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Skandal İddia: "Türkiye’ye Tatile Gelen İngiliz Turistin Kalbi Çalındı!" Sağlık Bakanlığı’ndan Açıklama Geldi

Skandal İddia: "Türkiye’ye Tatile Gelen İngiliz Turistin Kalbi Çalındı!" Sağlık Bakanlığı’ndan Açıklama Geldi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.05.2025 - 09:31

İngiliz medyasının gündeme getirdiği skandal iddia sonrasında Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama geldi. İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez de yaşandığı iddia edilen skandal olayı Meclis gündemine taşıdı ve Sağlık Bakanlığı’na seslendi.

İngiliz medyasının yaşandığını iddia ettiği olaya göre; Türkiye’ye eşi ile birlikte tatile gelen bir turistin Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kalbi çalındı! 

İşte olayın tüm detayları…

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Her şey İngiliz vatandaşı 28 yaşındaki Beth Martin’in ailesiyle birlikte Türkiye’ye tatile gelmesi ile başladı.

Her şey İngiliz vatandaşı 28 yaşındaki Beth Martin’in ailesiyle birlikte Türkiye’ye tatile gelmesi ile başladı.

İngiliz medyasında yer alan haberlere ve İYİ Parti milletvekili Turhan Çömez’in Meclis gündemine taşıdığı olaya göre; İngiliz turist Beth Martin, tatil için geldiği Türkiye’de rahatsızlanarak Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılıyor. Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Martin’e otopsi yapılıyor ve adli işlemlerin ardından ülkesine gönderiliyor. 

Martin’in cenazesi ülkesine gönderildikten sonra İngiltere’de de Martin’e otopsi yapılıyor ve Martin’in kalbinin yerinde olmadığı iddia ediliyor.

Sağlık Bakanlığı, İngiliz medyasının gündeme getirdiği iddialar hakkında şu açıklamaları yaptı:

Sağlık Bakanlığı, İngiliz medyasının gündeme getirdiği iddialar hakkında şu açıklamaları yaptı:

'Bazı medya organlarında yer alan haberlerde; Türkiye tatilinde hayatını kaybeden İngiliz vatandaşı Beth Martin'in kalbinin, İngiltere'deki otopside yerinde bulunamadığı iddiaları ortaya atılmıştır. Beth Martin eşiyle birlikte İngiltere'den İstanbul'a geldiği sırada uçakta rahatsızlanmış, eşinin beyanına göre; mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşamıştır. Ailesiyle birlikte yerleştikleri otelde durumu ağırlaşan Martin, ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine kaldırılmıştır. Crohn adıyla bilinen ince bağırsak hastalığı bulunduğu öğrenilen, karaciğer fonksiyon testleri yüksek sonuçlanan ve tansiyonu düşük seyreden hastaya 'Toksik Hepatit ve Septik Şok' tanıları konulmuştur. Tetkik ve ilk müdahalelerin ardından yoğun bakımda tedavi altına alınan hasta, 'çoklu organ yetmezliği nedeniyle gelişen kalp durması' nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Beth Martin'in eşinin, seyahat öncesi ülkelerinde yedikleri bir yemekten zehirlenmiş olabilecekleri yönündeki beyanı ve ilk bulguların da eşliğinde hasta, hastane kayıtlarına 'adli vaka' olarak geçmiştir. Adli vaka prosedürü ve eşinin de bu yöndeki talebi doğrultusunda hastanede, ön otopsi, kesi yapılmadan, gerçekleştirilmiştir.

Cumhuriyet Savcısı ve adli tıp doktorunun katılımıyla gerçekleşen ön otopsideki mevcut bulgularla, Martin'in kesin ölüm sebebi belirlenememiştir. Beth Martin, hastanedeki tedavisi sürecinde hiçbir cerrahi işlem geçirmediği gibi herhangi bir organının çıkarılması da söz konusu değildir. Savcılık ön otopsinin ardından Martin'in Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine ve klasik otopsi yapılmasına karar vermiştir.'

Beth Martin’in eşi Luke Martin ise yaşanan olayla ilgili mesaj paylaştı:

Beth Martin’in eşi Luke Martin ise yaşanan olayla ilgili mesaj paylaştı:

“İki hafta önce ben, eşim ve iki çocuğum aile tatili için Türkiye’ye gittik. Ama sadece üçümüz dönebildik. Eşimi kaybettim, çocuklarım annelerini kaybetti. Ailemizden en büyük parça eksildi. Hayatımın en kötü ve en travmatik haftasını yaşadım. Üstelik çocuklarıma annelerinin geri gelmeyeceğini söylemek zorunda kaldım. Bu beni paramparça etti.”

İYİ Parti milletvekili Turhan Çömez de konuyu Meclis gündemine taşıyarak şu açıklamayı yaptı 👇

İYİ Parti milletvekili Turhan Çömez de konuyu Meclis gündemine taşıyarak şu açıklamayı yaptı 👇

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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