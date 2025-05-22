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Eski Bakanın Oğluydu: Ebru Gündeş'in Eski Sözlüsü Avukat Çaka Kul Hayatını Kaybetti

Eski Bakanın Oğluydu: Ebru Gündeş'in Eski Sözlüsü Avukat Çaka Kul Hayatını Kaybetti

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
22.05.2025 - 22:27

Ekol TV Muhabiri Ramazan Eğri’nin haberine göre; 1996 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev yapan Emin Kul’un oğlu ve ünlü sanatçı Ebru Gündeş'in eski sözlüsü avukat Çaka Kul trafik kazasında yaşamını yitirdi.

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Avukatlığının yanı sıra adını ünlü sanatçı Ebru Gündeş ile yaşadığı aşk ile duyuran Çaka Kul'dan acı haber geldi.

Avukatlığının yanı sıra adını ünlü sanatçı Ebru Gündeş ile yaşadığı aşk ile duyuran Çaka Kul'dan acı haber geldi.

1996 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev yapan Anavatan Partili (ANAP) Emin Kul’un oğlu Çaka Kul trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Çaka Kul'un cenazesinin cumartesi günü Büyükada'da defnedileceği açıklandı.

Çaka Kul'un cenazesinin cumartesi günü Büyükada'da defnedileceği açıklandı.

Ekol TV Muhabiri Ramazan Eğri’nin haberine göre; 2004 yılında ünlü sanatçı Ebru Gündeş, kendisinden dört yaş küçük olan sevgilisi avukat Çaka Kul ile gizlice sözlenmişti. Ancak çiftin beraberlikleri evlilikle sonlanmamıştı.

Ünlü sanatçı geçtiğimiz yıl iş insanı Murat Özdemir ile dünyaevine girmişti.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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