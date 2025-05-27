15 Yaşında Öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin Mezarı Tahrip Edilmişti: Cezası Belli Oldu
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İtalyan şef Andrea Minguzzi ve Türk çellist Yasemin Akıncılar’ın 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, 15 yaşındaki B.B. tarafından bıçaklandı ve 16 yaşındaki U.B. tarafından tekmelenmişti. Bu saldırı sonucu Minguzzi yaşamını yitirdi. Türkiye'yi yasa boğan olayda yeni bir gelişme yaşandı.
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, sanık Duran Aydın’ın “ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme” suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep edilmişti.
İlk duruşmada cezası belli oldu. Kararını açıklayan hakim Duran Aydın'ın ‘ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme' suçundan 3 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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