Yeşilçam Oyuncusu Mehmet Serdar Suluhkaya, İnternetten Tanıştığı Genç Kız Tarafından Öldürüldü
Yeşilçam oyuncularından 62 yaşındaki Mehmet Serdar Sulukahya, internetten tanıştığı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi kız tarafından evinde bıçaklandı. Ağır yaralanan Mehmet Serdar Sulukaya hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Fatma Gülsüm P. Emniyetteki ilk ifadesinde, Sulukahya’nın kendisine cinsel saldırıda bulunmaya çalıştığını söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeşilçam sinemasının tanınmış isimlerden olan 62 yaşındaki Mehmet Serdar Suluhkaya, internetten tanıştığı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi tarafından öldürüldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mehmet Serdar Suluhkaya hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Gülsüm P. Olay yerinden taksi ile kaçtı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın