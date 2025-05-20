onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Ticaret Bakanlığı Harekete Geçti: İki Ürünün Satışı Yasaklandı

Ticaret Bakanlığı Harekete Geçti: İki Ürünün Satışı Yasaklandı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
20.05.2025 - 18:55

Ticaret Bakanlığı'nın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne yeni iki ürün eklendi. Listeye eklenen ürünlerin güvenlik riski taşıdığı gerekçesiyle toplatılmasına ve satışının yasaklanmasına karar verildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ticaret Bakanlığı, 20 Mayıs 2025 tarihinde yayımladığı yeni liste ile iki farklı ürünün daha piyasaya arzını yasakladı.

Ticaret Bakanlığı, 20 Mayıs 2025 tarihinde yayımladığı yeni liste ile iki farklı ürünün daha piyasaya arzını yasakladı.

Alınan karar kapsamında çocukların kullanabileceği minik basamaklar ve ev tipi katlanabilir masa güvenlik riski taşıdığı gerekçesiyle güvensiz ürünler listesine alındı.

Ticaret Bakanlığı, “Rumex” markasına ait katlanabilir masa ürün grubunda tespit edilen yapısal sorunlar nedeniyle ürünün piyasadan toplatılmasına karar verdi.

Ticaret Bakanlığı, “Rumex” markasına ait katlanabilir masa ürün grubunda tespit edilen yapısal sorunlar nedeniyle ürünün piyasadan toplatılmasına karar verdi.

Bakanlık tarafından yapılan incelemelerde, masa altında 7 mm ile 12 mm arasında değişen derinlikte ve 10 mm'den fazla olan açık uçlu boruların yanı sıra keskin kenar ve köşelerin bulunduğu belirlendi. Bu durumun kullanıcılar, özellikle de çocuklar açısından ciddi yaralanma riski taşıdığı belirtildi.

Bir diğer ürün ise “Aslan” markalı minik basamaklar ürünü de çocuk güvenliği açısından tehlike arz ettiği için yasaklandı.

Bir diğer ürün ise “Aslan” markalı minik basamaklar ürünü de çocuk güvenliği açısından tehlike arz ettiği için yasaklandı.

Yapılan testlerde, ürünün basamak ve platformlarının düşey statik yük testini geçemediği ve test esnasında numunenin kırıldığı tespit edildi. Bu durum, ürünün kullanım sırasında ani kırılmalara ve kazalara neden olabileceğini ortaya koydu.

Ticaret Bakanlığı, güvenlik standartlarını karşılamayan bu ürünlerin piyasaya arzının yasaklandığını ve mevcut ürünlerin toplatılacağını duyurdu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın