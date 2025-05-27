Borsa Günün İlk Yarısında Geriledi! İlk Tepki Gülben Ergen'den Geldi: ''Ah Etmek İçin Bire Bir''
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,81 değer kaybederek 9.269,87 puana indi. Bunun üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü sanatçı Gülben Ergen, ''İnsan ülkesinin şirketlerine yatırım yapmasın.Yaparsa bin pişman olsun. Ah etmek için bire bir #bist100'' dedi.
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Ünlü şarkıcı Gülben Ergen bir süredir gündeme sanatıyla değil, borsa hakkında yaptığı açıklamalarla geliyor.
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Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 75,28 puan ve yüzde 0,81 azalışla 9.269,87 puana geriledi.
Düşüş sonrası Borsa'yla ilgili Gülben Ergen'den bir paylaşım daha geldi.
İşte o paylaşım:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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