Canlı Yayında Doğum Sancısı Başladı: Yayını Bırakmadan Haber Sunmaya Devam Etti

Haber spikeri Olivia Jaquith, doğum sancıları başlamasına rağmen yayına devam etti.

Birlikte çalıştığı Julia Dunn, canlı yayın esnasında olayı ''Bu sabah gerçekten son dakika haberimiz var. Olivia'nın suyu geldi ve o doğum sancıları içinde haberleri sunuyor' diyerek duyurdu.

Sakin görünmeye çalışan Jaquith ise 'Henüz erken sancılar, birkaç dakika önce bir kasılma yaşadım ama şimdi iyiyim. Elimden geldiğince burada kalmaya devam edeceğim' dedi.