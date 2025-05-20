182 Yıl Sonra Bir İlk: 2 Darüşşafakalı, Kraliyet Okuluna Tam Burslu Kabul Edilen İlk Türk Öğrenciler Oldu

'Geçtiğimiz yaz 5 kız öğrencimiz Marlborough Koleji'nin yaz okuluna dahil olmuştu. Öğrencilerimizin oradaki performansından etkilenen okul, 'Bu çocukları burslu olarak okulumuza almalıyız' diyerek bizimle görüştü. Normalde sadece bir öğrencimizi burslu olarak alacaklardı ancak Defne ve Belinay arasında seçim yapamadıkları için ikisini de almaya karar verdiler. Bu da bizim için gurur verici oldu.'

Hürriyet'ten Melike Çalkap'ın haberine göre, 182 yıllık okul ilk defa İngiliz vatandaşı olmayan iki öğrenciyi de burslu okutacak. Haziran ayında İngiltere'ye giderek 1 Eylül'de kolejdeki eğitimine başlayacak olan Belinay Eğer,

'İngiltere'ye gideceğim için çok heyecanlıyım. Okul, ilk defa İngiliz vatandaşı dışında burslu öğrenci kabul etti. Bu sayede belki de sadece Türkiye değil dünya genelinden pek çok başarılı öğrencinin bu okulda okuması için bir örnek teşkil edeceğiz. Lisans eğitimim için net bir karar vermesem de üniversiteyi tamamladıktan sonra makine mühendisi olarak ülkeme dönmek istiyorum. Yurt dışında öğrendiklerimle ülkeme katkı sağlamayı istiyorum' dedi.