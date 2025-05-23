17 Yaşındaki Batın Barlasçeki’nin Ölümüne Neden Olan Zehra Kınık Hakkında Yeni Gelişme: Hapsi İsteniyor

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; savcı 9 Temmuz 2024 tarihinde yaptığı kaza ile 17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin ölümüne neden olan Fatma Zehra Kınık Demir için mütalaasını açıkladı.

İstanbul Anadolu Adliyesi 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Kınık için hazırlanan mütalaada savcılık makamı, “Alınan savunmalar, katılan beyanları, tanık beyanı, mağdur beyanları, doktor raporları, trafik kaza tespit tutanağı, görüntü inceleme tutanağı, ölü muayene tutanağı, otopsi raporu, bilirkişi heyet raporu, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Trafik İhtisas Dairesi raporu ile tüm dosya kapsamı dikkate alındığında sanık Fatma Zehra Kınık Demir’in asli kusuru ile taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olduğu anlaşılmakta...” dedi.

Savcı, Kınık Demir’in “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmaya neden olma” suçundan cezalandırılmasını istedi. Suçun cezası ise 2 yıldan 15 yıla kadar hapis içeriyor.