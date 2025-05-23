49 Kişiye Gözaltı: İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne Düzenlenen Operasyonda 4. Dalga
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yapılan yolsuzluk soruşturması kapsamında sabah saatlerinde gerçekleştirilen 4. dalga operasyonunda, Ekrem İmamoğlu'nun Koruma Müdürü Mustafa Akın ve Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu’nun da aralarında bulunduğu 49 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.
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İBB’ye ve görevinden uzaklaştırılan ve tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yolsuzluk soruşturması sürüyor.
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49 kişiden 42’si yakalandı!
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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Resmen ve resmi olarak yeni bir ergenekon dizayn ediyorlar. Ellerine yüzlerine bulaşacak
Adamların nefreti bitmiyor, bunları yaptıkça kendilerinden nefret ettiriyorlar... 😡😡😡
Malum büyük hırsıza da operasyonun yapıldığı günleri görürüz inşallah. Hırsızın iyisi kötüsü sendeni bendeni olmaz, hırsız hırsızdır. Tüm hırsızlar cezaların... Devamını Gör