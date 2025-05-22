Kızıyla Davalık Olan İş İnsanı İnan Kıraç, Eşi Emine Alangoya Tarafından Koç Hastanesi'nden Kaçırıldı
Türkiye'nin önemli iş insanları arasında yer alan 88 yaşındaki İnan Kıraç'ın evliliği sonrası çıkan tartışmalarda yeni bir gelişme yaşandı. Patronlar Dünyası'ndan Toygun Atilla'nın haberine göre, Koç Hastanesi'ne yanında bazı kişilerle gelen Emine Alangoya, eşi İnan Kıraç'ı otomobile bindirerek hastaneden kaçırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç'ın babası İnan Kıraç'ın evliliğinin iptaline ilişkin açtığı davaya sayılı gün kaldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dün İnan Kıraç'ı, Koç Hastanesi'ne götürmek isteyen vasilerle Emine Alangoya arasında tartışma çıktı. Daha sonra İnan Kıraç, vasiler ve polis eşliğinde tedavisinin sürdürülmesi için Koç Hastanesi'ne götürüldü.
İşte o anlar:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın