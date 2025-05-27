Kurban Bayramı Tatili Öncesi Kriz Çıktı: 4 Bin Otel Mühürlendi
Kurban Bayramı ve yaz tatili öncesi turizm sektöründe gergin anlar yaşanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, “turizm işletme belgesi” olmayan tesislere yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Yapılan incelemelerde, Türkiye genelinde 4 bini aşkın otel mühürlendi. BirGün'den Aycan Karadağ'ın haberine göre, mühürlenen otellerin konuklarına yasal olarak para iadesi yapma zorunluluğu bulunmuyor.
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Yaz sezonu bu yıl büyük bir krizle açıldı.
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Binlerce otelin mühürlenmesine tepki gösteren Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (BOYD) Onursal Kurucu Başkanı Serdar Karcılıoğlu, şunları söyledi:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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Yiyecekte gıdada hile hurda yapan işletmeye mühür yok, eşşek yüküyle para cezası var ama turizmin kapısına kilit, anaam!! Aklıma asfalt döküldü, yoksa ampulc... Devamını Gör