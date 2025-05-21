Eylem Tok ve Oğlunun Karıştığı Ölümlü Kazada Yeni Gelişme: Oğuz Murat Aci’nin Ailesi Şikayetini Geri Çekti
Timur Cihantimur, ehliyetsiz olarak kullandığı lüks aracıyla 1 çocuk babası Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olmuş ve annesi Eylem Tok ile birlikte önce Mısır’a oradan da vatandaşı olduğu ABD’ye kaçmıştı. Olaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.
Ekol TV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre; Oğuz Murat Aci’nin ailesi, Eylem Tok ve Timur Cihantimur şikayetini geri çekti. Ailenin “Maddi ve manevi tüm zararlarımız karşılanmıştır” dediği öğrenildi.
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Oğuz Murat Aci’nin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ederken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
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1 Mart 2024’te seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci yaşamını yitirmişti.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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muhtemel iyi paraya kurban gitti gencecik delikanli vay adaletini s2m be
Tehdit mi ettiler, para mı verdiler acaba?
Aile -bir şekilde- ikna edilmiş. Ölümlü kaza sonrası kamu davası açılır; onu düşürmek için de bir formülleri var mı acaba?..
Türkiyede mi? güldürme beni