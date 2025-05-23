Skandal İddia: "Türkiye’ye Tatile Gelen İngiliz Turistin Kalbi Çalındı!" Sağlık Bakanlığı’ndan Açıklama Geldi

'Bazı medya organlarında yer alan haberlerde; Türkiye tatilinde hayatını kaybeden İngiliz vatandaşı Beth Martin'in kalbinin, İngiltere'deki otopside yerinde bulunamadığı iddiaları ortaya atılmıştır. Beth Martin eşiyle birlikte İngiltere'den İstanbul'a geldiği sırada uçakta rahatsızlanmış, eşinin beyanına göre; mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşamıştır. Ailesiyle birlikte yerleştikleri otelde durumu ağırlaşan Martin, ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine kaldırılmıştır. Crohn adıyla bilinen ince bağırsak hastalığı bulunduğu öğrenilen, karaciğer fonksiyon testleri yüksek sonuçlanan ve tansiyonu düşük seyreden hastaya 'Toksik Hepatit ve Septik Şok' tanıları konulmuştur. Tetkik ve ilk müdahalelerin ardından yoğun bakımda tedavi altına alınan hasta, 'çoklu organ yetmezliği nedeniyle gelişen kalp durması' nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Beth Martin'in eşinin, seyahat öncesi ülkelerinde yedikleri bir yemekten zehirlenmiş olabilecekleri yönündeki beyanı ve ilk bulguların da eşliğinde hasta, hastane kayıtlarına 'adli vaka' olarak geçmiştir. Adli vaka prosedürü ve eşinin de bu yöndeki talebi doğrultusunda hastanede, ön otopsi, kesi yapılmadan, gerçekleştirilmiştir.

Cumhuriyet Savcısı ve adli tıp doktorunun katılımıyla gerçekleşen ön otopsideki mevcut bulgularla, Martin'in kesin ölüm sebebi belirlenememiştir. Beth Martin, hastanedeki tedavisi sürecinde hiçbir cerrahi işlem geçirmediği gibi herhangi bir organının çıkarılması da söz konusu değildir. Savcılık ön otopsinin ardından Martin'in Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine ve klasik otopsi yapılmasına karar vermiştir.'