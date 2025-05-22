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Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul İçin Tarih Verdi! Bursa ve Balıkesir'e Dikkat: 80 Yıl Önceki Rekor Kırılabilir

Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul İçin Tarih Verdi! Bursa ve Balıkesir'e Dikkat: 80 Yıl Önceki Rekor Kırılabilir

Balıkesir sıcak Yağış
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
22.05.2025 - 17:58

''Montları biraz daha bekletin'' diyerek kuvvetli yağışların geleceğini haber veren Prof. Dr. Orhan Şen, ''Pazar gecesi Trakya'dan başlayıp Kuzey Ege, Marmara İstanbul dahil buna, Batı Karadeniz'de yağışlar kuvvetli gözüküyor. Yağışla birlikte sıcaklıklar 8-9 derece düşecek. Bu önemli bir düşüş' dedi. 

Meteoroloji'den alınan bilgiye göre, Bursa ve Balıkesir'de 80 yıl önceki sıcaklık rekoru kırabilir.

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Türkiye genelinde üç gün boyunca yaz sıcakları görülecek. Üç günün ardından ise İstanbul başta olmak üzere birçok bölgeye kuvvetli yağış gelip sıcaklıklar da 8-9 derece kadar düşecek.

Türkiye genelinde üç gün boyunca yaz sıcakları görülecek. Üç günün ardından ise İstanbul başta olmak üzere birçok bölgeye kuvvetli yağış gelip sıcaklıklar da 8-9 derece kadar düşecek.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, şunları söyledi:

'Mayıs ayı bir sıcak bir soğuk geçti. Ne giyeceğimizi şaşırdık, bazen paltoları çıkardık, montları sandığa koyduk sonra tekrar çıkardık. Dikkati çeken husus yağışların az olmasıydı. Mayıs ayında da yağışlar az oldu. Şubat ve Mart aylarında da dünyada da en sıcak Şubat ve Mart ayını geçirdi. Türkiye'de Şubat ayında sıcaklıklar ortalamaların üstünde geçti. Mayıs ayına geldiğimizde yaza bakan bir mevsimdi. Fakat o kadar da beklediğimiz olmadı. Bu hafta yaz sıcakları başladı gibi, geliyor. Bugün İstanbul'da sıcaklık 29 derece. Bugün Türkiye'de çoğu bölgede 30 derecenin üstünde sıcaklıklar olacak. İzmir'de 33 derece, Antalya'da 30 derece , Adana'da 35 derece gibi hatta aşırı sıcaklara da kaçabilir.Bugün ve önümüzdeki 3 gün, pazar dahil olmak üzere, bu sıcaklıklar devam edecek. Pazar günü bir sıcak hava dalgası geliyor. İstanbul'da 32 dereceye çıkacak sıcaklık birdenbire. Birdenbire dediğim yani 28 derecen bir 4 derecelik ısınma gözüküyor pazar günü.''

''Montları biraz daha bekletin'' diyerek kuvvetli yağışların geleceğini haber veren Prof. Dr. Şen, sözlerine şöyle devam etti:

''Montları biraz daha bekletin'' diyerek kuvvetli yağışların geleceğini haber veren Prof. Dr. Şen, sözlerine şöyle devam etti:

''Pazar günü yağış var. Pazar günü Marmara'ya, Kuzey Ege'ye ve Batı Karadeniz'e yağış geliyor. Yağış biraz kuvvetli. Kuvvetli sıcakların arkasından gelen soğuk yağışı çok fazlalaştırır. Pazar gecesi Trakya'dan başlayıp Kuzey Ege, Marmara İstanbul dahil buna, Batı Karadeniz'de yağışlar kuvvetli gözüküyor. Bu yağış pazartesiye de sarkacak. Yağışla birlikte sıcaklıklar 8-9 derece düşecek. Bu önemli bir düşüş. Montu bir hafta daha giyebiliriz. Önümüzdeki hafta pazartesiden itibaren sıcaklıklar aslında ortalamaya, normaline dönecek. Önümüzdeki o hafta bu şekilde gidecek. Türkiye genelinde yağışlar fazlalaşacak. İç Anadolu'da tarımsal açıdan yağışa çok ihtiyaç var.'

Meteoroloji'den alınan bilgiye göre, Bursa ve Balıkesir'de hafta sonunda sıcaklık rekorları kırılabilir.

Meteoroloji'den alınan bilgiye göre, Bursa ve Balıkesir'de hafta sonunda sıcaklık rekorları kırılabilir.

Balıkesir ve Bursa'da 25 Mayıs pazartesi günü hava sıcaklıklarının her iki kentin de mayıs ayı uzun yıllar ortalaması olan 17,7 derecenin 2,26 katına çıkarak, 40 dereceye ulaşması bekleniyor. Bursa'da ortalama en yüksek sıcaklığın 16 derece üzerinde, Balıkesir'de ise 14,7 derece üzerinde sıcaklık tahmin ediliyor.

Mevsim normallerine göre Bursa'nın haziran ayı en yüksek  sıcaklık  ortalamasının 28,4, temmuz ayı ortalamasının 30,9 ve ağustos ayı ortalamasının 31,1 derece olması göz önünde bulundurulduğunda kentte pazar günü yaz mevsimini bile geride bırakacak kavurucu sıcaklar etkili olacak. Balıkesir'in ise kayıtlarda haziranda en yüksek sıcaklık ortalaması 30,1, temmuz ve ağustosta ise 32,7 derece olarak geçiyor. Bursa'da 26 Mayıs 1945'te 37 derece olarak ölçülen mayıs ayı en yüksek sıcaklığı, 25 Mayıs'ta yeni bir rekorla geçilebilir. Balıkesir'de ise en yüksek mayıs ayı sıcaklığı 17 Mayıs 2020'de 37,8 olarak ölçüldü.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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