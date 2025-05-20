182 Yıl Sonra Bir İlk: 2 Darüşşafakalı, Kraliyet Okuluna Tam Burslu Kabul Edilen İlk Türk Öğrenciler Oldu
Darüşşafaka Lisesi öğrencileri Belinay Eğer ve Defne Aslan, kimsenin yapamadığını yaptı. Bazı Kraliyet üyelerinin de mezun olduğu Marlborough Koleji'ne tam burslu kabul edilen Belinay ve Defne, başarılarıyla bir ilke imza attı. Hürriyet'ten Melike Çalkap'ın haberine göre, Kolejin 182 yıllık tarihinde bir ilk olarak, İngiliz vatandaşı olmayan iki öğrenci ilk kez burslu eğitim görecek.
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Darüşşafaka Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Belinay Eğer ve 10'uncu sınıf öğrencisi Defne Aslan, başarılarıyla herkesi gururlandırdılar.
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Konuya ilişkin konuşan Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ebru Arpacı, şunları söyledi:
''Yaz okuluna katıldığımda Darüşşafaka'yla çok benzer yanları olduğunu gördüm. Ancak teknolojiyi kullanma noktasında hem okulumun hem de ülkemizin daha ileride olduğunu fark ettim'' diyen Defne Aslan sözlerine şöyle devam etti:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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