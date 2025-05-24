Gıda Sektöründe Hile Yapanlar İfşa Edildi: Lahmacunun İçinden Çıkanlar Mide Bulandırdı

Gıda ve Orman Bakanlığı, “guvenilirgida.tarimorman.gov.tr” adresinden ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan firmaları tek tek ifşa etmeye devam ederken yeni bir gelişme yaşandı.

Bakanlığın yayınladığı son listede, lahmacun ve pekmez markaları yer aldı. 'Doğal' denilen pekmezden de şeker, lahmacunun içinden ise 'kanatlı eti' ve 'tek tırnaklı eti' çıktı.