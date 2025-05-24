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Gıda Sektöründe Hile Yapanlar İfşa Edildi: Lahmacunun İçinden Çıkanlar Mide Bulandırdı

Gıda Sektöründe Hile Yapanlar İfşa Edildi: Lahmacunun İçinden Çıkanlar Mide Bulandırdı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
24.05.2025 - 15:07

Gıda ve Orman Bakanlığı, “guvenilirgida.tarimorman.gov.tr” adresinden ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan firmaları tek tek ifşa etmeye devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. 

Bakanlığın yayınladığı son listede, lahmacun ve pekmez markaları yer aldı. 'Doğal' denilen pekmezden de şeker, lahmacunun içinden ise 'kanatlı eti' ve 'tek tırnaklı eti' çıktı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ve 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesine yeni firmalar eklendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ve 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesine yeni firmalar eklendi.

Son listeye göre, lahmacunun içinden çıkanlar mide bulandırdı.

Bakanlığın yayınladığı son listede, lahmacun ve pekmez markaları yer aldı.

Bakanlığın yayınladığı son listede, lahmacun ve pekmez markaları yer aldı.

Listede lahmacunda kullanılması gereken dana eti yerine 'kanatlı eti' ve 'tek tırnaklı eti' kullanıldığı tespit edildi.

Birçok markanın yurttaşa dana eti yerine “eşek eti” yedirdiği ortaya çıktı.

Birçok markanın yurttaşa dana eti yerine “eşek eti” yedirdiği ortaya çıktı.

Yine bir başka firmanın yaptığı lahmacunda ise 'kanatlı eti' tespit edildi.

"Doğal" denilen pekmezden de şeker çıktı.

"Doğal" denilen pekmezden de şeker çıktı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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Arwen

İçinden ayakkabı çıkmadığına dua edin. İfşalamak yetmez, hepsinin kapısına kilidi vurup ticaretten men etmek yer mi yemez mi?

yavuz selim

Eee ifşa ettin de noldu yaptırımın ne sen onu söyle