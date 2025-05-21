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Rasim Ozan Kütahyalı, Ekrem İmamoğlu'na Hakaret Etmişti: Başsavcılık Kararını Verdi

Rasim Ozan Kütahyalı, Ekrem İmamoğlu'na Hakaret Etmişti: Başsavcılık Kararını Verdi

Ekrem İmamoğlu Rasim Ozan Kütahyalı
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
21.05.2025 - 17:26

Rasim Ozan Kütahyalı, cezaevinde olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, 'Risk alarak söylüyorum her türlü şerefsizliği yapıyorsun' diyerek hakaret etmişti. Olay yargıya taşındı. T24'ten Cengiz Anıl Bölükbaş'ın haberine göre; Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Kütahyalı'nın sözlerinin 'kovuşturmaya yer olmadığını' duyurdu.

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Rasim Ozan Kütahyalı, 31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimler öncesinde Ekrem İmamoğlu'na şunları söylemişti:

Rasim Ozan Kütahyalı, 31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimler öncesinde Ekrem İmamoğlu'na şunları söylemişti:

'Ekrem İmamoğlu, görüyorsun Kürtlerdeki değişikliği. Kürtlerin sırtına basarak kazanamayacağını görüyorsun. Risk alarak söylüyorum her türlü şerefsizliği yapıyorsun. Adam satın alma, adam kayırma, ona buna paralar dağıtma. Sırf Kürtlerin yeniden sırtına binebilmek için. Bak bugün tweet atım CHP’li delegelere rüşvet vermeye benzemez bu işler. CHP’li delegelere rüşvet verdin devlet karışmıyor, ben bildiğini biliyorum raporunu okudum. İlgili devlet kurumunun CHP’li delegelere nasıl rüşvet dağıttığının raporunu okudum, okuduğum gün söyledim. Devletten de korkmam gider açıklarım. Adam tutmaya adam kullanma yaparsan kazansan da elinde kalır!”

Kütahyalı'nın sözleri üzerine, bir vatandaş 28 Mart 2024'te CİMER üzerinden şikayette bulundu. Şikayetin ardından Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı hakaret suçundan soruşturma başlattı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Mayıs’ta kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Başsavcılık, Kütahyalı’nın sözlerinin İmamoğlu’nun kamu görevi nedeniyle söylenmediğini, bu nedenle Kütahyalı’nın ifadelerinin kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçunu değil, uzlaşma ve şikayete tabi bulunan hakaret suçunu oluşturduğu ifade etti. Başsavcılık ayrıca, İmamoğlu’nun suç duyurusunda bulunmamış olduğunu ve şikayet yokluğu olduğunu açıkladı.

Başsavcılığın kararına itiraz eden Ekrem İmamoğlu, Kütahyalı'nın sözlerini mahkemeye taşıdı ve tazminat davası açtı.

23. Asliye Hukuk Mahkemesi, söz konusu davada 5 Aralık 2024'te kararını vermişti. Mahkeme, Rasim Ozan Kütahyalı'nın, Ekrem İmamoğlu'na 60 bin lira tazminat ödemesine hükmetmişti.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatı, müvekkilinin yaptığı yorumun mesleğinin gereği olarak kabul edilmesi gerektiğini ve davacının kişilik haklarına yönelik herhangi bir saldırı bulunmadığını iddia etmişti.

Uzun bir süredir devam eden davada yeni bir gelişme yaşandı. Başsavcılık, İmamoğlu’nun şikayette bulunmamasını kararının gerekçesi olarak gösterdi.

Uzun bir süredir devam eden davada yeni bir gelişme yaşandı. Başsavcılık, İmamoğlu’nun şikayette bulunmamasını kararının gerekçesi olarak gösterdi.

T24'ten Cengiz Anıl Bölükbaş'ın haberine göre; Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Kütahyalı’nın sözlerinin İmamoğlu’nun kamu göreviyle ilgili söylenmediğini, bu nedenle uzlaşma ve şikayete tabi bulunan hakaret suçunu oluşturduğu açıkladı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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