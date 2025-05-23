Bu Kez Tavuk Etinden Değil: Yüzlerce İşçi Öğle Yemeğinden Sonra Hastanelik Oldu

Son zamanlarda tavuk eti nedeniyle zehirlenmelerde ciddi bir artış gözlemlenmişti. Bu zehirlenmelere bir yenisi daha eklendi. Samsun'da 10 farklı fabrikada çalışan 225 işçi, öğle yemeğinden sonra hastanelik oldu. Yapılan analizler sonrası işçilerin 'Magnolya' tatlısından zehirlendikleri belli oldu.