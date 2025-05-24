24 Bin Liralık Kredi Borcu Yüzünden Başına Gelmeyen Kalmadı: 6 Milyonluk Evi Gitti
İhmalin bedeli büyük oldu. İstanbul'un Ataşehir ilçesinde yaşayan emekli İbrahim Yürük, 24 bin liralık kredi borcunu ödeyemeyince 6 milyonluk evinden oldu.
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2019 yılında işlerinin kötüye gitmesi ile bankaya olan borçlarının bir kısmını ödeyemeyen emekli İbrahim Yürük'ün başına gelmeyen kalmadı.
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"Peşin 50 bin TL teklif ettim, geri kalanı taksitle ödemek istedim. Ancak senet talep ettiler, aylık 10 bin TL’lik 9 senet. Benim maaşım o zaman 1000 liraydı, ödemem imkansızdı" diyen Yürük, sözlerine şöyle devam etti:
Evlerine haciz konulması ve icra sürecinin başlatılması üzerine icra müdürlüğüne başvuran Yürük, buradan olumlu bir yanıt alamadı.
İşte o anlar:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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