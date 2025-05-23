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Yeşilçam Oyuncusu Mehmet Serdar Suluhkaya, İnternetten Tanıştığı Genç Kız Tarafından Öldürüldü

Yeşilçam Oyuncusu Mehmet Serdar Suluhkaya, İnternetten Tanıştığı Genç Kız Tarafından Öldürüldü

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.05.2025 - 10:54 Son Güncelleme: 23.05.2025 - 11:06

Yeşilçam oyuncularından 62 yaşındaki Mehmet Serdar Sulukahya, internetten tanıştığı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi kız tarafından evinde bıçaklandı. Ağır yaralanan Mehmet Serdar Sulukaya hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Fatma Gülsüm P. Emniyetteki ilk ifadesinde, Sulukahya’nın kendisine cinsel saldırıda bulunmaya çalıştığını söyledi.

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Yeşilçam sinemasının tanınmış isimlerden olan 62 yaşındaki Mehmet Serdar Suluhkaya, internetten tanıştığı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi tarafından öldürüldü.

Yeşilçam sinemasının tanınmış isimlerden olan 62 yaşındaki Mehmet Serdar Suluhkaya, internetten tanıştığı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi tarafından öldürüldü.

Olay, 21 Mayıs Çarşamba günü saat 23.45 sıralarında Mecidiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hollanda’da yaşayan eski Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya bir süre önce Beşiktaş’taki evine geldi. Sulukahya olay günü sosyal medyadan tanıştığı üniversite öğrencisi Fatma Gülsüm P.’yi evine davet etti. Eve gelen kadınla Sulukahya arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada mutfaktan bıçak alan kadın Sulukahya’yı bıçaklayıp olay yerinden kaçtı.

Mehmet Serdar Suluhkaya hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mehmet Serdar Suluhkaya hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürünerek alt kata inen Sulukahya, komşusundan yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Sulukahya'yı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Ameliyata alınan Sulukahya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gülsüm P. Olay yerinden taksi ile kaçtı.

Gülsüm P. Olay yerinden taksi ile kaçtı.

Olayın ardından çalışma başlatan Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ve Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmada polis, şüpheli kadının binadan çıktıktan sonra bir taksiye binerek olay yerinden uzaklaştığını tespit etti. Devam eden çalışmalarda şüpheli Fatma Gülsüm P., olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan Fatma Gülsüm P.'nin ilk ifadesinde, Sulukahya’nın kendisine cinsel saldırıda bulunmaya çalıştığını ve mutfaktan aldığı bıçakla Sulukahya'yı bıçakladığını söylediği öğrenildi. Şüpheli Fatma Gülsüm P., emniyette ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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