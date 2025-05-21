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Ekrem İmamoğlu'nun Kayıp Cep Telefonu Bulunmuştu: Özgür Özel O 'Telefon' Hakkında Bilinmeyenleri Açıkladı

Ekrem İmamoğlu'nun Kayıp Cep Telefonu Bulunmuştu: Özgür Özel O 'Telefon' Hakkında Bilinmeyenleri Açıkladı

Zam Özgür Özel Asgari Ücret
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
21.05.2025 - 23:23

İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından her Çarşamba İstanbul’da düzenlenen 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginin altıncı rotası Pendik oldu. Burada konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, asgari ücrete ara zam için çalışmalara başlayacaklarını duyurdu.

Ekrem İmamoğlu'na ait ikinci bir telefonun bulunmasına ilişkin konuşan Özel, ''Telefon bulduk diye söyledikleri telefon, Ekrem Başkan'ın Beylikdüzü Belediye Başkanı'yken kullandığı, 5 yıldır kullanılmayan telefonu 'bulduk' diye söylüyorlar. Asla içinde herhangi bir bilgi veya belge  olmayan bir telefonu 2 gündür algı yönetimi için kullanıyorlar'' dedi.

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CHP'nin bu haftaki adresi Pendik oldu. CHP’nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine binlerce yurttaş katıldı.

CHP'nin bu haftaki adresi Pendik oldu. CHP’nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine binlerce yurttaş katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında kayıp olarak aranan Ekrem İmamoğlu'nun cep telefonu, bir eve düzenlenen operasyonda ele geçirilmişti.

Bu olaya ilişkin konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, telefon hakkında bilinmeyenleri tek tek açıkladı. 

''Şimdi çıkmış iki gündür 'telefon bulduk' diyorlar. Hangi telefonu? 'Bir eve gidildi, o evde bir telefon bulundu. Bu Ekrem İmamoğlu'nun gizli telefonuydu' diyorlar. Utanmadan, sıkılmadan koca koca gazeteciler, köşe yazarları yazıyor'' diyen Özel şunları söyledi: 

 '''Efendim telefon bulundu, yeni kanıtlar çıkacak.' Telefon bulduk diye söyledikleri telefon, Ekrem Başkan'ın Beylikdüzü Belediye Başkanıyken kullandığı, İstanbul Büyükşehir'e geçince telefonu özel kaleme yönlendirdiği, kapattığı, bir çekmeceye attığı, 5 yıldır hiç arama yapmayan, asla ve asla içinde herhangi bir bilgi, belge, yorum olmayan bir telefonu iki gündür algı yönetimi için 'telefon bulundu' diyorlar. Buradan bütün Türkiye'ye söylüyorum. Büyük bir yalanla karşı karşıyayız.

Anılan telefonun Ekrem Başkan'ın ilk ifadesinde kayda geçirdiği telefondur. İlk gün söylemiştir. Telefon buldum diye sevinen budalalara söylüyorum, telefonu icat eden Graham Bell bile sizin kadar sevinmedi telefonu icat ettiğine. Yalandan delil icat edemezsiniz. Bütün Türkiye'ye ilan ederiz ki yeni bulunan telefon dedikleri zaten söylediğimiz telefondur, asla ve asla delil durumunu değiştirecek bir şey yoktur. Ekrem Başkan masumdur, ben de kendisine sonuna kadar kefilim.''

Asgari ücrete ara zam yapılması için çalışmalara başlayacağını duyuran Özel, sözlerine şöyle devam etti:

Asgari ücrete ara zam yapılması için çalışmalara başlayacağını duyuran Özel, sözlerine şöyle devam etti:

''Yarından itibaren hem işçi örgütleriyle hem işveren örgütleriyle hem de işçilerle birlikte asgari ücrete Temmuz ayında hakikatli bir ara zam için çalışmaları başlatmaya karar verdik. Temmuz ayında asgari ücrete zam alacağız. Zam alacağız! Zam alacağız!''

Ekrem İmamoğlu'na darbe yapıldığının altını çizden Özgür Özel son olarak açıklamasında şunları söyledi: 

'''560 milyar yolsuzluklar var’ dediler oysa 6 yıldır İstanbul’u yönetiyoruz, 6 yıllık bütçe 490 milyar lira. Bu paranın yüzde 60-70’i personel maaşı. Personele hiç maaş vermesen, hiç asfalt dökmesen, hiç çöp toplamasan, hiç su üretmesen, dağıtmasan, hiçbir hizmet yapmasan 495 milyar, bu paranın 350 milyarı personel maaşı… Diyorlar ki, ‘560 milyar yolsuzluk var’. Bir lirasını ispat edemediler. Bugün masaya oturup, anlaştıkları terör örgütü ile Ekrem başkanı o örgüte yardım etmekle suçladılar ama ispatlayamadılar. 'Evde kasalar var, vinçle çıkacak' dediler bir kumbaranın içinden dört bin lira bulabildiler. 'Kurultay’da bin 200 telefon dağıtıldı' dediler, söyledikleri marka telefon kurultaydan bir yıl sonra üretildi, Türkiye’ye geldi. Bütün telefonları gösterdik. Söylediklerinden bir tanesini bile bulamadılar. ‘Ekrem beyin garajlarda lüks arabaları var’ diye servis ettiler, üç gün konuştular. Arabaların MHP’li milletvekillerine ait olduğunu görünce sustular oturdular. 'Valizde para var' dediler, para dedikleri valizden rahmetli Kadir Topbaş’tan kalmış jammerlar çıktı, sustular. 560 milyar yalan, lüks araba yalan, cep telefonu yalan, para kasası yalan, bavullarda para taşımak yalan, MASAK raporu yalan.''

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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