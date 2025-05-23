Bu Kez Tavuk Etinden Değil: Yüzlerce İşçi Öğle Yemeğinden Sonra Hastanelik Oldu
Son zamanlarda tavuk eti nedeniyle zehirlenmelerde ciddi bir artış gözlemlenmişti. Bu zehirlenmelere bir yenisi daha eklendi. Samsun'da 10 farklı fabrikada çalışan 225 işçi, öğle yemeğinden sonra hastanelik oldu. Yapılan analizler sonrası işçilerin 'Magnolya' tatlısından zehirlendikleri belli oldu.
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Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren 10 farklı fabrikada çalışan 225 işçinin toplu zehirlenmesinin nedeni belli oldu.
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Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan gıda incelemelerinde, menüdeki tavuk suyu çorbası, etli türlü, pilav ve Magnolya tatlısından numuneler alındı.
İşte o anlar:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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