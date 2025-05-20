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182 Yıl Sonra Bir İlk: 2 Darüşşafakalı, Kraliyet Okuluna Tam Burslu Kabul Edilen İlk Türk Öğrenciler Oldu

182 Yıl Sonra Bir İlk: 2 Darüşşafakalı, Kraliyet Okuluna Tam Burslu Kabul Edilen İlk Türk Öğrenciler Oldu

İngiltere Öğrenci okul
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
20.05.2025 - 14:46

Darüşşafaka Lisesi öğrencileri Belinay Eğer ve Defne Aslan, kimsenin yapamadığını yaptı. Bazı Kraliyet üyelerinin de mezun olduğu Marlborough Koleji'ne tam burslu kabul edilen Belinay ve Defne, başarılarıyla bir ilke imza attı. Hürriyet'ten Melike Çalkap'ın haberine göre, Kolejin 182 yıllık tarihinde bir ilk olarak, İngiliz vatandaşı olmayan iki öğrenci ilk kez burslu eğitim görecek.

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Darüşşafaka Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Belinay Eğer ve 10'uncu sınıf öğrencisi Defne Aslan, başarılarıyla herkesi gururlandırdılar.

Darüşşafaka Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Belinay Eğer ve 10'uncu sınıf öğrencisi Defne Aslan, başarılarıyla herkesi gururlandırdılar.

Kraliyet ailesi üyesi Galler Prensesi Kate Middleton ve York Prensesi Eugenie Mountbatten-Windsor gibi isimlerin eğitim aldığı Marlborough Koleji, dünyanın saygın okullarından biri olarak kabul ediliyor.

Darüşşafaka Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Belinay Eğer ve 10'uncu sınıf öğrencisi Defne Aslan, Marlborough Koleji'nin sadece İngiltere'de ikamet eden öğrencilere verdiği 'Sixth Form Bursary' (Son iki yıl yüzde 100 eğitim bursu) isimli bursu kazanarak bir ilke imza attı. Lise eğitimlerinin son iki yılını İngiltere'de sürdürerek tam burslu ve yatılı eğitim alacak Darüşşafakalı öğrencilerden Belinay, okula 2025–2026, Defne ise 2026–2027 eğitim öğretim yılında başlayacak.

Konuya ilişkin konuşan Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ebru Arpacı, şunları söyledi:

Konuya ilişkin konuşan Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ebru Arpacı, şunları söyledi:

'Geçtiğimiz yaz 5 kız öğrencimiz Marlborough Koleji'nin yaz okuluna dahil olmuştu. Öğrencilerimizin oradaki performansından etkilenen okul, 'Bu çocukları burslu olarak okulumuza almalıyız' diyerek bizimle görüştü. Normalde sadece bir öğrencimizi burslu olarak alacaklardı ancak Defne ve Belinay arasında seçim yapamadıkları için ikisini de almaya karar verdiler. Bu da bizim için gurur verici oldu.'

Hürriyet'ten Melike Çalkap'ın haberine göre, 182 yıllık okul ilk defa İngiliz vatandaşı olmayan iki öğrenciyi de burslu okutacak. Haziran ayında İngiltere'ye giderek 1 Eylül'de kolejdeki eğitimine başlayacak olan Belinay Eğer, 

'İngiltere'ye gideceğim için çok heyecanlıyım. Okul, ilk defa İngiliz vatandaşı dışında burslu öğrenci kabul etti. Bu sayede belki de sadece Türkiye değil dünya genelinden pek çok başarılı öğrencinin bu okulda okuması için bir örnek teşkil edeceğiz. Lisans eğitimim için net bir karar vermesem de üniversiteyi tamamladıktan sonra makine mühendisi olarak ülkeme dönmek istiyorum. Yurt dışında öğrendiklerimle ülkeme katkı sağlamayı istiyorum' dedi.

''Yaz okuluna katıldığımda Darüşşafaka'yla çok benzer yanları olduğunu gördüm. Ancak teknolojiyi kullanma noktasında hem okulumun hem de ülkemizin daha ileride olduğunu fark ettim'' diyen Defne Aslan sözlerine şöyle devam etti:

''Yaz okuluna katıldığımda Darüşşafaka'yla çok benzer yanları olduğunu gördüm. Ancak teknolojiyi kullanma noktasında hem okulumun hem de ülkemizin daha ileride olduğunu fark ettim'' diyen Defne Aslan sözlerine şöyle devam etti:

'Ayrıca yaz okulundayken hem dil hem girişimcilik hem de sosyal becerilerimiz sayesinde öne çıktığımızı ve bu bursu almaya hak kazandığımızı düşünüyorum. Diğer yandan yaz okuluna alınmadan önce bir sözlü mülakat sürecinden geçtik. Mülakat sorularından biri 'Bir masada yanınızda oturacak kişinin kim olmasını isterdiniz?' şeklindeydi. Ben soruya 'Atatürk'ün yanımda oturmasını isterdim' diye yanıt verdim. Aynı soruya Belinay da 'Atatürk ve babam' cevabını vermişti. Bu cevaplarımız da jüriyi etkiledi. Üniversite eğitimimi Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ya da California Teknoloji Enstitüsü'nde almak istiyorum.'

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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