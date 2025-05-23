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Erdoğan ''Bu Adımı Atmaya Mecburuz'' Demişti! Bakan Şimşek Açıkladı: Yeni Kredi Paketinin Detayları Belli Oldu

Erdoğan ''Bu Adımı Atmaya Mecburuz'' Demişti! Bakan Şimşek Açıkladı: Yeni Kredi Paketinin Detayları Belli Oldu

Recep Tayyip Erdoğan Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanı
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
23.05.2025 - 12:18

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ''Bu adımı atmaya mecburuz'' sözleri sonrası yeni destek paketi için hazırlıklara başlanıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, imalatçı KOBİ'lerin faydalanabilmesi için hazırlanan 30 milyar liralık yeni destek paketinin detaylarını açıkladı.

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Macaristan dönüşü yaptığı konuşmada, iş dünyasına desteğin süreceğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "KGF'den tulumbaya suyu dökmekte fayda var ki hareketlensin. İnşallah yeni dönemde çok daha farklı bir adımı atacağız" demişti.

Macaristan dönüşü yaptığı konuşmada, iş dünyasına desteğin süreceğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "KGF'den tulumbaya suyu dökmekte fayda var ki hareketlensin. İnşallah yeni dönemde çok daha farklı bir adımı atacağız" demişti.

Bu açıklamanın üzerinden çok geçmeden hazırlanan destek paketlerine bir yenisi daha eklenmiş oldu.

Bakanlık, imalatçı KOBİ'lerin sürdürülebilir büyümeye katkısını artırmak ve rekabet güçlerini pekiştirmek amacıyla uygun maliyetli ve erişilebilir finansman imkanı sunacak.

Reel sektörü destekleme çalışmaları çerçevesinde hazırlanan yeni kefalet paketiyle imalatçı KOBİ'lere yaklaşık 30 milyar lira kredi imkanı sağlanacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni kredi paketinin detaylarını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni kredi paketinin detaylarını açıkladı.

KGF aracılığıyla 17,5 milyar lirası işletme, 7,5 milyar lirası yatırım harcamalarında kullanılmak üzere toplam 25 milyar lira kefalet limitli destek paketini yürürlüğe alacaklarını duyuran Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek,  şunları söyledi: 

'Yararlanıcı başına kredi üst limitlerini, işletme harcamaları için 15 milyon lira, yatırım harcamaları için 30 milyon lira olarak belirledik. Protokol aşaması tamamlanan destek paketini kısa süre içinde kullanıma açacağız. Üretim ve istihdamın temel taşı KOBİ'lerimizin desteklenmesi, bizim önceliklerimiz arasında yer alıyor. İmalatçı KOBİ'lerimizin büyümeye katkısını ve rekabet güçlerini artırmak için finansman imkanlarını destekleme çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Uygun maliyetli ve erişilebilir finansman kaynakları ile KOBİ'lerimizin gücüne güç katacağız.'

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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