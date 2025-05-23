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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Yeni Karar: İstanbul’da Toplu Taşımada ‘Ekrem İmamoğlu Yasağı!’

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Yeni Karar: İstanbul’da Toplu Taşımada ‘Ekrem İmamoğlu Yasağı!’

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.05.2025 - 08:52

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve sonrasında tutuklanması ile başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi operasyonları bu sabah da düzenlenen 4. dalga operasyonlar ile devam ederken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan dikkat çeken yeni bir karar geldi. Onlar TV’den gazeteci Barış Terkoğlu’nun haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yolladığı yeni talimatla Ekrem İmamoğlu'nun fotoğraf, video ve sesini barındıran içeriklerin metrometrobüs, otobüs ve vapurlarda kullanılmasına yasak getirdi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonlar 4. dalga ile devam ederken Ekrem İmamoğlu hakkında yeni bir karar geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonlar 4. dalga ile devam ederken Ekrem İmamoğlu hakkında yeni bir karar geldi.

19 Mart’ta Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınıp daha sonrasında tutuklanması ile devam eden eden süreçte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan dönem dönem Ekrem İmamoğlu hakkında yeni kararlar geliyor. 

Geçtiğimiz aylarda Ekrem İmamoğlu’nun görsellerinin olduğu afiş ve pankartların toplatılması hakkında İBB’ye bir yazı gönderen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yeni bir karar daha geldi. 

Onlar TV’de program yapan gazeteci Barış Terkoğlu’nun haberine göre; İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilen yeni kararda içerisinde Ekrem İmamoğlu’nun olduğu fotoğraf, resim, video ve ses gibi materyallerin de kullanımı yasakladı. Verilen talimat doğrultusunda, işletmesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan metro, metrobüsvapur ve otobüs araçlarında ve istasyonlarında Ekrem İmamoğlu'nu gösteren herhangi bir içeriğe yer verilemeyecek.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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