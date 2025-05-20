Ünal Aysal'a İcra Şoku: İstanbul Boğazı'nın Simge Yapısı Les Ottomans Hotel İcradan Satışa Çıkarıldı

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre; Otelin satışı için ilk ihale 23 Haziran 2025 tarihinde saat 14.56’da ikinci ihale ise 17 Temmuz tarihinde aynı saatte gerçekleştirilecek.

2 bodrum kat, giriş kat, 2 normal kattan oluşan otelde 11 oda ve 6 adet asansör yer alıyor. Odalardan 1 tanesi tripleks, 6 tanesi dubleks, 4 tanesi ise normal oda şeklinde faaliyet gösteriyor. Oteldeki her odanın dekorasyonu ise farklılık gösteriyor. 169 ada 18 parselde ana bina yer alırken 15 parselde bulunan, kömür deposu nitelikli, 235 metrekarelik arazi otelin garaj kısmı olarak kullanıldığı, 23 parselde bulunan, arsa nitelikli, 5,44 metrekarelik arazinin, otelin yoldan giriş kısmında yer aldığı öğrenildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Less Ottomans Hotel yönetimi, “Hukuki ve mali süreçlerdeki usulsüzlüklere ilişkin olarak tarafımızca açılmış iki itiraz davası bulunmaktadır. Bu davaların sonucuna bağlı olarak ihalenin iptali veya ihale yapılsa bile bu ihalenin iptaline ilişkin dava süreçleri devam edecektir. Yaklaşık 3 yıl önce de benzer olaylar yaşanmıştır' dedi.