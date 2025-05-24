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Canlı Yayında Doğum Sancısı Başladı: Yayını Bırakmadan Haber Sunmaya Devam Etti

Canlı Yayında Doğum Sancısı Başladı: Yayını Bırakmadan Haber Sunmaya Devam Etti

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
24.05.2025 - 10:23

Böylesi hiç görülmemişti. ABD'de yayın yapan CBS6 Albany'nin haber spikeri Olivia Jaquith, canlı yayında zor anlar yaşadı. Doğum sancıları başlayan spiker,  yayına devam etti.

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Yaşanan olay, ilginç canlı yayın anları arasına girdi.

Yaşanan olay, ilginç canlı yayın anları arasına girdi.

Haber spikeri Olivia Jaquith, doğum sancıları başlamasına rağmen yayına devam etti.

Birlikte çalıştığı Julia Dunn, canlı yayın esnasında olayı  ''Bu sabah gerçekten son dakika haberimiz var. Olivia'nın suyu geldi ve o doğum sancıları içinde haberleri sunuyor' diyerek duyurdu.

 Sakin görünmeye çalışan Jaquith ise 'Henüz erken sancılar, birkaç dakika önce bir kasılma yaşadım ama şimdi iyiyim. Elimden geldiğince burada kalmaya devam edeceğim' dedi.

Spikerin bir erkek bebeği oldu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dunn, ''Bu 1 Nisan şakası değil. Olivia'nın suları haber odasında geldi" diye yazdı.

Spikerin bir erkek bebeği oldu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dunn, ''Bu 1 Nisan şakası değil. Olivia'nın suları haber odasında geldi" diye yazdı.

Olayın gündem olması sonrası kanal yönetimi, 'Olivia'nın hikaye anlatma tutkusu ve izleyicilerimize bağlılığı her zaman belliydi. En minik üyemizi karşılamaktan mutluyuz' diye belirtti.

İşte o anlar:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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