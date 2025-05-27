Maydonoz Döner'e Kayyum Atanmıştı! Bir Döner Zincirine Daha FETÖ Operasyonu: 23 Kişi Gözaltına Alındı
Maydonoz Döner'e yönelik yapılan soruşturmanın ardından başka bir döner zincirine daha FETÖ operasyonu yapıldı. Samsun merkezli başka bir zincir oluşturdukları belirlenen 23 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların arasında ihraç polis, asker, öğretmen, savcı ile emekli diyanet görevlisinin bulunuyor.
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Geçtiğimiz aylarda 390 şubeli “Maydonoz Döner” isimli döner restoran zincirine FETÖ soruşturması başlatılmıştı.
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Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerince, Samsun'da, faaliyet gösteren döner işletmesi ve aynı ortaklar tarafından açıldığı tespit edilen ve şubeleri olan başka bir döner işletmesine yönelik FETÖ üyeliği ve Örgütün Finansmanı suçundan çalışma başlatıldı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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