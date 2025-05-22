Eski Bakanın Oğluydu: Ebru Gündeş'in Eski Sözlüsü Avukat Çaka Kul Hayatını Kaybetti
Ekol TV Muhabiri Ramazan Eğri’nin haberine göre; 1996 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev yapan Emin Kul’un oğlu ve ünlü sanatçı Ebru Gündeş'in eski sözlüsü avukat Çaka Kul trafik kazasında yaşamını yitirdi.
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Avukatlığının yanı sıra adını ünlü sanatçı Ebru Gündeş ile yaşadığı aşk ile duyuran Çaka Kul'dan acı haber geldi.
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Çaka Kul'un cenazesinin cumartesi günü Büyükada'da defnedileceği açıklandı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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