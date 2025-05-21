İstanbullulara Kötü Haber: 3 Bin 41 Otobüs Yarın Kontak Kapatacak
İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) ödemelerini alamadıklarını iddia ederek, harekete geçti. Sözcü'nün haberine göre, 3 bin 41 özel halk otobüsünün 22 Mayıs Perşembe günü kontak kapatacağını duyurdu.
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İstanbullular yarına dikkat. İstanbul'da yarın ulaşım durma noktasına gelecek.
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Perşembe günü yaklaşık 6 bin şoförün iş bırakacağı duyuruldu.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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