Esenyurt'ta Tehlike Çanları Çalıyor: Köprünün Kolonundan Beton Parçaları Dökülüyor
İstanbul'un Esenyurt Yeşilkent TEM Otoyolu girişinde bulunan Esenyurt Balıkyolu Köprüsü tehlike saçıyor. Konuya ilişkin konuşan Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan 'Yükten dolayı artık demir kesiti o kadar küçülmüş ki burkulma bile var. Demiri koruyan beton kaplama kaybolmuş artık. Bu ne demektir? 'Ben göçüyorum, bana çare üretin, yoksa ben göçeceğim' demektir' dedi.
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Her gün binlerce aracın geçtiği Balıkyolu Köprüsü'nden beton parçalar dökülmeye devam ediyor.
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Köprünün 35 sene önce tasarlandığını kaydeden Prof. Dr. Altan, şunları söyledi:
"Bakın, şu kolonda bir burkulma bile var. Yukarıdaki yükten dolayı artık demir kesiti o kadar küçülmüş ki burkulma bile var. Yük bindikçe demir artık burkuluyor. Bu ne demektir? 'Ben göçüyorum, bana çare üretin, yoksa ben göçeceğim' demektir'' diyen Prof. Dr. Altan, sözlerine şöyle devam etti:
İşte o anlar:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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