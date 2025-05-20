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İBB'ye Üçüncü Operasyon! Cezaevinde Olan Ekrem İmamoğlu'ndan İlk Tepki: “Şikayetçiler Suç Makinesi Çıktı”

İBB'ye Üçüncü Operasyon! Cezaevinde Olan Ekrem İmamoğlu'ndan İlk Tepki: “Şikayetçiler Suç Makinesi Çıktı”

Ekrem İmamoğlu
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
20.05.2025 - 16:20

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 3. dalga operasyonunu sert bir dille eleştirdi. İmamoğlu paylaşımında, ''Bu millet sizin uyduruk dosyanıza nasıl kanmadıysa, tutuklayıp hiç utanmadan çoluğu çocuğuyla, malı mülküyle tehdit ettiklerinizin zorla alınmış beyanlarına da kanmaz'' dedi.

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Bu sabah saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik yürütülen "yolsuzluk" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 3. dalga operasyon başlatıldı.

Bu sabah saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik yürütülen "yolsuzluk" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 3. dalga operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in de aralarında bulunduğu 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu karar sonrası avukatları aracılığıyla 'Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi' hesabından bir mesaj paylaşan İmamoğlu, bugüne kadar yöneltilen tüm suçlamaları tek tek sıraladı.

''İbretiâlem için paylaşın saygıdeğer vatandaşlarım'' diyerek paylaşımına başlayan İmamoğlu sunları söyledi:

''İbretiâlem için paylaşın saygıdeğer vatandaşlarım'' diyerek paylaşımına başlayan İmamoğlu sunları söyledi:

''560 milyar yolsuzluk var dediler, İBB’nin 6 yıllık bütçesinin bile o kadar olmadığı açığa çıktı.

Terör bağlantısı var dediler, fos çıktı.

Evlerde para var dediler, çocukların kumbaraları çıktı.

Bedavaya villa aldı dediler, kapora çıktı.

Belediyeden vinçle kasa çıkardılar dediler, yalan çıktı.

Cenaze aracıyla rüşvet parasını yurt dışına kaçırdılar dediler, araçların yurt dışına çıkamadığı açığa çıktı.

Lüks villa dediler, konut çıktı.

Çöp kamyonu ile para taşıdılar dediler, iddianın kendisi çöp çıktı.

Parkelerin altına para koydular dediler, hayal ürünü çıktı.

1200 telefon dağıttılar dediler, yalan çıktı.

Kiptaş’tan daire dağıttılar dediler, yine yalan çıktı.

Lüks araçlar garajda dediler, arabalar başkasının çıktı.

Şirkete ihale yağdırıldı dediler, hiç ihale almadığı açığa çıktı.

Sağlam delil var dediler, hayal mahsülü tanıklar çıktı.

Ciddi belgeler var dediler “..duymuştum” “sanırım” çıktı.

MASAK raporu var dediler, 5 günde uyduruk rapor hazırlattıkları açığa çıktı.

Ciddi rapor var dediler, raporu imzalayacak uzman bulamadıkları ortaya çıktı.

Büyük yağma var dediler, kendi dönemlerindeki işler çıktı.

Aynı kurumda çalışan kişilere neden birbirinizle görüşüyorsunuz dediler, güzel bir komedi çıktı.

Veriler çalınıyor dediler, kuyruklu yalan çıktı.

İBB Berkay Gezgin’e para yolladı dediler, yalan çıktı.

Hepsi zenginleşti dediler, mal varlıklarında artış olmadığı ortaya çıktı.

Valizlerde para taşınıyor dediler, sinyal kesiciler çıktı.

Şikayet edenler CHP’li dediler, hepsi kendi adamları çıktı.

Müdür bizi tehdit etti dediler, tam tersi çıktı.

Kamuyu zarara uğrattılar dediler, yine tam tersi çıktı.

Şikayetçiler suç makinesi çıktı.

Şahitler husumetli, kamudan rantları kesilen yağmacı çıktı.

Gizli gizli niye görüştünüz dedikleri insanların orada olmadığı açığa çıktı.

Birilerinden rüşvet istediler dediler, kendi dönemlerindeki işler çıktı.

Naylon fatura işi yapıyorlar dediler, kendi adamları çıktı.

Dosyada gizlilik var deyip her şeyi kendileri sızdırdılar, boy boy haberler çıktı.

Bunlar dış destekli dediler, darbe öncesi kendilerini dışarıdan icazet aldığı açığa çıktı.

Hasılı kelam; örgüt dediler örgüt çıkmadı, suç dediler suç çıkmadı.

Son birkaç günde yaşananlara bakınca şimdi de tutukluları, şantaj ve tehditle yalancı şahitliğe zorladıkları ayyuka çıkıyor.

“Daha neler neler var, turpun büyüğü, dananın kuyruğu, ahtapotun kolları var” diye konuşanların, şimdi ellerinde kala kala sadece tehditle ve şantajla aldıkları tutuklu beyanları kaldı.

Bu millet sizin uyduruk dosyanıza nasıl kanmadıysa, tutuklayıp hiç utanmadan çoluğu çocuğuyla, malı mülküyle tehdit ettiklerinizin zorla alınmış beyanlarına da kanmaz.

Bu satırlar 155 yıl önce sizin için yazılmış:

“Hâlî ne zaman kaldı cihân ehl-i tama’dan,

Sen zâtını bu âleme elzem mi sanırsın?

En ummadığın keşf eder esrâr-ı derûnun,

Sen herkesi kör, âlemi sersem mi sanırsın?”

İşte o paylaşım:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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