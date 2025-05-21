Eylem Tok ve Oğlunun Karıştığı Ölümlü Kazada Yeni Gelişme: Oğuz Murat Aci’nin Ailesi Şikayetini Geri Çekti

Timur Cihantimur, ehliyetsiz olarak kullandığı lüks aracıyla 1 çocuk babası Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olmuş ve annesi Eylem Tok ile birlikte önce Mısır’a oradan da vatandaşı olduğu ABD’ye kaçmıştı. Olaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Ekol TV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre; Oğuz Murat Aci’nin ailesi, Eylem Tok ve Timur Cihantimur şikayetini geri çekti. Ailenin “Maddi ve manevi tüm zararlarımız karşılanmıştır” dediği öğrenildi.