Ekrem İmamoğlu'nun Kayıp Cep Telefonu Bulunmuştu: Özgür Özel O 'Telefon' Hakkında Bilinmeyenleri Açıkladı
İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından her Çarşamba İstanbul’da düzenlenen 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginin altıncı rotası Pendik oldu. Burada konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, asgari ücrete ara zam için çalışmalara başlayacaklarını duyurdu.
Ekrem İmamoğlu'na ait ikinci bir telefonun bulunmasına ilişkin konuşan Özel, ''Telefon bulduk diye söyledikleri telefon, Ekrem Başkan'ın Beylikdüzü Belediye Başkanı'yken kullandığı, 5 yıldır kullanılmayan telefonu 'bulduk' diye söylüyorlar. Asla içinde herhangi bir bilgi veya belge olmayan bir telefonu 2 gündür algı yönetimi için kullanıyorlar'' dedi.
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CHP'nin bu haftaki adresi Pendik oldu. CHP’nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine binlerce yurttaş katıldı.
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Asgari ücrete ara zam yapılması için çalışmalara başlayacağını duyuran Özel, sözlerine şöyle devam etti:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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