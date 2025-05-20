Tarım ve Orman Bakanlığı 7 Firmayı İfşa Etti: Yurttaşa Dana Eti Yerine Domuz Eti Yedirmişler
Gıda sahtekarları tek tek ifşa oldu. Yurttaşa dana eti diye domuz eti yedirmişler. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Tarım ve Orman Bakanlığı 7 firmanın dana eti yerine domuz sattığını tespit etti.
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Gıda ürünlerinde yapanlar bir kez daha tespit edilerek kamuoyuna duyuruldu. Gıda ürünlerinde hile yapanlara savaş açan Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimlerini sıklaştırdı.
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Türkiye genelinde 5 ilde bulunan 7 firmanın ürünlerinde domuz eti tespit edildi.
İşte dana eti diye domuz eti satan firmalar ve ürünler:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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Ülkeler arasında ahlaksızlıkta zirveye oynama yarışı mı var da sürekli kazananı biz oluyoruz?
Gene Köfteci Yusuf vakası
Geçen yılın listesi…Ya editör eski haberi yeni sanmış ya da yanlış listeyi koymuş…
7 firma deniyor, bunların neredeyse hepsi eski tarihte açıklanan firmalar. zaten numune tarihleri ile eski haberler örtüşüyor. pişirip pişirip gazlıyor musun... Devamını Gör