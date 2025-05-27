Kurban Bayramı Tatili Öncesi Kriz Çıktı: 4 Bin Otel Mühürlendi

“Bu kriz masa başında alınan beceriksiz kararların ürünü. Şu an mühürlenen 4 bin otelin ancak 200’ü belgeyi alır da açılabilir. Diğerleri ya kaçak açılacak ya da kapalı kalacak. Vatandaş da mağdur olacak. Bakanlık hâlâ ‘Çalışma yapıyoruz’ diyor ama bu sezon da şimdiden kaybedildi. Derhal ortak çözüm masası kurulmalı.''

BirGün'den Aycan Karadağ'ın haberine göre, mühürlenen otellerin konuklarına para iadesi yapma yükümlülüğü yasal olarak bulunmuyor. Turizm işletme belgesi bulunmayan oteller, genellikle acente platformlarında yer almadığından acentelerden yapılan rezervasyonlarda acentenin müşteriyi eşdeğer bir tesise yerleştirmesi zorunlu. Ancak doğrudan otelin kendi internet sitesi ya da çağrı merkezi üzerinden rezervasyon yapılıyorsa, tüketicinin mutlaka otelin turizm işletme belgesinin geçerliliğini yazılı olarak talep etmesi gerekiyor.