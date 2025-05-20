Tarım ve Orman Bakanlığı 7 Firmayı İfşa Etti: Yurttaşa Dana Eti Yerine Domuz Eti Yedirmişler

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesine göre, Türkiye genelinde şu ana kadar 7 işletmede domuz eti satıldığı tespit edildi. Bu işletmelerden 2'si Bursa 2'si Konya'da yer alıyor. Böylece Bursa ve Konya domuz eti satılan iller sıralamasında zirvede bulunuyor.

Domuz eti satılan diğer 3 işletmenin bulunduğu iller ise Antalya, Muğla ve Balıkesir oldu.