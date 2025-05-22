Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul İçin Tarih Verdi! Bursa ve Balıkesir'e Dikkat: 80 Yıl Önceki Rekor Kırılabilir

Balıkesir ve Bursa'da 25 Mayıs pazartesi günü hava sıcaklıklarının her iki kentin de mayıs ayı uzun yıllar ortalaması olan 17,7 derecenin 2,26 katına çıkarak, 40 dereceye ulaşması bekleniyor. Bursa'da ortalama en yüksek sıcaklığın 16 derece üzerinde, Balıkesir'de ise 14,7 derece üzerinde sıcaklık tahmin ediliyor.

Mevsim normallerine göre Bursa'nın haziran ayı en yüksek sıcaklık ortalamasının 28,4, temmuz ayı ortalamasının 30,9 ve ağustos ayı ortalamasının 31,1 derece olması göz önünde bulundurulduğunda kentte pazar günü yaz mevsimini bile geride bırakacak kavurucu sıcaklar etkili olacak. Balıkesir'in ise kayıtlarda haziranda en yüksek sıcaklık ortalaması 30,1, temmuz ve ağustosta ise 32,7 derece olarak geçiyor. Bursa'da 26 Mayıs 1945'te 37 derece olarak ölçülen mayıs ayı en yüksek sıcaklığı, 25 Mayıs'ta yeni bir rekorla geçilebilir. Balıkesir'de ise en yüksek mayıs ayı sıcaklığı 17 Mayıs 2020'de 37,8 olarak ölçüldü.