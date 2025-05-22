Temizlik Görevlisi İlanı İçin 10 Bin Üniversiteli Sıraya Girdi: 67 Kişi Alınacak
Sağlık Bakanlığı, Ordu'da temizlik görevlisi için ilan açtı. 67 kişinin alınacağa ilana 27 bin kişi başvurdu. Sözcü'den Ümit Karadağ'ın haberine göre, başvuranların arasında 10 bin kişinin üniversite mezunu olduğu ortaya çıktı.
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TÜİK, ocak-mart dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. İşsiz sayısı 2 milyon 884 bin kişi olarak kayda geçti.
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67 kişinin alınacağı açıklanan ilana 27 bin 663 kişi başvurdu. 27 bin kişinin 10 bini üniversite mezunu olduğu ortaya çıktı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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Gençler iş beğenmiyor yeğenim.
Türkiye Yüzyılı işte.
gençler iş beğenmiyor diyenlerin gençlere layık gördüğü işlerden biri...