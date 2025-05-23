TSK'da FETÖ Operasyonu: 63 Kişi Tespit Edildi, 56 Kişi Gözaltına Alındı

Ayrıca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı tarafından ortak çalışma sonucu 'sabit hat veri havuzu' kurulduğu ve ülke genelindeki diğer 80 il adli birimlerinin kullanımına açıldığı, buna ilişkin verilere göre ise darbe girişiminden sonra günümüze kadar darbe girişimi veya münhasıran terör örgütü mensubiyeti nedeniyle haklarında işlem tesis edilmeyen diğer asker şüpheliler için bin 915 operasyon gerçekleştirildiği, bu operasyonlar kapsamında 28 bin 194 şüphelinin tespit edildiği, bu sayıdan 25 bin 801'inin gözaltına alındığı, gözaltına alınan sayıdan 8 bin 992'inin tutuklandığı ve 13 bin 968'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı aktarıldı.

9 bin 533 kişinin etkin pişmanlıktan yararlanarak örgüt mensupları ile işleyişi hakkında faydalı bilgi verdikleri ve itirafçı oranının ise yüzde 37 olduğu kaydedildi.

Verilere göre şüphelilerden 2 bin 841'nin kayıtsız serbest bırakıldığı, 2 bin 393'ünün firari konumda bulunduğu, ilerleyen aşamalarda ise bir çoğunun yakalandığı, serbest bırakılmasına karar verilen toplam sayıdan 9 bin 533'ünün etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle örgüt mensupları ve işleyişi hakkında faydalı bilgi verdikleri, yakalanan toplam şüpheli sayısına göre itirafçı oranının ise yüzde 37 olduğu bildirildi.