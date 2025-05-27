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15 Yaşında Öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin Mezarı Tahrip Edilmişti: Cezası Belli Oldu

15 Yaşında Öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin Mezarı Tahrip Edilmişti: Cezası Belli Oldu

Saldırı
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
27.05.2025 - 14:40

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden hakkında karar çıktı. İlk kez hakim karşısına çıkan Dursun Aydın'a 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

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İtalyan şef Andrea Minguzzi ve Türk çellist Yasemin Akıncılar’ın 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, 15 yaşındaki B.B. tarafından bıçaklandı ve 16 yaşındaki U.B. tarafından tekmelenmişti. Bu saldırı sonucu Minguzzi yaşamını yitirdi. Türkiye'yi yasa boğan olayda yeni bir gelişme yaşandı.

İtalyan şef Andrea Minguzzi ve Türk çellist Yasemin Akıncılar’ın 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, 15 yaşındaki B.B. tarafından bıçaklandı ve 16 yaşındaki U.B. tarafından tekmelenmişti. Bu saldırı sonucu Minguzzi yaşamını yitirdi. Türkiye'yi yasa boğan olayda yeni bir gelişme yaşandı.

Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin dava devam ederken kötü bir olay daha yaşanmıştı. Duran Aydın, Minguzzi'nin mezarını tahrip etmişti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, sanık Duran Aydın’ın “ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme” suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep edilmişti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, sanık Duran Aydın’ın “ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme” suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep edilmişti.

Tutuklu yargılanan sanık Duran Aydın, ilk kez hakim karşısında çıktı. Sanık Duran Aydın duruşmada yaptığı savunmasında 'Ben mezarlığın dış kenarında durumum olmadığı için epeydir yatıyorum. Günün birinde ben yatıyordum, öğlen oradan ses geldi çıt diye. Kafamı kaldırdım baktım 2 tane bayan vardı. Birisi oradaki çam ağacını kırmıştı. O gün kızgınlığım oldu. Olaydan 10 gün önce de çam ağaçları vardı, orası yanmıştı. Rahmetli çocuğun anneannesinin yangını çıkardığı söylendi. O gün de bir bayanın çam ağacı kırdığını görünce buna sinirlendim. Çocuğa karşı bir kastım yok. Benim yerimi yaktılar diye sinirlendim. Onlara bir ders olması için yaptım. Ne diyeceğimi bilemiyorum şu anda pişmanım. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum. Kimseden talimat almadım. Olayla ilişkili kişileri tanımam. Çocuğu öldürenleri de tanımıyorum. Ben sürekli gazete okuduğum için çocuğun davası olduğunu biliyordum. Ben olayı o anlık sinirle yaptım. Mezarın orada olduğunu biliyordum. Ben bu işleri bilmediğim için polise ifade verirken söylemedim. Benim kimseye zararım olmazken orayı gelip darmadağın eden o çocuğun anneannesi. Ben de o yüzden darmadağın ettim' dedi.

İlk duruşmada cezası belli oldu. Kararını açıklayan hakim Duran Aydın'ın ‘ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme' suçundan 3 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

İlk duruşmada cezası belli oldu. Kararını açıklayan hakim Duran Aydın'ın ‘ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme' suçundan 3 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Sanığın sabıkasız olmasını dikkate alan mahkeme indirim uygulayarak 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına, sanık Aydın'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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