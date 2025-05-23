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Yeni Tarife Ne Kadar Oldu? Ankara'da Taksi Ücretlerine Zam

Yeni Tarife Ne Kadar Oldu? Ankara'da Taksi Ücretlerine Zam

Zam Taksi
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
23.05.2025 - 14:08

Bir zam haberi daha geldi. Bu kez de Ankara'da taksi ücretlerine zam yapıldı. Yeni taksimetre açılış ücreti belli oldu. 

Başkentte indi-bindi ücreti 130 liraya yükseldi.

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Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı ve Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner, kamuoyuna zam haberini duyurdu.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı ve Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner, kamuoyuna zam haberini duyurdu.

Mehmet Yiğiner, yeni zamlı tarife için “Yeni taksi tarifemizin esnaflarımıza hayırlı olması dileğiyle hayırlı işler bol kazançlar dilerim” dedi.

Ankara’da taksimetre açılış ücreti 35 liradan 45 liraya çıkarıldı.

Ankara’da taksimetre açılış ücreti 35 liradan 45 liraya çıkarıldı.

İndi bindi ücreti ise 100 liradan 130 liraya yükseldi.

Yeni tarife, 25 Mayıs Pazar gününden itibaren geçerli olacak.

Başkentte en son zam 28 Ağustos 2024’te yapılmıştı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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