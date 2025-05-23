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49 Kişiye Gözaltı: İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne Düzenlenen Operasyonda 4. Dalga

49 Kişiye Gözaltı: İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne Düzenlenen Operasyonda 4. Dalga

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.05.2025 - 08:10 Son Güncelleme: 23.05.2025 - 08:33

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yapılan yolsuzluk soruşturması kapsamında sabah saatlerinde gerçekleştirilen 4. dalga operasyonunda, Ekrem İmamoğlu'nun Koruma Müdürü Mustafa Akın ve Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu’nun da aralarında bulunduğu 49 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

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İBB’ye ve görevinden uzaklaştırılan ve tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yolsuzluk soruşturması sürüyor.

İBB’ye ve görevinden uzaklaştırılan ve tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yolsuzluk soruşturması sürüyor.

Soruşturma çerçevesinde, İBB iştiraki İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığı'nda tespit edilen usulsüzlüklere yönelik sabah saatlerinde yapılan operasyonda, şüpheliler Ali Kurt, Ziya Gökmen Togay, İbrahim Bülbüllü, Nezahat Kurt ve Mustafa Akın’ın da aralarında yer aldığı, 49 şahıs hakkında yakalama, gözaltı, arama ve el koyma kararı alındı. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyon kapsamında şüpheliler ile ilgili yakalama, gözaltı, arama, el koyma işlemlerinin devam etmekte olduğu öğrenildi.

49 kişiden 42’si yakalandı!

49 kişiden 42’si yakalandı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında, KİPTAŞ, İSTAÇ ve Yol Bakım Daire Başkanlığında usulsüzlükler yapıldığı iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 49 şüpheliden 42'si yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.

KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, İbrahim Bülbüllü, Nezahat Kurt ve Mustafa Akın'ın da olduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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sertaç çelik

Resmen ve resmi olarak yeni bir ergenekon dizayn ediyorlar. Ellerine yüzlerine bulaşacak

Halil Değerli

Adamların nefreti bitmiyor, bunları yaptıkça kendilerinden nefret ettiriyorlar... 😡😡😡

Arthur Schopenhauer

Malum büyük hırsıza da operasyonun yapıldığı günleri görürüz inşallah. Hırsızın iyisi kötüsü sendeni bendeni olmaz, hırsız hırsızdır. Tüm hırsızlar cezaların... Devamını Gör