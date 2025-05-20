Ticaret Bakanlığı Harekete Geçti: İki Ürünün Satışı Yasaklandı
Ticaret Bakanlığı'nın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne yeni iki ürün eklendi. Listeye eklenen ürünlerin güvenlik riski taşıdığı gerekçesiyle toplatılmasına ve satışının yasaklanmasına karar verildi.
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Ticaret Bakanlığı, 20 Mayıs 2025 tarihinde yayımladığı yeni liste ile iki farklı ürünün daha piyasaya arzını yasakladı.
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Ticaret Bakanlığı, “Rumex” markasına ait katlanabilir masa ürün grubunda tespit edilen yapısal sorunlar nedeniyle ürünün piyasadan toplatılmasına karar verdi.
Bir diğer ürün ise “Aslan” markalı minik basamaklar ürünü de çocuk güvenliği açısından tehlike arz ettiği için yasaklandı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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