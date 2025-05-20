Ticaret Bakanlığı Harekete Geçti: İki Ürünün Satışı Yasaklandı

Bakanlık tarafından yapılan incelemelerde, masa altında 7 mm ile 12 mm arasında değişen derinlikte ve 10 mm'den fazla olan açık uçlu boruların yanı sıra keskin kenar ve köşelerin bulunduğu belirlendi. Bu durumun kullanıcılar, özellikle de çocuklar açısından ciddi yaralanma riski taşıdığı belirtildi.