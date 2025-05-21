Rasim Ozan Kütahyalı, Ekrem İmamoğlu'na Hakaret Etmişti: Başsavcılık Kararını Verdi
Rasim Ozan Kütahyalı, cezaevinde olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, 'Risk alarak söylüyorum her türlü şerefsizliği yapıyorsun' diyerek hakaret etmişti. Olay yargıya taşındı. T24'ten Cengiz Anıl Bölükbaş'ın haberine göre; Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Kütahyalı'nın sözlerinin 'kovuşturmaya yer olmadığını' duyurdu.
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Rasim Ozan Kütahyalı, 31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimler öncesinde Ekrem İmamoğlu'na şunları söylemişti:
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Uzun bir süredir devam eden davada yeni bir gelişme yaşandı. Başsavcılık, İmamoğlu’nun şikayette bulunmamasını kararının gerekçesi olarak gösterdi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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