Ekrem İmamoğlu'nun Kayıp Cep Telefonu Bulunmuştu: Özgür Özel O 'Telefon' Hakkında Bilinmeyenleri Açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında kayıp olarak aranan Ekrem İmamoğlu'nun cep telefonu, bir eve düzenlenen operasyonda ele geçirilmişti.

Bu olaya ilişkin konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, telefon hakkında bilinmeyenleri tek tek açıkladı.

''Şimdi çıkmış iki gündür 'telefon bulduk' diyorlar. Hangi telefonu? 'Bir eve gidildi, o evde bir telefon bulundu. Bu Ekrem İmamoğlu'nun gizli telefonuydu' diyorlar. Utanmadan, sıkılmadan koca koca gazeteciler, köşe yazarları yazıyor'' diyen Özel şunları söyledi:

'''Efendim telefon bulundu, yeni kanıtlar çıkacak.' Telefon bulduk diye söyledikleri telefon, Ekrem Başkan'ın Beylikdüzü Belediye Başkanıyken kullandığı, İstanbul Büyükşehir'e geçince telefonu özel kaleme yönlendirdiği, kapattığı, bir çekmeceye attığı, 5 yıldır hiç arama yapmayan, asla ve asla içinde herhangi bir bilgi, belge, yorum olmayan bir telefonu iki gündür algı yönetimi için 'telefon bulundu' diyorlar. Buradan bütün Türkiye'ye söylüyorum. Büyük bir yalanla karşı karşıyayız.

Anılan telefonun Ekrem Başkan'ın ilk ifadesinde kayda geçirdiği telefondur. İlk gün söylemiştir. Telefon buldum diye sevinen budalalara söylüyorum, telefonu icat eden Graham Bell bile sizin kadar sevinmedi telefonu icat ettiğine. Yalandan delil icat edemezsiniz. Bütün Türkiye'ye ilan ederiz ki yeni bulunan telefon dedikleri zaten söylediğimiz telefondur, asla ve asla delil durumunu değiştirecek bir şey yoktur. Ekrem Başkan masumdur, ben de kendisine sonuna kadar kefilim.''