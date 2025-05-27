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Maydonoz Döner'e Kayyum Atanmıştı! Bir Döner Zincirine Daha FETÖ Operasyonu: 23 Kişi Gözaltına Alındı

Maydonoz Döner'e Kayyum Atanmıştı! Bir Döner Zincirine Daha FETÖ Operasyonu: 23 Kişi Gözaltına Alındı

Samsun FETÖ
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
27.05.2025 - 14:14

Maydonoz Döner'e yönelik yapılan soruşturmanın ardından başka bir döner zincirine daha FETÖ operasyonu yapıldı. Samsun merkezli başka bir zincir oluşturdukları belirlenen 23 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların arasında ihraç polis, asker, öğretmen, savcı ile emekli diyanet görevlisinin bulunuyor.

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Geçtiğimiz aylarda 390 şubeli “Maydonoz Döner” isimli döner restoran zincirine FETÖ soruşturması başlatılmıştı.

Geçtiğimiz aylarda 390 şubeli “Maydonoz Döner” isimli döner restoran zincirine FETÖ soruşturması başlatılmıştı.

Yüzlerce kişi gözaltına alınırken, Maydonoz Döner'e kayyum atandı. Soruşturma devam ederken, bir döner zincirine daha FETÖ operasyonu gerçekleştirildi. 

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul'da bulunan iki şirketin sahibi olduğu ve isim hakkı sistemiyle bayilik veren iki döner işletmesinin Türkiye genelindeki şubelerinin resmi veya gayri resmi sahipleri, ortakları veya birinci derece yakınlarının yoğun şekilde FETÖ ile bağlantılı oldukları tespiti yapıldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerince, Samsun'da, faaliyet gösteren döner işletmesi ve aynı ortaklar tarafından açıldığı tespit edilen ve şubeleri olan başka bir döner işletmesine yönelik FETÖ üyeliği ve Örgütün Finansmanı suçundan çalışma başlatıldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerince, Samsun'da, faaliyet gösteren döner işletmesi ve aynı ortaklar tarafından açıldığı tespit edilen ve şubeleri olan başka bir döner işletmesine yönelik FETÖ üyeliği ve Örgütün Finansmanı suçundan çalışma başlatıldı.

Samsun'un İlkadım, Canik, Çarşamba, Vezirköprü ilçeleri ile Ankara ve İstanbul'da belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, suçla ilgili para hareketleri ve suç faaliyetleri Masak raporuyla tespit edilen, aralarında, ihraç polis, asker, öğretmen, savcı ile emekli diyanet görevlisinin bulunduğu 23 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyonda, bilgisayar, cep telefonu, hafıza kartı, sim karttan oluşan çok sayıda dijital materyalle suçla ilgili kayıtların bulunduğu dört ajandaya el konuldu.

Ayrıca, ayrı ayrı paketlenmiş şekilde 389 bin 230 lira ve 250 dolar ele geçirildi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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