Temizlik Görevlisi İlanı İçin 10 Bin Üniversiteli Sıraya Girdi: 67 Kişi Alınacak

Sağlık Bakanlığı, Ordu’da temizlik görevlisi kadrosu için 67 personel istihdam edeceğini açıkladı.

Başvurular, 5-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden alındı.

Adaylardan

İş için adaylardan istenen şartlar da belli oldu. Adaylardan en az ilkokul mezunu olması, 18 yaşını doldurmuş olması ve 5 Mayıs 1985 tarihinden sonra doğmuş olması şartı arandı. İlan ise, İŞKUR platformunda yayımlandı.