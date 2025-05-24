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24 Bin Liralık Kredi Borcu Yüzünden Başına Gelmeyen Kalmadı: 6 Milyonluk Evi Gitti

24 Bin Liralık Kredi Borcu Yüzünden Başına Gelmeyen Kalmadı: 6 Milyonluk Evi Gitti

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
24.05.2025 - 11:28

İhmalin bedeli büyük oldu. İstanbul'un Ataşehir ilçesinde yaşayan emekli İbrahim Yürük, 24 bin liralık kredi borcunu ödeyemeyince 6 milyonluk evinden oldu.

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2019 yılında işlerinin kötüye gitmesi ile bankaya olan borçlarının bir kısmını ödeyemeyen emekli İbrahim Yürük'ün başına gelmeyen kalmadı.

2019 yılında işlerinin kötüye gitmesi ile bankaya olan borçlarının bir kısmını ödeyemeyen emekli İbrahim Yürük'ün başına gelmeyen kalmadı.

Banka alacağını tahsil edemeyince borcu varlık yönetim şirketlerine devretti. 2019 yılında borçlu olduğu tutarın 24 bin TL olduğunu söyleyen Yürük, ilgili varlık şirketinin bu borca karşılık kendisinden 120 bin TL talep ettiğini, yaptığı taksitlendirme teklifini ise kabul edilmediğini iddia etti.

"Peşin 50 bin TL teklif ettim, geri kalanı taksitle ödemek istedim. Ancak senet talep ettiler, aylık 10 bin TL’lik 9 senet. Benim maaşım o zaman 1000 liraydı, ödemem imkansızdı" diyen Yürük, sözlerine şöyle devam etti:

"Peşin 50 bin TL teklif ettim, geri kalanı taksitle ödemek istedim. Ancak senet talep ettiler, aylık 10 bin TL’lik 9 senet. Benim maaşım o zaman 1000 liraydı, ödemem imkansızdı" diyen Yürük, sözlerine şöyle devam etti:

'200 bin, 500 bin, hatta oğlumun arabasını satıp 2 milyon TL teklif ettim. Hiçbirini kabul etmediler. Tek söyledikleri ‘Evi istiyoruz’ oldu. Bu evde annemin, babamın emeği var. Yavrumun kokusu duruyor bu evde. Çok çaresiz kaldık.Borcu ödemek istiyoruz ama kimse ödeme kabul etmiyor.'

Evlerine haciz konulması ve icra sürecinin başlatılması üzerine icra müdürlüğüne başvuran Yürük, buradan olumlu bir yanıt alamadı.

Evlerine haciz konulması ve icra sürecinin başlatılması üzerine icra müdürlüğüne başvuran Yürük, buradan olumlu bir yanıt alamadı.

Evin satışa çıktığı ve tapu kaydının el değiştirdiğini öğrenen İbrahim Yürük, 15 gün içinde evi boşaltmalarını isteyen bir ihbarname aldıklarını söyledi. Borcunun 2024 itibarıyla faizlerle birlikte 190 bin TL’ye yükseldiğini, ancak borcunu kapatmak için yaptığı yüksek meblağlı tekliflerin de şirket tarafından reddedildiğini iddia etti.

İşte o anlar:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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