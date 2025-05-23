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Mehmet Serdar Sulukahya Kimdir? Yeşilçam Oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya Öldü mü?

Mehmet Serdar Sulukahya Kimdir? Yeşilçam Oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya Öldü mü?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
23.05.2025 - 11:06

Mehmet Serdar Sulukahya, Yeşilçam döneminin unutulmaz isimlerinden biri olarak hafızalarda yer etti. Duygusal ve toplumsal yapımlarda birçok ünlü isimle kamera karşısına geçti. 2025 yılında yaşadığı trajik olayla tekrar gündeme geldi. Oyuncunun sosyal medyada tanıştığı bir kişi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetmesi sanat camiasında derin üzüntüye neden oldu. 

Peki Mehmet Serdar Sulukahya kimdir, kaç yaşında ve nereliydi? Ünlü Yeşilçam oyuncusu neden öldürüldü? İşte detaylar...

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Mehmet Serdar Sulukahya Kimdir?

Mehmet Serdar Sulukahya Kimdir?

Mehmet Serdar Sulukahya, 1 Ocak 1962 tarihinde İstanbul’da doğmuş Türk sinema oyuncusudur. Özellikle 1980’li yıllarda Yeşilçam’ın aktif olduğu dönemde birçok projede yer alarak tanınmıştır. “Beyaz Ölüm”, “Hülyam” ve “Yakılacak Kadın” gibi filmlerle sinema tarihinde kendine yer edinmiştir.

Mehmet Serdar Sulukahya Kaç Yaşında?

1 Ocak 1962 doğumlu olan Mehmet Serdar Sulukahya, 2025 yılı itibarıyla 63 yaşındaydı.

Mehmet Serdar Sulukahya Nereli?

Mehmet Serdar Sulukahya, İstanbul doğumludur. Çocukluk ve gençlik yıllarını bu şehirde geçirmiştir.

Mehmet Serdar Sulukahya Kariyer Başlangıcı

Mehmet Serdar Sulukahya Kariyer Başlangıcı

Küçük yaşlardan itibaren sinemaya ilgi duyan Sulukahya, Yeşilçam’ın altın döneminde yapımcıların dikkatini çekmiştir. Kariyerinde Fatma Girik, Tarık Akan, Ahu Tuğba, Bulut Aras ve Nuri Alço gibi dönemin usta oyuncularıyla birlikte kamera karşısına geçmiştir. Duygusal, dramatik ve toplumsal filmlerde gösterdiği performansla takdir topladı.

Mehmet Serdar Sulukahya Özel Hayatı

Mehmet Serdar Sulukahya Özel Hayatı

Sulukahya’nın özel hayatına dair medyada çok fazla bilgi yer almasa da uzun süre Hollanda’da yaşadığı, zaman zaman İstanbul Beşiktaş’taki evinde ikamet ettiği biliniyor. Son yıllarda daha çok sessiz ve gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu.

Mehmet Serdar Sulukahya'nın Yer Aldığı Filmler

Mehmet Serdar Sulukahya'nın Yer Aldığı Filmler

  • Beyaz Ölüm

  • Hülyam

  • Yakılacak Kadın

  • Diğer Yeşilçam projelerinde de çeşitli yan rollerde yer aldığı bilinmektedir.

Mehmet Serdar Sulukahya Öldü mü?

Mehmet Serdar Sulukahya Öldü mü?

Mehmet Serdar Sulukahya 21 Mayıs 2025 tarihinde hayatını kaybetti. Beşiktaş’taki evinde, sosyal medyada tanıştığı üniversite öğrencisi Fatma Gülsüm P. tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan oyuncu, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay, sanat dünyasında büyük üzüntüyle karşılandı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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