Doymuyor: Gastronomi Şehri Hatay'da 10 Lezzete Daha Coğrafi İşaret Verilerek Tescillendi

Tescillenen coğrafi işaretli lezzetler, Antakya ilçesi Gastronomi Çarşısı'nda düzenlenen programla tanıtıldı.

2 yıl içerisinde coğrafi işaretli ürün sayısını 2 katına çıkardıklarını duyuran Hatay Valisi Mustafa Masatlı, sözlerine şöyle devam etti:

''Tarihi yüz binlere dayanan şehrimizin her yanı ve yönüyle yeniden inşa ve imarı noktasında da bizler afette Hatay modeli olarak ifade ettiğimiz çalışmalara başladık. Bu çalışmalarımızdan bir tanesi de coğrafi işaretli ürün sayımızın arttırılmasıyla ilgiliydi. Şehrimizde şu ana kadar yapmış olduğumuz tespitlerde 600'den fazla yemek çeşidi var. Tescil olarak baktığımızda 5 Şubat 2023 tarihi itibariyle 25 olan coğrafi işaretimiz, bizler çalışmalarımızı bu alanda yoğunlaştırarak şu an itibariyle 50'ye çıkartmış durumdayız. Yani 2 yıllık bir süreçte coğrafi işaretli ürün sayımız neredeyse 2 katına çıkmış durumda.

Coğrafi işareti bir milli mesele olarak gördüklerini vurgulayan Vali Masatlı, ‘Çünkü bir ürünün mahrecini menşeini ancak bu şekilde algılayabiliriz. O bakımdan bu coğrafi işaretler hem bizim kültürümüzün zenginliğini hem insanlarımızın bu noktadaki emeklerini bir manada tescil etmek anlamına geliyor. Bu 10 coğrafi işaretimizin, başta Hatay'ımız olmak üzere hayırlı olmasını diliyorum.''