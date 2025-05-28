Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım Duyurdu: Yeni İnfaz Düzenlemesinin Detayları Belli Oldu

İnfaz düzenlemesinden 55 bin hükümlünün faydalanması bekleniyor.

Yeni infaz düzenlemesine ilişkin Yıldırım, 'Kamuoyunda ve toplumda “suç işleyenin yanına kalmasın” düşüncesi var. Bununla ilgili bir çalışma var. Bu nedenle, Adalet Bakanlığı öncülüğünde, cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar sürüyor. Suça karışan herkesin cezaevine girmesi konusunda büyük bir çalışma var.

Örnek veriyorum, Cezanız 1 yıldan az da olsa bu süreyi cezaevinde geçirmeniz açısından çalışmalar yapılıyor. Önümüzdeki günlerde bu çalışmalar kamuoyuna daha detaylı bir şekilde yansır'' dedi.