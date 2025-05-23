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17 Yaşındaki Batın Barlasçeki’nin Ölümüne Neden Olan Zehra Kınık Hakkında Yeni Gelişme: Hapsi İsteniyor

17 Yaşındaki Batın Barlasçeki’nin Ölümüne Neden Olan Zehra Kınık Hakkında Yeni Gelişme: Hapsi İsteniyor

Trafik Kazası Kızılay Kerem Kınık
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
23.05.2025 - 11:36

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık, geçtiğimiz yıl karıştığı ölümlü trafik kazasında yeni bir gelişme yaşandı. 17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin ölümüne neden olan Fatma Zehra Kınık hakkında hazırlanan mütalaa açıklandı. Savcı, tutuksuz yargılanan Kınık'ın “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmaya neden olma” suçundan cezalandırılmasını talep etti.

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Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde çadır sattığının ortaya çıkması sonrası istifa etmişti.

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde çadır sattığının ortaya çıkması sonrası istifa etmişti.

İstanbul’un Beykoz ilçesine bağlı Kavacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde 9 Temmuz’da meydana gelen kazada, Fatma Zehra Kınık, Baki Sokak’tan Fatih Sultan Mehmet Caddesi’ne çıkarken motosiklete çarpmıştı.

Kazada motosikletteki sürücü Yavuz Selim Öztürk ve arkasındaki Batın Barlasçeki motosikletten düşerken sürücüsüz motosiklet de yayalara çarparak yaralanmalarına sebep olmuştu. Motosikletten düşen sürücü Öztürk yaralı kurtulurken, başını kaldırımdaki beton dubaya çarpan Barlasçeki ise yaşamını yitirmişti. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Fatma Zehra Kınık, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Batın Barlasçeki'nin ailesi adına açıklama teyze Kübra Doğan, Fatma Zehra Kınık Demir’in kendilerine tazminat adı altında para ödemeyi teklif ettiğini açıklamıştı.

Fatıma Zehra Kınık hakkında hazırlanan bilirkişi raporuna göre, Kınık’ın “DUR” levhasına uymadan ana yola çıkış yaptığı belirtilerek yüzde 100 kusurlu olduğu tespit edilmişti.

Fatıma Zehra Kınık hakkında hazırlanan bilirkişi raporuna göre, Kınık’ın “DUR” levhasına uymadan ana yola çıkış yaptığı belirtilerek yüzde 100 kusurlu olduğu tespit edilmişti.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; savcı 9 Temmuz 2024 tarihinde yaptığı kaza ile 17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin ölümüne neden olan Fatma Zehra Kınık Demir için mütalaasını açıkladı.

İstanbul Anadolu Adliyesi 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Kınık için hazırlanan mütalaada savcılık makamı, “Alınan savunmalar, katılan beyanları, tanık beyanı, mağdur beyanları, doktor raporları, trafik kaza tespit tutanağı, görüntü inceleme tutanağı, ölü muayene tutanağı, otopsi raporu, bilirkişi heyet raporu, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Trafik İhtisas Dairesi raporu ile tüm dosya kapsamı dikkate alındığında sanık Fatma Zehra Kınık Demir’in asli kusuru ile taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olduğu anlaşılmakta...” dedi.

Savcı, Kınık Demir’in “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmaya neden olma” suçundan cezalandırılmasını istedi. Suçun cezası ise 2 yıldan 15 yıla kadar hapis içeriyor.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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