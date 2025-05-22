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Kızıyla Davalık Olan İş İnsanı İnan Kıraç, Eşi Emine Alangoya Tarafından Koç Hastanesi'nden Kaçırıldı

Kızıyla Davalık Olan İş İnsanı İnan Kıraç, Eşi Emine Alangoya Tarafından Koç Hastanesi'nden Kaçırıldı

İnan Kıraç
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
22.05.2025 - 23:06

Türkiye'nin önemli iş insanları arasında yer alan 88 yaşındaki İnan Kıraç'ın evliliği sonrası çıkan tartışmalarda yeni bir gelişme yaşandı. Patronlar Dünyası'ndan Toygun Atilla'nın haberine göre, Koç Hastanesi'ne yanında bazı kişilerle gelen Emine Alangoya, eşi İnan Kıraç'ı otomobile bindirerek hastaneden kaçırdı.

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Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç'ın babası İnan Kıraç'ın evliliğinin iptaline ilişkin açtığı davaya sayılı gün kaldı.

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç'ın babası İnan Kıraç'ın evliliğinin iptaline ilişkin açtığı davaya sayılı gün kaldı.

Kıraça Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı İnan Kıraç, 75 yaşındaki Emine Alangoya ile evlendi. Bu evliliğe kızı İpek Kıraç'tan çok geçmeden itiraz geldi. Böylelikle baba kız davalık oldu.

Evliliğin iyi niyetli olmadığını iddia eden İpek Kıraç, evliliğin iptali için dava açmıştı. Mahkeme kararıyla Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen İnan Kıraç’a “demans” teşhisi kondu. Bunun üzerine mahkeme tarafından kısıtlama kararı alındı ve İnan Kıraç’a vasi atanmıştı.

İpek Kıraç'ın babası İnan Kıraç'ın evliliğinin iptaline ilişkin açtığı dava 27 Mayıs'ta görülecek. Davaya sayılı günler kala Emine Alangoya'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

Dün İnan Kıraç'ı, Koç Hastanesi'ne götürmek isteyen vasilerle Emine Alangoya arasında tartışma çıktı. Daha sonra İnan Kıraç, vasiler ve polis eşliğinde tedavisinin sürdürülmesi için Koç Hastanesi'ne götürüldü.

Dün İnan Kıraç'ı, Koç Hastanesi'ne götürmek isteyen vasilerle Emine Alangoya arasında tartışma çıktı. Daha sonra İnan Kıraç, vasiler ve polis eşliğinde tedavisinin sürdürülmesi için Koç Hastanesi'ne götürüldü.

Bugün ise İstanbul Anadolu 2'nci Aile Mahkemesi Emine Alangoya'nın 1 ay süre İnan Kıraç'a ve konutuna yaklaşmama kararını duyurdu. Ancak Emine Alangoya karara uymadı. 

Patronlar Dünyası'ndan Toygun Atilla'nın haberine göre, bu karardan saatler sonra Koç Hastanesi'ne yanında bazı kişilerle gelen Emine Alangoya, İnan Kıraç'ı otomobile bindirerek hastaneden kaçırdı. 

İnan Kıraç'a atanan vasilerin otomobili durdurma çabalarına ve uyarılarına aldırmayan Emine Alangoya ve beraberindekiler İnan Kıraç'ı kaçırdılar. 

Emine Alangoya ve İnan Kıraç'ın şu an nerede oldukları bilinmiyor.

Olayın duyulması sonrası hastaneden açıklama geldi. Yapılan açıklamada,

'Sayın İnan Kıraç, 21.05.2025 tarihinde vasilerinin talebi üzerine hastanemize yatırılarak genel check-up muayenesine alınmıştır. 22.05.2025 tarihinde tüm tetkik ve muayene işlemleri tamamlanan Sayın Kıraç, vasileri hastanede hazır bulundukları sırada, taburculuk işlemleri henüz tamamlanmadan, refakatinde yardımcısı ve şoförü ile birlikte hastaneden vasilerinin izni olmaksızın ayrılmıştır. Sayın Kıraç'ın, kimliği belirsiz kişiler tarafından hastaneden kaçırıldığı yönündeki iddialar asılsız olup, durumu kamuoyunun bilgisine sunarız' denildi.

İşte o anlar:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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