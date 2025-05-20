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Vefatının Ardından Şarkıcı Volkan Konak’a Hakaret Eden Müftü, Kocaeli’ne Tayin Oldu

Vefatının Ardından Şarkıcı Volkan Konak’a Hakaret Eden Müftü, Kocaeli’ne Tayin Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.05.2025 - 13:30

Kıbrıs’ta verdiği konser sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden şarkıcı Volkan Konak’ın ardından “Sahnede gebermiş” yorumu yapan Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu Kocaeli’ne vaiz olarak atandı. 

Kaynak: Çağdaş Kocaeli

Kaynak: https://www.cagdaskocaeli.com.tr/habe...
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Hayatını kaybeden şarkıcı Volkan Konak’ın vefatının ardından kullandığı “Sahnede gebermiş” diyen müftü hakkında yeni gelişme yaşandı.

Hayatını kaybeden şarkıcı Volkan Konak’ın vefatının ardından kullandığı “Sahnede gebermiş” diyen müftü hakkında yeni gelişme yaşandı.

Kıbrıs’ta sahnedeyken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Volkan Konak’ın vefatı sonrasında Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'nun yaptığı paylaşım sosyal medyada büyük tepki çekmişti. 

Müftü Mehmetalioğlu, Konak’ın vefatı sonrası yaptığı paylaşımda “Sahnede gebermiş” ifadelerini kullanmış sonrasında da Mehmetalioğlu hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Müftü Ahmet Mehmetalioğlu’nun Kocaeli’ne tayini çıktı!

Müftü Ahmet Mehmetalioğlu’nun Kocaeli’ne tayini çıktı!

Hakkında soruşturma başlatılan Ahmet Mehmetalioğlu, sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı. Kocaeli’ye vaiz olarak atandığını duyuran Mehmetalioğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Arkadaşlar Kocaeli'ye vaiz olarak tayinim çıktı. Bir savaşa girildiyse bedelini de ödeyeceğiz elhamdülillah. Rabbim bu tayine izin verdiyse daha büyük hayırlar gelecek demektir. Allah var, sorun yok.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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