Ünal Aysal'a İcra Şoku: İstanbul Boğazı'nın Simge Yapısı Les Ottomans Hotel İcradan Satışa Çıkarıldı
İstanbul Boğazı'nın ikonik yapılarından olan ve Galatasaray Kulübü'nün eski başkanı Ünal Aysal'ın sahibi olduğu Kuruçeşme'deki Les Ottomans Hotel icradan yeniden satışa çıkarıldı. Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre; Otelin satışı için ilk ihale 23 Haziran 2025 tarihinde saat 14.56’da ikinci ihale ise 17 Temmuz tarihinde aynı saatte gerçekleştirilecek.
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Galatasaray Kulübü'nün eski başkanı Ünal Aysal'a icra şoku. İstanbul Boğazı'nın simge yapılarından olan Les Ottomans Hotel yeniden satışa çıkarıldı.
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İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Dairesi, Beşiktaş ilçesi Kuru Çeşme Mahallesi 169 ada 18,15 ve 23 parselde faaliyet gösteren Les Ottomans Hotel’i 1 milyar 395 bin TL muhammen bedelle satışa çıkardı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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