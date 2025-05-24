24 Bin Liralık Kredi Borcu Yüzünden Başına Gelmeyen Kalmadı: 6 Milyonluk Evi Gitti

'200 bin, 500 bin, hatta oğlumun arabasını satıp 2 milyon TL teklif ettim. Hiçbirini kabul etmediler. Tek söyledikleri ‘Evi istiyoruz’ oldu. Bu evde annemin, babamın emeği var. Yavrumun kokusu duruyor bu evde. Çok çaresiz kaldık.Borcu ödemek istiyoruz ama kimse ödeme kabul etmiyor.'