu Adımı Atmaya Mecburuz'' Demişti! Bakan Şimşek Açıkladı: Yeni Kredi Paketinin Detayları Belli Oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ''Bu adımı atmaya mecburuz'' sözleri sonrası yeni destek paketi için hazırlıklara başlanıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, imalatçı KOBİ'lerin faydalanabilmesi için hazırlanan 30 milyar liralık yeni destek paketinin detaylarını açıkladı.
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Macaristan dönüşü yaptığı konuşmada, iş dünyasına desteğin süreceğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "KGF'den tulumbaya suyu dökmekte fayda var ki hareketlensin. İnşallah yeni dönemde çok daha farklı bir adımı atacağız" demişti.
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni kredi paketinin detaylarını açıkladı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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