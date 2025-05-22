Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul İçin Tarih Verdi! Bursa ve Balıkesir'e Dikkat: 80 Yıl Önceki Rekor Kırılabilir
''Montları biraz daha bekletin'' diyerek kuvvetli yağışların geleceğini haber veren Prof. Dr. Orhan Şen, ''Pazar gecesi Trakya'dan başlayıp Kuzey Ege, Marmara İstanbul dahil buna, Batı Karadeniz'de yağışlar kuvvetli gözüküyor. Yağışla birlikte sıcaklıklar 8-9 derece düşecek. Bu önemli bir düşüş' dedi.
Meteoroloji'den alınan bilgiye göre, Bursa ve Balıkesir'de 80 yıl önceki sıcaklık rekoru kırabilir.
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Türkiye genelinde üç gün boyunca yaz sıcakları görülecek. Üç günün ardından ise İstanbul başta olmak üzere birçok bölgeye kuvvetli yağış gelip sıcaklıklar da 8-9 derece kadar düşecek.
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''Montları biraz daha bekletin'' diyerek kuvvetli yağışların geleceğini haber veren Prof. Dr. Şen, sözlerine şöyle devam etti:
Meteoroloji'den alınan bilgiye göre, Bursa ve Balıkesir'de hafta sonunda sıcaklık rekorları kırılabilir.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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