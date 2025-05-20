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Ünal Aysal'a İcra Şoku: İstanbul Boğazı'nın Simge Yapısı Les Ottomans Hotel İcradan Satışa Çıkarıldı

Ünal Aysal'a İcra Şoku: İstanbul Boğazı'nın Simge Yapısı Les Ottomans Hotel İcradan Satışa Çıkarıldı

galatasaray Otel
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
20.05.2025 - 13:57

İstanbul Boğazı'nın ikonik yapılarından olan ve Galatasaray Kulübü'nün eski başkanı Ünal Aysal'ın sahibi olduğu Kuruçeşme'deki Les Ottomans Hotel icradan yeniden satışa çıkarıldı. Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre; Otelin satışı için ilk ihale 23 Haziran 2025 tarihinde saat 14.56’da ikinci ihale ise 17 Temmuz tarihinde aynı saatte gerçekleştirilecek.

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Galatasaray Kulübü'nün eski başkanı Ünal Aysal'a icra şoku. İstanbul Boğazı'nın simge yapılarından olan Les Ottomans Hotel yeniden satışa çıkarıldı.

Galatasaray Kulübü'nün eski başkanı Ünal Aysal'a icra şoku. İstanbul Boğazı'nın simge yapılarından olan Les Ottomans Hotel yeniden satışa çıkarıldı.

Otel 2020'de de İstanbul 10. icra Dairesi tarafından 440 milyon 735 bin 355 TL bedelle satışa çıkarılmıştı ancak satış gerçekleşmemişti.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan denize sıfır Les Ottomans Hotel, 1,4 milyar TL'lik bedelle yeniden icradan satışa çıkarıldı.

İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Dairesi, Beşiktaş ilçesi Kuru Çeşme Mahallesi 169 ada 18,15 ve 23 parselde faaliyet gösteren Les Ottomans Hotel’i 1 milyar 395 bin TL muhammen bedelle satışa çıkardı.

İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Dairesi, Beşiktaş ilçesi Kuru Çeşme Mahallesi 169 ada 18,15 ve 23 parselde faaliyet gösteren Les Ottomans Hotel’i 1 milyar 395 bin TL muhammen bedelle satışa çıkardı.

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre; Otelin satışı için ilk ihale 23 Haziran 2025 tarihinde saat 14.56’da ikinci ihale ise 17 Temmuz tarihinde aynı saatte gerçekleştirilecek.

2 bodrum kat, giriş kat, 2 normal kattan oluşan otelde 11 oda ve 6 adet asansör yer alıyor. Odalardan 1 tanesi tripleks, 6 tanesi dubleks, 4 tanesi ise normal oda şeklinde faaliyet gösteriyor. Oteldeki her odanın dekorasyonu ise farklılık gösteriyor. 169 ada 18 parselde ana bina yer alırken 15 parselde bulunan, kömür deposu nitelikli, 235 metrekarelik arazi otelin garaj kısmı olarak kullanıldığı, 23 parselde bulunan, arsa nitelikli, 5,44 metrekarelik arazinin, otelin yoldan giriş kısmında yer aldığı öğrenildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Less Ottomans Hotel yönetimi, “Hukuki ve mali süreçlerdeki usulsüzlüklere ilişkin olarak tarafımızca açılmış iki itiraz davası bulunmaktadır. Bu davaların sonucuna bağlı olarak ihalenin iptali veya ihale yapılsa bile bu ihalenin iptaline ilişkin dava süreçleri devam edecektir. Yaklaşık 3 yıl önce de benzer olaylar yaşanmıştır' dedi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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