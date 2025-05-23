Mehmet Serdar Sulukahya Kimdir? Yeşilçam Oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya Öldü mü?

Mehmet Serdar Sulukahya, Yeşilçam döneminin unutulmaz isimlerinden biri olarak hafızalarda yer etti. Duygusal ve toplumsal yapımlarda birçok ünlü isimle kamera karşısına geçti. 2025 yılında yaşadığı trajik olayla tekrar gündeme geldi. Oyuncunun sosyal medyada tanıştığı bir kişi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetmesi sanat camiasında derin üzüntüye neden oldu.

Peki Mehmet Serdar Sulukahya kimdir, kaç yaşında ve nereliydi? Ünlü Yeşilçam oyuncusu neden öldürüldü? İşte detaylar...