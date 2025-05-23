Skandal İddia: "Türkiye’ye Tatile Gelen İngiliz Turistin Kalbi Çalındı!" Sağlık Bakanlığı’ndan Açıklama Geldi
İngiliz medyasının gündeme getirdiği skandal iddia sonrasında Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama geldi. İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez de yaşandığı iddia edilen skandal olayı Meclis gündemine taşıdı ve Sağlık Bakanlığı’na seslendi.
İngiliz medyasının yaşandığını iddia ettiği olaya göre; Türkiye’ye eşi ile birlikte tatile gelen bir turistin Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kalbi çalındı!
İşte olayın tüm detayları…
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Her şey İngiliz vatandaşı 28 yaşındaki Beth Martin’in ailesiyle birlikte Türkiye’ye tatile gelmesi ile başladı.
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Sağlık Bakanlığı, İngiliz medyasının gündeme getirdiği iddialar hakkında şu açıklamaları yaptı:
Beth Martin’in eşi Luke Martin ise yaşanan olayla ilgili mesaj paylaştı:
İYİ Parti milletvekili Turhan Çömez de konuyu Meclis gündemine taşıyarak şu açıklamayı yaptı 👇
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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