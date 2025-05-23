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Kurban Bayramı Tatili Belli Oldu: Tatil Uzatıldı mı?

Kurban Bayramı Tatili Belli Oldu: Tatil Uzatıldı mı?

Kurban Bayramı tatil
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
23.05.2025 - 14:23

Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasından sonra yakalaşan Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı merakla beklenirken yeni bir gelişme yaşandı. Kurban Bayramı tatilinin süresi belli oldu. 10 güne uzatılıp uzatılmayacağı merak edilen bayram tatili, uzatılmadı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bayram tatilinde kamu çalışanlarının izinlerine ilişkin açıklama yaptı.

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Kurban Bayramı tatilinin 10 güne uzatılmasını isteyenlere kötü haber geldi.

Kurban Bayramı tatilinin 10 güne uzatılmasını isteyenlere kötü haber geldi.

Kurban Bayramı tatiline çok az zaman kala başlayan bayram tatili tartışmalarına son nokta koyuldu.

10 güne uzatılıp uzatılmayacağı merak edilen bayram tatili, uzatılmadı.

Kamu çalışanlarının bayram tatili, 5 Haziran Perşembe günü öğleden sonra başlayacak.

Kamu çalışanlarının bayram tatili, 5 Haziran Perşembe günü öğleden sonra başlayacak.

Kamu çalışanları 6-7-8-9 Haziran'da idari izinli sayılacak.

Normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecek.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un X'ten yaptığı açıklama şöyle:

'Yakın zamanda idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle, 5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır.

Kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecektir.

Kurban Bayramımızın şimdiden mübarek olmasını, birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmesini Allah’tan niyaz ediyor, bayram vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı ve sağ salim yolculuklar diliyoruz.'

İşte o açıklama:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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Baris Caliskan

Hükümet ve yandaşları, seçime kadar idari izine ayrılsa ülkenin ekonomisi düzelebilir.

Ali

Kamuda tatil de olsa işler aksamazdı.....Ekonomi özel sektör için geçerli.....

semiramis

ÖZET:0 güne uzatılıp uzatılmayacağı merak edilen bayram tatili, uzatılmadı.