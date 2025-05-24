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Doymuyor: Gastronomi Şehri Hatay'da 10 Lezzete Daha Coğrafi İşaret Verilerek Tescillendi

Doymuyor: Gastronomi Şehri Hatay'da 10 Lezzete Daha Coğrafi İşaret Verilerek Tescillendi

Hatay
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
24.05.2025 - 12:40

Gastronomi şehri Hatay, tescillere doymuyor. Yöresel yemekleri ile sıklıkla gündeme gelen Hatay’da 10 lezzet daha Türk Patent Enstitüsü tarafından coğrafi işaret verilerek tescillendi.

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25 olan coğrafi işaretli tescilli ürün sayısı, yapılan çalışmalarla 50'ye çıkarıldı.

25 olan coğrafi işaretli tescilli ürün sayısı, yapılan çalışmalarla 50'ye çıkarıldı.

Hatay’ın ünlü yöresel lezzetleri ismini duyurmaya devam ederken, yeni damat çatlatan lezzetler listeye eklendi.

Hatay Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Mustafa Örgüt öncülüğünde gastronomi şehrinin lezzetlerinin tescillenmesi için çalışma başlatıldı.

Hatay’ın ünlü lezzetleri Aşur Yemeği, Bakla Ezmesi, Peynirli İrmik Helvası, Taş Kadayıfı, Tuzlu Yoğurt Çorbası, Yaprak Sarması, Ekşi Aşı, Bahtenis Dolması, Fellah Köftesi ve Pirzolalı Yaprak Sarmasına coğrafi işaret verildi.

Hatay’ın ünlü lezzetleri Aşur Yemeği, Bakla Ezmesi, Peynirli İrmik Helvası, Taş Kadayıfı, Tuzlu Yoğurt Çorbası, Yaprak Sarması, Ekşi Aşı, Bahtenis Dolması, Fellah Köftesi ve Pirzolalı Yaprak Sarmasına coğrafi işaret verildi.

Tescillenen coğrafi işaretli lezzetler, Antakya ilçesi Gastronomi Çarşısı'nda düzenlenen programla tanıtıldı.

2 yıl içerisinde coğrafi işaretli ürün sayısını 2 katına çıkardıklarını duyuran Hatay Valisi Mustafa Masatlı, sözlerine şöyle devam etti: 

''Tarihi yüz binlere dayanan şehrimizin her yanı ve yönüyle yeniden inşa ve imarı noktasında da bizler afette Hatay modeli olarak ifade ettiğimiz çalışmalara başladık. Bu çalışmalarımızdan bir tanesi de coğrafi işaretli ürün sayımızın arttırılmasıyla ilgiliydi. Şehrimizde şu ana kadar yapmış olduğumuz tespitlerde 600'den fazla yemek çeşidi var. Tescil olarak baktığımızda 5 Şubat 2023 tarihi itibariyle 25 olan coğrafi işaretimiz, bizler çalışmalarımızı bu alanda yoğunlaştırarak şu an itibariyle 50'ye çıkartmış durumdayız. Yani 2 yıllık bir süreçte coğrafi işaretli ürün sayımız neredeyse 2 katına çıkmış durumda. 

Coğrafi işareti bir milli mesele olarak gördüklerini vurgulayan Vali Masatlı, ‘Çünkü bir ürünün mahrecini menşeini ancak bu şekilde algılayabiliriz. O bakımdan bu coğrafi işaretler hem bizim kültürümüzün zenginliğini hem insanlarımızın bu noktadaki emeklerini bir manada tescil etmek anlamına geliyor. Bu 10 coğrafi işaretimizin, başta Hatay'ımız olmak üzere hayırlı olmasını diliyorum.''

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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