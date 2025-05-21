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Volkan Konak İçin "Sahnede Gebermiş" Diyen Vaiz Ahmet Mehmetalioğlu Hakkında İki Dava Açıldı

Volkan Konak İçin "Sahnede Gebermiş" Diyen Vaiz Ahmet Mehmetalioğlu Hakkında İki Dava Açıldı

KKTC Volkan Konak
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
21.05.2025 - 19:11

KKTC'de verdiği konser sırasında aniden fenalaşan 58 yaşındaki usta sanatçı Volkan Konak, hayatını kaybetmişti. Bu acı haberin duyulması sonrası o zamanlar Çatalca Müftüsü olan Ahmet Mehmetalioğlu, Konak için ''Sahnede gebermiş'' demişti. Tepkilerin odağında olan Mehmetalioğlu hakkında iki ayrı dava açıldı. 

NTV'de yer alan habere göre, Mehmetalioğlu'nun 9 yıl hapsi isteniyor.

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'Kuzeyin Oğlu' lakabıyla tanınan ünlü sanatçı Volkan Konak, Ramazan Bayramının 1. Günü Kıbrıs’ta sahne aldı. Sahnede ''Nefesim Nefesine'' şarkısını söylen usta sanatçı kalp krizi geçirdi. 58 yaşındaki Konak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

'Kuzeyin Oğlu' lakabıyla tanınan ünlü sanatçı Volkan Konak, Ramazan Bayramının 1. Günü Kıbrıs’ta sahne aldı. Sahnede ''Nefesim Nefesine'' şarkısını söylen usta sanatçı kalp krizi geçirdi. 58 yaşındaki Konak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Konak'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğarken, o zamanlar Çatalca Müftüsü olan Ahmet Mehmetalioğlu'ndan Volkan Konak için skandal sözler gelmişti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mehmetalioğlu, ''Sahnede gebermiş. Şimdi bize soracaklar; nasıl bilirdiniz? Cevabımız bu. Böyle bilirdik. Bizim için içen bizim için yanar da elbet'' demişti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mehmetalioğlu, ''Sahnede gebermiş. Şimdi bize soracaklar; nasıl bilirdiniz? Cevabımız bu. Böyle bilirdik. Bizim için içen bizim için yanar da elbet'' demişti.

Bu sözlerin ardından çok sayıda insanın tepkisini çeken Mehmetalioğlu önce  Kocaeli’ye vaiz olarak atandı. Şimdi de hakkında iki ayrı dava açıldı.

NTV'de yer alan habere göre, soruşturmada, müftünün 2014 yılında kadınları aşağılayan paylaşımları ile dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik açıklamaları da dosyaya eklendi.

Vaiz hakkında 'halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep ve bölge farkına dayanarak alenen aşağılamak', 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret ve iftira' iddiasıyla iki ayrı dava açıldı.

Önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması beklenen Mehmetalioğlu’nun 9 yıl hapsi isteniyor.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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Turgut Güler

Bunu bana verseler it diye kapıya bağlar, midesinin günlük kazancını bir doların altına düşürürüm, tipe bak tereyağından çekilmeyi bekleyen kıl gibi 🤔🤔

Genesis Yinesis

Detay mühim; "dönemin Başbakanı hakkındaki açıklamaları da dosyaya eklendi". Yani, açıklama olmasaydı Volkan Konak sözlerini kimse duymayacaktı.