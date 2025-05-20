İBB'ye Üçüncü Operasyon! Cezaevinde Olan Ekrem İmamoğlu'ndan İlk Tepki: “Şikayetçiler Suç Makinesi Çıktı”
Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 3. dalga operasyonunu sert bir dille eleştirdi. İmamoğlu paylaşımında, ''Bu millet sizin uyduruk dosyanıza nasıl kanmadıysa, tutuklayıp hiç utanmadan çoluğu çocuğuyla, malı mülküyle tehdit ettiklerinizin zorla alınmış beyanlarına da kanmaz'' dedi.
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Bu sabah saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik yürütülen "yolsuzluk" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 3. dalga operasyon başlatıldı.
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''İbretiâlem için paylaşın saygıdeğer vatandaşlarım'' diyerek paylaşımına başlayan İmamoğlu sunları söyledi:
İşte o paylaşım:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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