17 Yaşındaki Batın Barlasçeki’nin Ölümüne Neden Olan Zehra Kınık Hakkında Yeni Gelişme: Hapsi İsteniyor
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık, geçtiğimiz yıl karıştığı ölümlü trafik kazasında yeni bir gelişme yaşandı. 17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin ölümüne neden olan Fatma Zehra Kınık hakkında hazırlanan mütalaa açıklandı. Savcı, tutuksuz yargılanan Kınık'ın “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmaya neden olma” suçundan cezalandırılmasını talep etti.
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Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde çadır sattığının ortaya çıkması sonrası istifa etmişti.
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Fatıma Zehra Kınık hakkında hazırlanan bilirkişi raporuna göre, Kınık’ın “DUR” levhasına uymadan ana yola çıkış yaptığı belirtilerek yüzde 100 kusurlu olduğu tespit edilmişti.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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