Esenyurt'ta Tehlike Çanları Çalıyor: Köprünün Kolonundan Beton Parçaları Dökülüyor

''Yani demir göçecek. Zamanında bakımlar yapılsaydı köprü kurtulurdu. Ömrü uzatılabilir de bakımla. Bir köprünün ömrü de uzatılabilirdi. Ama şimdi ömrü kısaltılmış bakımsızlıkla. Kolonla kiriş dediğimiz yatay bölümde de, birleşim noktalarında da yaygın biçimde korozyon görüyoruz. Eğer bu köprünün alternatifi yoksa ekonomik olarak da bakılması lazım. Ona göre bir fizibilite çalışması yapılıp buranın yeniden yapılması ya da iyice güçlendirilmesi lazım. Bu köprü güçlendirilebilir. Dışarıdan, içeriden boyutlar büyütülür. Korozyon olan kısımlar temizlenir, hepsi bakılabilir. Ama tabii çok büyük bir köprünün yeniden yıkılıp yapılması kadar bir masraf da olabilir. Ondan dolayı daha modernize, çağımıza uygun, teknolojiye uygun, daha güzel bir köprü yapılabilir. O zaman o kadar uğraşmaya da gerek kalmaz. Facialara ulaşmamak için rutin bakımlarına bakmamız lazım. Zaten yoğunluk arttığı için aşırı yük yükleniyor. Bunlar da göz önüne alınarak köprüler rutin biçimde, 5 senede ya da 10 senede, malzemesine göre bakım görmeli. Deprem gelse bu köprüler ne halde olur, siz biliyorsunuz. 2018 Deprem Yönetmeliği'ne göre bu köprüler kontrol edilmeli ve ona göre tekrar dizayn edilmeli.'