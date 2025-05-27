Borsa Günün İlk Yarısında Geriledi! İlk Tepki Gülben Ergen'den Geldi: ''Ah Etmek İçin Bire Bir''

Toplam işlem hacmi 31,5 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,27, holding endeksi yüzde 0,62 düştü. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,12 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 2,42 ile tekstil oldu.