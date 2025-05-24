Doymuyor: Gastronomi Şehri Hatay'da 10 Lezzete Daha Coğrafi İşaret Verilerek Tescillendi
Gastronomi şehri Hatay, tescillere doymuyor. Yöresel yemekleri ile sıklıkla gündeme gelen Hatay’da 10 lezzet daha Türk Patent Enstitüsü tarafından coğrafi işaret verilerek tescillendi.
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25 olan coğrafi işaretli tescilli ürün sayısı, yapılan çalışmalarla 50'ye çıkarıldı.
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Hatay’ın ünlü lezzetleri Aşur Yemeği, Bakla Ezmesi, Peynirli İrmik Helvası, Taş Kadayıfı, Tuzlu Yoğurt Çorbası, Yaprak Sarması, Ekşi Aşı, Bahtenis Dolması, Fellah Köftesi ve Pirzolalı Yaprak Sarmasına coğrafi işaret verildi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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