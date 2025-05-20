Vefatının Ardından Şarkıcı Volkan Konak’a Hakaret Eden Müftü, Kocaeli’ne Tayin Oldu
Kaynak: https://www.cagdaskocaeli.com.tr/habe...
Kıbrıs’ta verdiği konser sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden şarkıcı Volkan Konak’ın ardından “Sahnede gebermiş” yorumu yapan Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu Kocaeli’ne vaiz olarak atandı.
Kaynak: Çağdaş Kocaeli
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Hayatını kaybeden şarkıcı Volkan Konak’ın vefatının ardından kullandığı “Sahnede gebermiş” diyen müftü hakkında yeni gelişme yaşandı.
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Müftü Ahmet Mehmetalioğlu’nun Kocaeli’ne tayini çıktı!
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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