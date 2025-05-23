TSK'da FETÖ Operasyonu: 63 Kişi Tespit Edildi, 56 Kişi Gözaltına Alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı'nda askeri personel şeklinde aktif olarak yer alan 63 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 35 ilde eş zamanlı yapılan operasyon sonucu 56 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
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İstanbul'da FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon: 56 gözaltı
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Tamamı askeri personel olan 63 şüpheli tespit edildi, 56'sı yakalandı
FETÖ'nün en büyük tehlikeyi ihtiva eden terör örgütü konumunda bulunduğu belirtildi.
Verilere göre şimdiye kadar bin 915 operasyon gerçekleştirildiği ve 8 bin 992 şüphelinin tutuklandığı belirlendi
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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