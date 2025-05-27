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Kurban Bayramı Tatili Öncesi Kriz Çıktı: 4 Bin Otel Mühürlendi

Kurban Bayramı Tatili Öncesi Kriz Çıktı: 4 Bin Otel Mühürlendi

Kurban Bayramı tatil Otel
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
27.05.2025 - 13:36

Kurban Bayramı ve yaz tatili öncesi turizm sektöründe gergin anlar yaşanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, “turizm işletme belgesi” olmayan tesislere yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Yapılan incelemelerde, Türkiye genelinde 4 bini aşkın otel mühürlendi. BirGün'den Aycan Karadağ'ın haberine göre, mühürlenen otellerin konuklarına yasal olarak para iadesi yapma zorunluluğu bulunmuyor.

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Yaz sezonu bu yıl büyük bir krizle açıldı.

Yaz sezonu bu yıl büyük bir krizle açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, “turizm işletme belgesi” olmayan tesisleri kapatması gündem oldu. 

2021 yılında yapılan yasal değişiklikle tüm konaklama tesislerine “turizm işletme belgesi” alma zorunluluğu getirildi. Anayasa Mahkemesi konuya ilişkin dikkat çeken bir karara imza attı. 

Anayasa Mahkemesi, 17 Ekim 2024 tarihli kararında, turizm işletme belgesi bulunmayan otellerin kapatılmasını öngören maddenin “teşebbüs özgürlüğüne aykırı” olduğuna hükmetti. Bakanlığa yasanın yeniden düzenlenmesi için 9 ay süre verildi. Ancak bu süre içinde uygulama devam edildi ve binlerce otel mühürlendi.

Binlerce otelin mühürlenmesine tepki gösteren Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (BOYD) Onursal Kurucu Başkanı Serdar Karcılıoğlu, şunları söyledi:

Binlerce otelin mühürlenmesine tepki gösteren Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (BOYD) Onursal Kurucu Başkanı Serdar Karcılıoğlu, şunları söyledi:

“Bu kriz masa başında alınan beceriksiz kararların ürünü. Şu an mühürlenen 4 bin otelin ancak 200’ü belgeyi alır da açılabilir. Diğerleri ya kaçak açılacak ya da kapalı kalacak. Vatandaş da mağdur olacak. Bakanlık hâlâ ‘Çalışma yapıyoruz’ diyor ama bu sezon da şimdiden kaybedildi. Derhal ortak çözüm masası kurulmalı.''

BirGün'den Aycan Karadağ'ın haberine göre, mühürlenen otellerin konuklarına para iadesi yapma yükümlülüğü yasal olarak bulunmuyor. Turizm işletme belgesi bulunmayan oteller, genellikle acente platformlarında yer almadığından acentelerden yapılan rezervasyonlarda acentenin müşteriyi eşdeğer bir tesise yerleştirmesi zorunlu. Ancak doğrudan otelin kendi internet sitesi ya da çağrı merkezi üzerinden rezervasyon yapılıyorsa, tüketicinin mutlaka otelin turizm işletme belgesinin geçerliliğini yazılı olarak talep etmesi gerekiyor.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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Turgut Güler

Yiyecekte gıdada hile hurda yapan işletmeye mühür yok, eşşek yüküyle para cezası var ama turizmin kapısına kilit, anaam!! Aklıma asfalt döküldü, yoksa ampulc... Devamını Gör