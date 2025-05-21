onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İBB Soruşturmasında Son Gelişme: Bir Şirkete Daha Kayyum Atandı

İBB Soruşturmasında Son Gelişme: Bir Şirkete Daha Kayyum Atandı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
21.05.2025 - 21:20

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan 'yolsuzluk' soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulanan firari Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketlerine kayyum atandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İBB'ye yönelik başlatılan soruşturmalar sonrası birçok şirkete kayyum atanmıştı. Bu şirketlere bir yenisi daha eklendi.

İBB'ye yönelik başlatılan soruşturmalar sonrası birçok şirkete kayyum atanmıştı. Bu şirketlere bir yenisi daha eklendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında Murat Gülibrahimoğlu'nun hakkında  tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunuyor. Hakkında çıkan karar sonrası Gülibrahimoğlu'nun şirketlerine el konulmuştu.

Başsavcılık, soruşturma kapsamında şüpheli Gülibrahimoğlu'nun el konulan şirketlerine kayyum atanmasını talep etti.

Başsavcılık, soruşturma kapsamında şüpheli Gülibrahimoğlu'nun el konulan şirketlerine kayyum atanmasını talep etti.

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, kararını verdi. Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketine kayyum atandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın