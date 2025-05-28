onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım Duyurdu: Yeni İnfaz Düzenlemesinin Detayları Belli Oldu

Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım Duyurdu: Yeni İnfaz Düzenlemesinin Detayları Belli Oldu

Mynet Canlı Yayın
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
28.05.2025 - 21:11

Bir televizyon programının canlı yayınına katılan Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım, yeni infaz düzenlemesinin detaylarını tek tek anlattı. Yıldırım, 'Kamuoyunda ve toplumda “suç işleyenin yanına kalmasın” düşüncesi var. Bununla ilgili bir çalışma var. Bu nedenle, Adalet Bakanlığı öncülüğünde, cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar sürüyor. Suça karışan herkesin cezaevine girmesi konusunda büyük bir çalışma var'' dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım, Pınar Işık Ardor'un sunuculuğunda gerçekleştirilen Geniş Açı programına katıldı. Burada konuşan Yıldırım, gündemin en çok merak edilen infaz düzenlemesi hakkında detaylar paylaştı.

Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım, Pınar Işık Ardor'un sunuculuğunda gerçekleştirilen Geniş Açı programına katıldı. Burada konuşan Yıldırım, gündemin en çok merak edilen infaz düzenlemesi hakkında detaylar paylaştı.

İnfaz düzenlemesinden 55 bin hükümlünün faydalanması bekleniyor. 

Yeni infaz düzenlemesine ilişkin Yıldırım, 'Kamuoyunda ve toplumda “suç işleyenin yanına kalmasın” düşüncesi var. Bununla ilgili bir çalışma var. Bu nedenle, Adalet Bakanlığı öncülüğünde, cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar sürüyor. Suça karışan herkesin cezaevine girmesi konusunda büyük bir çalışma var.

Örnek veriyorum, Cezanız 1 yıldan az da olsa bu süreyi cezaevinde geçirmeniz açısından çalışmalar yapılıyor. Önümüzdeki günlerde bu çalışmalar kamuoyuna daha detaylı bir şekilde yansır'' dedi.

Taslakta olanları tek tek sıralayan Yıldırım sözlerine şöyle devam etti:

Taslakta olanları tek tek sıralayan Yıldırım sözlerine şöyle devam etti:

''Ayrıca hasta, kadın, çocuk ve 70 yaş üstü kişilerin de cezaevinden infazlarını tamamlayıp ev hapsi veya konutta infazı çekme konusunda revizeler geliyor. 70 yaşını bitirmiş kişilerin 2 yıldan 4 yıla kadar, 75 yaşını bitirmiş kişilerin de 4 yıldan 5 yıla kadar süreleri genişletilebilir. En önemli kısım da toplumsal huzurun geliştirilmesine yönelik düzenlemeler olacak. Burada kasten yaralama neticesi sebebiyle oluşan suçların cezaları ağırlaştırılıyor. Meskun mahallede -bence bu İstanbul'da en önemli meselelerden birisi- silahla ateş etme suçunun cezası artıyor. Ses ve gaz fişeği atan kişiler de bu suçun içine dahil ediliyor. Cezalar 1 yıldan 5 yıla kadar artırılıyor.Alkol ve uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmanın da suçu 6 aydan 2 yıla kadar çıkartılacak. Taslakta olanlar bunlar.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anayasa değişikliği için attığı adımlar hakkında da konuşan Yıldırım, şunları söyledi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anayasa değişikliği için attığı adımlar hakkında da konuşan Yıldırım, şunları söyledi:

'Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan anayasa konusunda çok istekli. Bunu da her platformda dile getiriyor. Dün bir heyet te belirlendi 10 kişilik. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da heyetin başında. Önümüzdeki dönemde anayasa 1 numaralı gündem maddesi olacak gibi duruyor. Önümüzdeki ekim ayında Cumhurbaşkanı, anayasayı tartışılır hale getirmek istiyor. Bunun yolu da dün itibarıyla açıldı.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
16
10
2
2
2
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın