Volkan Konak İçin "Sahnede Gebermiş" Diyen Vaiz Ahmet Mehmetalioğlu Hakkında İki Dava Açıldı
KKTC'de verdiği konser sırasında aniden fenalaşan 58 yaşındaki usta sanatçı Volkan Konak, hayatını kaybetmişti. Bu acı haberin duyulması sonrası o zamanlar Çatalca Müftüsü olan Ahmet Mehmetalioğlu, Konak için ''Sahnede gebermiş'' demişti. Tepkilerin odağında olan Mehmetalioğlu hakkında iki ayrı dava açıldı.
NTV'de yer alan habere göre, Mehmetalioğlu'nun 9 yıl hapsi isteniyor.
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'Kuzeyin Oğlu' lakabıyla tanınan ünlü sanatçı Volkan Konak, Ramazan Bayramının 1. Günü Kıbrıs’ta sahne aldı. Sahnede ''Nefesim Nefesine'' şarkısını söylen usta sanatçı kalp krizi geçirdi. 58 yaşındaki Konak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mehmetalioğlu, ''Sahnede gebermiş. Şimdi bize soracaklar; nasıl bilirdiniz? Cevabımız bu. Böyle bilirdik. Bizim için içen bizim için yanar da elbet'' demişti.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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Bunu bana verseler it diye kapıya bağlar, midesinin günlük kazancını bir doların altına düşürürüm, tipe bak tereyağından çekilmeyi bekleyen kıl gibi 🤔🤔
Detay mühim; "dönemin Başbakanı hakkındaki açıklamaları da dosyaya eklendi". Yani, açıklama olmasaydı Volkan Konak sözlerini kimse duymayacaktı.