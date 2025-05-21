Volkan Konak İçin "Sahnede Gebermiş" Diyen Vaiz Ahmet Mehmetalioğlu Hakkında İki Dava Açıldı

Bu sözlerin ardından çok sayıda insanın tepkisini çeken Mehmetalioğlu önce Kocaeli’ye vaiz olarak atandı. Şimdi de hakkında iki ayrı dava açıldı.

NTV'de yer alan habere göre, soruşturmada, müftünün 2014 yılında kadınları aşağılayan paylaşımları ile dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik açıklamaları da dosyaya eklendi.

Vaiz hakkında 'halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep ve bölge farkına dayanarak alenen aşağılamak', 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret ve iftira' iddiasıyla iki ayrı dava açıldı.

Önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması beklenen Mehmetalioğlu’nun 9 yıl hapsi isteniyor.