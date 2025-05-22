Kızıyla Davalık Olan İş İnsanı İnan Kıraç, Eşi Emine Alangoya Tarafından Koç Hastanesi'nden Kaçırıldı

Bugün ise İstanbul Anadolu 2'nci Aile Mahkemesi Emine Alangoya'nın 1 ay süre İnan Kıraç'a ve konutuna yaklaşmama kararını duyurdu. Ancak Emine Alangoya karara uymadı.

Patronlar Dünyası'ndan Toygun Atilla'nın haberine göre, bu karardan saatler sonra Koç Hastanesi'ne yanında bazı kişilerle gelen Emine Alangoya, İnan Kıraç'ı otomobile bindirerek hastaneden kaçırdı.

İnan Kıraç'a atanan vasilerin otomobili durdurma çabalarına ve uyarılarına aldırmayan Emine Alangoya ve beraberindekiler İnan Kıraç'ı kaçırdılar.

Emine Alangoya ve İnan Kıraç'ın şu an nerede oldukları bilinmiyor.

Olayın duyulması sonrası hastaneden açıklama geldi. Yapılan açıklamada,

'Sayın İnan Kıraç, 21.05.2025 tarihinde vasilerinin talebi üzerine hastanemize yatırılarak genel check-up muayenesine alınmıştır. 22.05.2025 tarihinde tüm tetkik ve muayene işlemleri tamamlanan Sayın Kıraç, vasileri hastanede hazır bulundukları sırada, taburculuk işlemleri henüz tamamlanmadan, refakatinde yardımcısı ve şoförü ile birlikte hastaneden vasilerinin izni olmaksızın ayrılmıştır. Sayın Kıraç'ın, kimliği belirsiz kişiler tarafından hastaneden kaçırıldığı yönündeki iddialar asılsız olup, durumu kamuoyunun bilgisine sunarız' denildi.