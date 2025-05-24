Canlı Yayında Doğum Sancısı Başladı: Yayını Bırakmadan Haber Sunmaya Devam Etti
Böylesi hiç görülmemişti. ABD'de yayın yapan CBS6 Albany'nin haber spikeri Olivia Jaquith, canlı yayında zor anlar yaşadı. Doğum sancıları başlayan spiker, yayına devam etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yaşanan olay, ilginç canlı yayın anları arasına girdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Spikerin bir erkek bebeği oldu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dunn, ''Bu 1 Nisan şakası değil. Olivia'nın suları haber odasında geldi" diye yazdı.
İşte o anlar:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın