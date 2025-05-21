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İstanbullulara Kötü Haber: 3 Bin 41 Otobüs Yarın Kontak Kapatacak

İstanbullulara Kötü Haber: 3 Bin 41 Otobüs Yarın Kontak Kapatacak

İBB
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
21.05.2025 - 18:10

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) ödemelerini alamadıklarını iddia ederek, harekete geçti. Sözcü'nün haberine göre, 3 bin 41 özel halk otobüsünün 22 Mayıs Perşembe günü kontak kapatacağını duyurdu.

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İstanbullular yarına dikkat. İstanbul'da yarın ulaşım durma noktasına gelecek.

İstanbullular yarına dikkat. İstanbul'da yarın ulaşım durma noktasına gelecek.

İstanbul’daki toplam 6 bin 470 otobüsten 3 bin 41’inin özel halk otobüsü.

Kent genelinde hizmet veren 3 bin 41 özel halk otobüsünün 22 Mayıs Perşembe günü kontak kapatacağı açıklandı.

Perşembe günü yaklaşık 6 bin şoförün iş bırakacağı duyuruldu.

Perşembe günü yaklaşık 6 bin şoförün iş bırakacağı duyuruldu.

Konuya ilişkin Sözcü’ye açıklama yapan Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, “Otobüslerden elde edilen tüm gelir İBB tarafından toplanıyor. Bizlere kilometre ve performansa göre ödeme yapılıyor. Ancak son 3-4 yıldır ödemelerimizin yüzde 15-20’si kesilerek yatırılıyor” dedi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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