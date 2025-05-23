İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Yeni Karar: İstanbul’da Toplu Taşımada ‘Ekrem İmamoğlu Yasağı!’
Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve sonrasında tutuklanması ile başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi operasyonları bu sabah da düzenlenen 4. dalga operasyonlar ile devam ederken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan dikkat çeken yeni bir karar geldi. Onlar TV’den gazeteci Barış Terkoğlu’nun haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yolladığı yeni talimatla Ekrem İmamoğlu'nun fotoğraf, video ve sesini barındıran içeriklerin metro, metrobüs, otobüs ve vapurlarda kullanılmasına yasak getirdi.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonlar 4. dalga ile devam ederken Ekrem İmamoğlu hakkında yeni bir karar geldi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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