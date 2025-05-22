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Temizlik Görevlisi İlanı İçin 10 Bin Üniversiteli Sıraya Girdi: 67 Kişi Alınacak

Temizlik Görevlisi İlanı İçin 10 Bin Üniversiteli Sıraya Girdi: 67 Kişi Alınacak

Ordu üniversite Sağlık Bakanlığı
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
22.05.2025 - 21:17

Sağlık Bakanlığı, Ordu'da temizlik görevlisi için ilan açtı. 67 kişinin alınacağa ilana 27 bin kişi başvurdu. Sözcü'den Ümit Karadağ'ın haberine göre, başvuranların arasında 10 bin kişinin üniversite mezunu olduğu ortaya çıktı.

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TÜİK, ocak-mart dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. İşsiz sayısı 2 milyon 884 bin kişi olarak kayda geçti.

TÜİK, ocak-mart dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. İşsiz sayısı 2 milyon 884 bin kişi olarak kayda geçti.

Sağlık BakanlığıOrdu’da temizlik görevlisi kadrosu için 67 personel istihdam edeceğini açıkladı.

Başvurular, 5-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden alındı.

Adaylardan

İş için adaylardan istenen şartlar da belli oldu. Adaylardan en az ilkokul mezunu olması, 18 yaşını doldurmuş olması ve 5 Mayıs 1985 tarihinden sonra doğmuş olması şartı arandı. İlan ise, İŞKUR platformunda yayımlandı.

67 kişinin alınacağı açıklanan ilana 27 bin 663 kişi başvurdu. 27 bin kişinin 10 bini üniversite mezunu olduğu ortaya çıktı.

67 kişinin alınacağı açıklanan ilana 27 bin 663 kişi başvurdu. 27 bin kişinin 10 bini üniversite mezunu olduğu ortaya çıktı.

Sözcü'den Ümit Karadağ'ın haberine göre,noter kurası, 27 Mayıs 2025’te Ankara’da gerçekleştirilecek. Konuya ilişkin yorum yapan CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, “Bu ülkede ‘İş var, çalışmak isteyen bulamıyoruz’ diyenlere duyurulur: Gerçekler Ankara’da değil, Ordu’da hayalleri temizlik kadrosuna sığdırılan bir nesilde gömülü!” dedi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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Eray Baybars

Gençler iş beğenmiyor yeğenim.

Bozkurt

Türkiye Yüzyılı işte.

c.ysfalbs

gençler iş beğenmiyor diyenlerin gençlere layık gördüğü işlerden biri...