Resmi Gazete'de Yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan İstedi: 9 İlin Milli Eğitim Müdürü Görevden Alındı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gece yarısı aldığı kararlar ile Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere birçok kurumda görevden alma ve atamalar yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı’nda 9 ilin müdürü görevden alındı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı atama ve görevden alma kararları ile çok sayıda bakanlığın il müdürlüklerinde değişikliğe gidildi.
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MEB'de yapılan görevden alma ve atamalar ise şöyle:
Hakim ve Cumhuriyet savcısı adaylarının, Hâkimler ve Savcılar Kurulunca yapılan ad çekme sonucuna göre;
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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