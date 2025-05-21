Rasim Ozan Kütahyalı, Ekrem İmamoğlu'na Hakaret Etmişti: Başsavcılık Kararını Verdi

'Ekrem İmamoğlu, görüyorsun Kürtlerdeki değişikliği. Kürtlerin sırtına basarak kazanamayacağını görüyorsun. Risk alarak söylüyorum her türlü şerefsizliği yapıyorsun. Adam satın alma, adam kayırma, ona buna paralar dağıtma. Sırf Kürtlerin yeniden sırtına binebilmek için. Bak bugün tweet atım CHP’li delegelere rüşvet vermeye benzemez bu işler. CHP’li delegelere rüşvet verdin devlet karışmıyor, ben bildiğini biliyorum raporunu okudum. İlgili devlet kurumunun CHP’li delegelere nasıl rüşvet dağıttığının raporunu okudum, okuduğum gün söyledim. Devletten de korkmam gider açıklarım. Adam tutmaya adam kullanma yaparsan kazansan da elinde kalır!”

Kütahyalı'nın sözleri üzerine, bir vatandaş 28 Mart 2024'te CİMER üzerinden şikayette bulundu. Şikayetin ardından Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı hakaret suçundan soruşturma başlattı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Mayıs’ta kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Başsavcılık, Kütahyalı’nın sözlerinin İmamoğlu’nun kamu görevi nedeniyle söylenmediğini, bu nedenle Kütahyalı’nın ifadelerinin kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçunu değil, uzlaşma ve şikayete tabi bulunan hakaret suçunu oluşturduğu ifade etti. Başsavcılık ayrıca, İmamoğlu’nun suç duyurusunda bulunmamış olduğunu ve şikayet yokluğu olduğunu açıkladı.

Başsavcılığın kararına itiraz eden Ekrem İmamoğlu, Kütahyalı'nın sözlerini mahkemeye taşıdı ve tazminat davası açtı.

23. Asliye Hukuk Mahkemesi, söz konusu davada 5 Aralık 2024'te kararını vermişti. Mahkeme, Rasim Ozan Kütahyalı'nın, Ekrem İmamoğlu'na 60 bin lira tazminat ödemesine hükmetmişti.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatı, müvekkilinin yaptığı yorumun mesleğinin gereği olarak kabul edilmesi gerektiğini ve davacının kişilik haklarına yönelik herhangi bir saldırı bulunmadığını iddia etmişti.