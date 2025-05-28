Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım Duyurdu: Yeni İnfaz Düzenlemesinin Detayları Belli Oldu
Bir televizyon programının canlı yayınına katılan Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım, yeni infaz düzenlemesinin detaylarını tek tek anlattı. Yıldırım, 'Kamuoyunda ve toplumda “suç işleyenin yanına kalmasın” düşüncesi var. Bununla ilgili bir çalışma var. Bu nedenle, Adalet Bakanlığı öncülüğünde, cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar sürüyor. Suça karışan herkesin cezaevine girmesi konusunda büyük bir çalışma var'' dedi.
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Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım, Pınar Işık Ardor'un sunuculuğunda gerçekleştirilen Geniş Açı programına katıldı. Burada konuşan Yıldırım, gündemin en çok merak edilen infaz düzenlemesi hakkında detaylar paylaştı.
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Taslakta olanları tek tek sıralayan Yıldırım sözlerine şöyle devam etti:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anayasa değişikliği için attığı adımlar hakkında da konuşan Yıldırım, şunları söyledi:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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