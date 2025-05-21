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Eylem Tok ve Oğlunun Karıştığı Ölümlü Kazada Yeni Gelişme: Oğuz Murat Aci’nin Ailesi Şikayetini Geri Çekti

Eylem Tok ve Oğlunun Karıştığı Ölümlü Kazada Yeni Gelişme: Oğuz Murat Aci’nin Ailesi Şikayetini Geri Çekti

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
21.05.2025 - 19:27

Timur Cihantimur, ehliyetsiz olarak kullandığı lüks aracıyla 1 çocuk babası Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olmuş ve annesi Eylem Tok ile birlikte önce Mısır’a oradan da vatandaşı olduğu ABD’ye kaçmıştı. Olaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. 

Ekol TV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre; Oğuz Murat Aci’nin ailesi, Eylem Tok ve Timur Cihantimur şikayetini geri çekti. Ailenin “Maddi ve manevi tüm zararlarımız karşılanmıştır” dediği öğrenildi.

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Oğuz Murat Aci’nin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ederken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Oğuz Murat Aci’nin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ederken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Ekol TV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre, Aci’nin dosyada müşteki olarak bulunan eşi Şükriye Aci ve kazada yaralanan 4 müşteki hem Timur Cihantimur hem de Eylem Tok hakkındaki şikayetinden vazgeçtiğine ilişkin bir dilekçe sundu. 

Müştekilerin sunduğu dilekçede, “Maddi ve manevi zararımız giderilmiştir” ifadelerinin yer alması dikkat çekti.

1 Mart 2024’te seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci yaşamını yitirmişti.

1 Mart 2024’te seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci yaşamını yitirmişti.

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un kaza yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp annesiyle önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.

Yürütülen soruşturma kapsamında Timur Cihantimur ve anne Eylem Tok’un yurtdışına kaçmasını sağladığı iddiasıyla Bülent Cihantimur’un şirket çalışanı olan Ayşe Ceren Saltoğlu bir süre tutuklu kalmıştı.

Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmiş, Florida federal mahkemenin kararı üzerine Cihantimur ve Tok, 14 Haziran'da Boston'da polis tarafından yakalanmıştı.

18 Haziran'da mahkemeye çıkarılan anne oğulun tutukluluk hallerinin devamına karar verilmiş, Cihantimur'un avukatları 'müvekkillerinin kaldığı tutukevinin şartlarının çok kötü' olduğunu savunarak, ev hapsi veya yerinin değiştirilmesi talebinde bulunmuş, ancak 21 Haziran'da yapılan Cihantimur'un ikinci duruşmasında hâkim bu talebi reddetmişti.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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man

muhtemel iyi paraya kurban gitti gencecik delikanli vay adaletini s2m be

d cord

Tehdit mi ettiler, para mı verdiler acaba?

SeuS

Aile -bir şekilde- ikna edilmiş. Ölümlü kaza sonrası kamu davası açılır; onu düşürmek için de bir formülleri var mı acaba?..

ahmetpamukupaagl

Türkiyede mi? güldürme beni