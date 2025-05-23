Kurban Bayramı Tatili Belli Oldu: Tatil Uzatıldı mı?
Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasından sonra yakalaşan Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı merakla beklenirken yeni bir gelişme yaşandı. Kurban Bayramı tatilinin süresi belli oldu. 10 güne uzatılıp uzatılmayacağı merak edilen bayram tatili, uzatılmadı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bayram tatilinde kamu çalışanlarının izinlerine ilişkin açıklama yaptı.
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Kurban Bayramı tatilinin 10 güne uzatılmasını isteyenlere kötü haber geldi.
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Kamu çalışanlarının bayram tatili, 5 Haziran Perşembe günü öğleden sonra başlayacak.
İşte o açıklama:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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Hükümet ve yandaşları, seçime kadar idari izine ayrılsa ülkenin ekonomisi düzelebilir.
Kamuda tatil de olsa işler aksamazdı.....Ekonomi özel sektör için geçerli.....
ÖZET:0 güne uzatılıp uzatılmayacağı merak edilen bayram tatili, uzatılmadı.